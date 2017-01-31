От деревянных «коньков» до сборной России.

История конькобежного спорта в Томской области

31 января 2017 / Партнерский материал

Коньки — наверное, самый массовый зимний вид спорта. Во всяком случае, так утверждают сами конькобежцы.

С ними порой спорят лыжники. Если в теплую зимнюю субботу сосчитать людей на всех четырех лыжных базах Томска и на 25 ледовых площадках — где народу наберется больше? Впрочем, кажется, никто этой целью всерьез не задавался.

При этом, если для любительского катания и игры в хоккей возможностей у нас предостаточно, то для профессионального конькобежного спорта их практически нет. Хотя даже в тяжелые послевоенные годы в Томске заливали целых шесть 400-метровых катков!

Сегодня о прошлом и возможном будущем конькобежного спорта в Томской области нам рассказали конькобежец-ветеран Альберт Иванович Хлусов и председатель федерации Андрей Рыжих.

Больше 100 лет, с перерывом на войну

Каток около Каменного моста через Ушайку, конец XIX века

Первые катки появились в Томске давно, например, «Сибирская жизнь» в октябре 1898 года сообщала об открытии Обществом содействия физическому развития катка на Ушайке — вдобавок к уже трем существующим. Впоследствии катки в Томске обустраивали на Белом и Мавлюкеевском озерах, а также на Томи, возле устья Ушайки — здесь занимались спортсмены томского спортклуба.

На томских катках

После революции эта традиция продолжилась. Большие катки с беговой дорожкой длиной 400 метров не заливали только в годы войны. Но уже в 50-е годы их в городе было шесть: «Труд», «Локомотив», «Политехник» и другие. Огромные по нынешним меркам катки, по воспоминаниям старожилов, были забиты «под завязку». Страшно было упасть, чтобы на тебя не наехали сзади идущие — настолько плотным был поток народа в погожие вечера.

Каток у стадиона «Динамо», располагавшегося на нынешней Ново-Соборной площади, 50-е годы.

Хоккейные и конькобежные команды были во всех вузах города и на большинстве предприятий, не считая городских спортивных обществ. Естественно, везде был приличный «коньковый запас», которым могли пользоваться желающие. Также коньки можно было взять в прокат или купить в магазине — это было вполне доступно.

— У нас семья была небогатая: трое детей, мать — учительница, отец не пришел с войны. Но коньки были у каждого, — вспоминает ветеран конькобежного спорта Альберт Хлусов. — Хотя, конечно, их качество не сравнить с нынешним. Когда я в 1958 году впервые поехал на соревнования уровня РСФСР, на нас там смотрели, как на аборигенов каких-то: беговые коньки были приклепаны к бутсам. Тем не менее мы, на таких коньках, не занимаясь в детской спортшколе, заняли третье место среди юношей!

Юношеская сборная команда Томской области, 1956 год

Правда, сборная по конькам Томской области больше на соревнования не выезжала. Ездили только отдельные спортсмены, и так происходит до сих пор.

При этом конькобежный спорт был достаточно массовым. Среди известных томичей-конькобежцев — бывший глава администрации Томска Борис Ковригин и бывший спикер областной Думы Борис Мальцев (Кстати, его тренером был Альберт Хлусов, наш сегодняшний герой).

Самыми сильными в области были три команды — Северск, «Труд» и «Буревестник» — объединенная команда вузов. В Томске воспитывались рекордсмены Советского Союза, победители международных матчей и члены сборной СССР по конькобежному спорту. Ветераны помнят имена знаменитых конькобежцев прошлого: братья Алексей и Игорь Павлычевы, Валерий Ключников, Юрий Тюменцев… Правда, в Олимпиаде никто из наших конькобежцев пока еще не принимал участие.

6 февраля 1961 года газета «Красное знамя» сообщила о победе мастера спорта из Томска Юрия Тюменцева на товарищеском турнире по конькобежному спорту между скороходами Финляндии и РСФСР, посвященном памяти Ларсена. Тюменцев был первым на дистанции три тысячи метров.

Альберт Хлусов, мастер спорта СССР

— Я родился в 1940 году в Томске. Через дорогу от нашего дома был стадион «Труд», а чуть подальше, на нынешней площади Ново-Соборной, — «Динамо». Зимой стадионы заливали, и все желающие могли здесь кататься на коньках.

Сам я вышел на лед, наверное, лет в пять. Тогда были, в основном, коньки-«снегурки» — металлические лезвия, которые привязывали к валенкам. А еще отцы и деды делали ребятишкам коньки из заостренных деревяшек. На них можно было по дорогам кататься. Машин ведь почти не было, мы и гоняли по дорогам. И за телеги крюками цеплялись, катились следом…

А в конькобежный спорт меня привела… учительница истории. Я учился в школе № 10, и мы с классом однажды в 1953 году пришли на каток в Горсад. Там заливали ледовые дорожки, как и теперь. Так как я уже неплохо натренировался на стадионе, мне учительница дала собственные беговые коньки (остальные катались на хоккейных). Так постепенно начали тренироваться и готовиться к соревнованиям. А как раз в те годы организовали спартакиаду среди школьников Кировского района. В ней участвовали 6-я, 8-я, 12-я и наша 10-я школы. И вот, мы «рубились» между собой. Выигрывала то одна команда, то другая.

После школы я поступил в педагогический институт, на спортфак, где продолжил заниматься конькобежным спортом. Самые сильные студенческие команды были у нас, в ТГУ и в ТПИ. Побеждали по очереди, но чаще всех — ТПИ. У них ведь обучалось 15 тысяч студентов, было из кого выбрать!

После окончания вуза меня направили работать в Северск. Там я организовал секцию по конькобежному спорту, потом привлек еще тренеров, организовали детскую спортивную школу. Через нее прошли сотни, может быть, даже тысячи молодых ребят. Девять из них стали мастерами спорта.

Соревнования на стадионе «Янтарь», Томск-7, 1964 год

Также я готовил команду города для участия в различных спартакиадах, которые частенько проводились в то время. Всегда была проблема пять женщин набрать, как требовалось. Это Томск с его университетами мог набирать спортсменок-студенток, а в Северске тогда женщин не хватало. Мы уже ради смеха агитировали всех знакомых девушек вступать в команду! Впрочем, если серьезно — набирали как-то…

На катке «Медео», 80-е годы. Сидят слева направо: Юрий Козин (КМС), Альберт Хлусов (КМС), Анатолий Ключников (КМС), Юрий Мерзляков (КМС), Николай Шрамченко (КМС)

Сейчас я продолжаю тренироваться и выступать. Уже 26 лет мы в Северске проводим ветеранские соревнования по конькам. Приезжают спортсмены из Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка и других городов. Есть у меня соперники и моей возрастной группе, старше 75 лет. Немного, но есть…

Так как уже более 50 лет я веду дневник тренировок, то могу точно назвать расстояние, которое я накатал на коньках за эти годы. На сегодняшний день оно составляет 136 260 километров. 3,5 раза вокруг Земли по экватору.

Встреча ветеранов конькобежного спорта во дворце «Кристалл», 2013 год

А потом катка не стало…

История профессионального конькобежного спорта в Томске практически прекратилась в 1992 году. Просто команда «Томь» вышла в первую лигу, и стадион «Труд» со всей своей инфраструктурой был отдан футболистам. Какое-то время действующие конькобежцы еще выступали на соревнованиях в надежде, что каток для тренировок вот-вот откроют, но кто-то в Томске окончательно решил, что футбол важнее коньков.

Сейчас единственный в Томской области каток для конькобежного спорта находится в Северске, при СДЮСШОР «Янтарь». И то не соответствует профессиональным стандартам: длина ледяной дорожки — 250 метров вместо 400 требуемых. То есть тренироваться на нем можно, но проводить соревнования — нет.

Ледовый дворец «Кристалл», который не так давно появился в Томске, тоже не решает проблему, как могло бы показаться далеким от профессионального спорта горожанам.

Во время тренировки во дворце «Кристалл»

— Этот крытый хоккейный корт изначально не приспособлен для занятия конькобежным спортом, — объясняет председатель федерации конькобежного спорта Андрей Рыжих. — То же самое, что пловца, который должен тренироваться в 25-метровом бассейне, запустить в 10-метровый и требовать результатов. В этом-то и есть главная причина, почему у нас сейчас развитие конькобежного спорта везде, кроме Северска, остановилось. Нет места для проведения занятий! В свое время начальник департамента Максим Максимов давал мне поручение найти в Томске место, где можно было бы залить 330 метровую дорожку. Оказалось, что таких стадионов нет. Разве что, строить «с нуля» где-то на окраине города, но тогда сложнее будет окупить его финансово. Все-таки даже строительство открытого катка — дело дорогостоящее. Хотя, проектно-сметная документация на строительство специализированной дорожки в Северске уже готова, есть шансы, что в 2018–2019 году будут выделены средства на ее строительство.

Андрей Рыжих Папа привел меня в конькобежную секцию в 1977 году, когда я учился во втором классе. С тех пор я и занимался в северской спортивной школе. В 1987–1989 годах служил в армии. Я попал в Спортивный клуб армии Сибирского региона, защищал честь армии в соревнованиях. Именно там, кстати, выполнил норматив мастера спорта. Потом учился в ТУСУРе. Там конькобежной секции не было, только пару раз съездили в Екатеринбург, на региональный этап Универсиады. После вуза я также долгое время коньками всерьез не занимался. Нужно было становиться на ноги, поднимать бизнес, заводить семью. Но однажды заглянул на стадион, да там и остался. Хотя по возрасту я еще не входил в категорию ветеранов, но участвовал в ветеранских соревнованиях. В частности, мы выступали на Спартакиаде народов в Дивногорске вне конкурса. Что печально — в не самом юном возрасте, с большим перерывом в тренировках, выиграли у действующих спортсменов из нашей же спортивной школы! Это говорило не о том, что мы — такие выдающиеся спортсмены, а об упадке конькобежного спорта в регионе. В 2003 году мне предложили создать и возглавить Федерацию конькобежного спорта Томской области. Федерация необходима для того, чтобы обеспечивать тренировки и участие в соревнованиях спортсменов — членов Томской области по конькобежному спорту. Видимо, посчитали, что я — тот действующий спортсмен, который может себе позволить общественную нагрузку. Так и работаем.

Наши олимпийские надежды

Сегодня в конькобежную сборную Томской области входят 9 спортсменов: 5 девушек и 4 юноши. Все они — питомцы СДЮСШОР «Янтарь», где в отделении конькобежного спорта ежегодно занимаются 120–150 детей.

— Тренеры проводят на базе крытого хоккейного корта в Северске открытые уроки среди школьников, и присматривают тех ребят, которые проявляют интерес к конькобежному спорту, — поясняет Андрей Рыжих. — Насколько хороша координация движений, нет ли страха перед коньками. А главное — блестят ли глаза ребенка, когда он выходит на лед, хочется ли ему чувствовать скорость бега. Затем перспективных детей приглашают в секции СДЮСШОР, там в процессе тренировок идет уже отбор в команду.

В сборную области входят спортсмены разных возрастных категорий: от детей до нео-синьоров (девушек и юношей 22–24 лет). Самая успешная конькобежка Томской области, член сборной команды России Александра Качуркина, как раз недавно перешла в эту категорию. В конце года Александра участвовала в соревнованиях кубка России в Челябинске. На двух дистанциях она заняла первое место и стала пятой среди всех действующих спортсменок России. А по итогам второго этапа юниорского Кубка Мира по конькобежному спорту, который проходил в Италии в январе 2017-го, Александра завоевала четыре золотых медали.

Александра Качуркина на Чемпионате России по конькобежному спорту, 2015 год

— На спартакиаде учащихся в 2013 году Александра одна выступала за томскую команду, хотя другие регионы — Барнаул, Омск — привезли полнокровные команды: пять мальчиков, пять девочек. Одна-единственная Качуркина после первого дня занимала первое место в командном зачете. Все тренера, улыбаясь, говорили: «Вам бы еще Васю Качуркина, тогда ваша команда точно была бы первой», — с гордостью вспоминает председатель федерации. — Если Саша будет и дальше в такой же хорошей форме, у нее есть шансы попасть в Олимпийскую сборную России на Игры 2018 года.

Финал VI Зимней Спартакиады учащихся России, 2013 год

Вслед за Александрой подрастают еще несколько перспективных спортсменов. Главное теперь — удержать их в этом виде спорта после окончания ДЮСШ. В этом и есть цель федерации на сегодняшний день.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Владимир Дударев, vk.com/vseotomske, sportus.pro, ruskating.com, Федерация конькобежного спорта Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

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