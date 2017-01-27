Андрей Лапай: «Во время бизнес-стажировки мне удалось договориться о сотрудничестве с крупными компаниями-производителями»

Партнерский материал / Фото: 27 января 2017 // Фото: pixabay.com

Андрей Лапай Генеральный директор ООО «ЗаготПром»

«Во время бизнес-стажировки мне удалось договориться о сотрудничестве с крупными компаниями-производителями».

Томская компания «ЗаготПром» существует уже четыре года и занимается заготовкой и переработкой дикоросов и выпуском натуральных продуктов питания. Директор компании Андрей Лапай — победитель премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф. Томск 2016».

В ноябре прошлого года Андрей проходил индивидуальную бизнес-стажировку в Москве, Санкт-Петербурге и Вологде, организованную при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

— Во время бизнес-стажировки я планировал своими глазами увидеть производственный процесс на крупных консервных заводах, пищевых предприятиях в других городах, а также встретиться с руководителями, отделами продаж. Хотелось получить практические навыки ведения бизнеса в более крупном масштабе, изучить тонкости технологических процессов производства по переработке овощей и фруктов — в моем случае это были ягоды.

Больше всего меня интересовал вологодский завод по переработке ягоды. Это было действительно интересно: я посмотрел, как выстроена механизация на крупном предприятии, где люди работают только на отдельных участках, остальное делают машины.

Во время встреч с представителями компаний, мы обсуждали не только производственные тонкости, но и новые тенденции в пищевой отрасли. Дополнительной целью стажировки было развитие деловых контактов и потенциала делового сотрудничества с местными компаниями — и эта цель была достигнута.

Самым сложным в этой поездке оказалось то, что пришлось самостоятельно договариваться с принимающей стороной и полностью выстраивать свой график. Когда мы ездили в групповую стажировку, всю эту работу брал на себя Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области. В случае с индивидуальной стажировкой ты все делаешь сам, и у меня не получилось организовать все так, чтобы поездка прошла максимально эффективно. Однако в этой самостоятельности одновременно заключается и большой плюс — ты не привязан к группе, сам себе хозяин.

Внедрять полученный опыт на своем производстве пока не начали — мы на стадии планирования. Будем закупать дополнительное оборудование, механизировать какие-то этапы производства, где работа до этого делалась вручную. Завершить эти работы мы планируем в первом квартале этого года. Параллельно развиваем сотрудничество: с одной из компаний, которую я посетил во время стажировки, у нас уже есть накопленный опыт совместной работы. С другой компанией мы были знакомы заочно, во время стажировки встретились вживую, поговорили. Эта компания — крупнейший игрок на грибном рынке России, хотим начать работать с ними.

Другим молодым предпринимателям я бы однозначно порекомендовал принимать участие в подобных стажировках. В первую очередь, на мой взгляд, следует обратить внимание на групповой формат — такие стажировки, как правило, более познавательны, подходят, так сказать, для общего развития, и программа достаточно интересная. А вот когда бизнес уже достиг определенной степени развития, стоит обратить внимание на индивидуальную стажировку. И уж совсем идеальный вариант — совместить и групповую, и индивидуальную стажировки, так пользы от поездки будет гораздо больше.

Организатором бизнес-стажировок выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области.

Если вы хотите попасть в число участников мероприятий, организуемых Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, следите за новостями на сайтах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru или на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте.

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

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