Городской конструктор.

Личный опыт: шесть городских предпринимателей о своих проектах

Партнерский материал / Фото: 25 января 2017 // Фото: pixabay.com

Многие люди не испытывают сложностей с поиском идей для проектов — вдохновение в своем городе найти просто, а вот реализовать задуманное удается не каждому.

«Городской конструктор» поговорил со студентами онлайн-школы городского предпринимательства Vector об их проектах и проблемах, с которыми пришлось справляться в первое время.

Елена Карцева

Где: Москва

Что: Fullvrhouse, VR-кинотеатр и дистрибуция видеоконтента

Статус: работает

— Я самостоятельно делаю Fullvrhouse — мини-VR-кинотеатр для частных показов. Идея пришла после разочарования в системе российского кино. Я училась во ВГИКе в 2004–2010 годах. Уже тогда поняла, что система трещит по швам: кино — дорогое занятие, кинотеатров мало, и финансирования на всех не хватает, тем более на запуск и поддержку новых талантов. Для сравнения — в конце 2016 года Китай стал мировым лидером по количеству киноэкранов — в стране их около 40 тысяч, в России — чуть больше 4 тысяч в ноябре 2016 года. Интернет же даёт возможность широких жестов для независимого кино, больших попыток без миллиардных бюджетов.

Я писала кандидатскую по методам управления производством компьютерной графики, изучала сложные проекционные системы, мэппинги и другие прообразы VR. Кинотеатров для такого контента в мире немного. В 2014 году речь о VR шла как о продукте в сфере игр, сложном и дорогостоящем развлечении.

Весной 2016-го знакомый показал мне, как они снимают видео 360 градусов. Мы решили сделать свою систему для проигрывания VR и такого видео, доработать её творчески и технически под нужды потребителей. Чем больше я работала, тем больше меня затягивало. К концу лета я осталась с проектом один на один, а существующий контент всё ещё оставлял желать лучшего. Я решила преодолеть сомнения инвесторов и придумать иную бизнес-модель.

Фото: Istockphoto.com

Трудностей было много: отсутствие профессионалов, нужной техники, программ и общепринятых норм производства VR. В мире нет курсов по таким съёмкам. Это новый формат, поэтому наша сеть дистрибуции поможет привить вкус и сформировать аудиторию. В 2017 году мы сделаем упор на расширении сети дистрибуции фильмов обычного формата. Это впервые за 30 лет может решить вопрос с развитием регионального проката: для нашей технологии не нужны кинозалы и дорогая инфраструктура.

Очень помог Георгий Молодцов, крёстный папа отечественного VR. Курсы Vector стали мотиватором и индикатором готовности к своему делу. Простые и удобные, они разложили всё по полочкам. В процессе работы я поняла, что важно помнить: проект — мой, но создан не для меня. Нужно очень любить своё дело и людей, для которых ты придумываешь его.

Трудностей было много: отсутствие профессионалов, нужной техники, программ и общепринятых норм производства VR. Нигде в мире нет курсов по съёмкам кино в VR. Я понимаю, что это новый формат, поэтому наша сеть дистрибуции поможет сформировать новый вкус. Мы справляемся с помощью партнёров, экспериментируем, ищем необычные проекты, поднимаем знания по театральной драматургии. Сильно помог Георгий Молодцов, крёстный папа отечественного VR. Курсы Vector стали мотиватором и индикатором готовности к своему делу. Простые и удобные, они разложили всё по полочкам. В процессе работы я поняла, что важно помнить: проект — мой, но создан не для меня. Нужно очень любить своё дело и людей, для которых ты придумываешь его.

Ангелина Аржевитина

Где: Челябинск

Что: UrBand, школа урбанистики и развития городской среды

Статус: работает

— Идея проекта родилась после поездки на урбанистический форум в Курган, где уже тогда существовало сообщество по развитию городской среды. В более крупном Челябинске такого не было. Эта поездка вместе с курсами Vector позволила поверить в свои силы.

Каждый год студенты-архитекторы челябинских вузов придумывают проекты по улучшению городской среды, но мало кто пытается их осуществить. У многих молодых людей есть сомнения в своих идеях и страх перед диалогом с администрацией. Поэтому и решила создать сообщество UrBand, где эксперты-практики будут вместе работать над развитием городской среды. В университете меня поддержали преподаватели. Ректору пришло письмо, в котором администрация Тракторозаводского района предложила в рамках образовательной программы вуза разработать проект реконструкции парка «Дружба». Мы решили опробовать UrBand в этом проекте и использовали новый для нас метод партиципаторного проектирования. Чтобы выявить проблемы и потребности людей, мы вовлекли жителей, городских активистов, представителей администрации и бизнеса.

Фото: Pawel Maryanov/Flickr.com

Моя главная мотивация — расшевелить родной город и участвовать в развитии Челябинска. Но одним из самых сложных моментов было заинтересовать других. Нужно было собрать команду, полную энтузиазма. Работали над проектом бесплатно, поэтому вместе с нами до конца остались немногие. На помощь пришли преподаватели факультета: благодаря им участие засчитывалось студентам как курсовая.

После защиты дипломной я попала в компанию DevelopmentPro, которая продвигает и разрабатывает проекты развития территории города. Взгляд на проблему изменился. Сейчас я понимаю, что для реализации крупных архитектурных и градостроительных проектов необходим совсем другой подход: нужен коммерческий, экономический и маркетинговый посыл, необходим навык общения с крупными инвесторами, заказчиками, командная работа с различными архитектурными студиями, экспертами и властями.

Алексей Мокеев

Где: Самара

Что: Stoodix, выездная студия мультипликации

Статус: работает

— Вдохновение пришло от атласа новых профессий «Сколково». Мы с супругой обсуждали идею создания центра профориентации для подростков, где они могли бы познакомиться с современными профессиями, одна из которых — мультипликатор. Так как у нас подрастают двое детей, то это могло бы стать интересным семейным занятием, и мы решили делать студию мультипликации.

Мы начали общаться с мультипликаторами из московской студии «Высший пилотаж», сделали домашнее оборудование для съёмки мультфильмов, параллельно занимаясь освоением азов мультипликации сначала сами, потом на курсах. В это же время дополнительно получили образование в ВШЭ. Определиться помог курс Vector «Как придумать городской стартап» и «Финансовая грамотность для предпринимателей». Взвесили риски и возможности и остановились на формате мобильной студии мультипликации Stoodix.

Фото: «Эмоции с собой» - старый бизнес в новом формате / vector.education

Оказалось, что мы нужны в Самаре. Нас приглашают и на фестивали, и на городские мероприятия. Мы приезжаем в клуб, школу, детский сад и учим делать мультфильмы в технике stop-motion. В конце каждого занятия участники получают готовый мультфильм. Пока совмещаем это с основной работой.

Я понял, что при создании своего проекта для меня важнее всего желание быть автором своей жизни, а не зрителем. Я составлял план действий и «план Б», если вдруг что-то пошло бы не так, был готов ошибаться и учиться, вкладывать время и деньги. Но не так важно, что ты умеешь: если ты не можешь об этом рассказать людям и заинтересовать их, ценности в проекте не будет.

Анна Косьяненко

Где: Омск

Что: «Экопикник», общегородские пикники в парках

Статус: работает

«Экопикник» стал продолжением омской традиции городских пикников, которые организовывали активисты. Совместно с местными художниками, музыкантами, поэтами мы хотели показать жителям, что можно вместе без особых затрат создавать альтернативный город. Это не типичное времяпрепровождение в парке: на субботнике мы вместе с бабушками вязали шарфы для деревьев под советские песни, художники и граффитисты раскрашивали урны, на деньги малого бизнеса мы построили деревянные конструкции для ярмарки. Поляна «Экопикника» стала местом для занятий йогой, точкой торговли для местных фермеров и лекторием, где мы обсуждали экологические инициативы в городе.

Фото: Прекрасный зелёный / vector.education

Сама идея родилась из боли: когда-то Омск называли «городом-садом». В последние годы экология не стоит в приоритете местных властей: деревья вырубают под парковки, город зарастает мусором, петиции и митинги привлекают всё меньше внимания. Экологический фестиваль стал отличным способом деятельно поговорить о будущем города.

Самым сложным в процессе работы оказалось брать деньги у спонсоров. Мы отвечали за каждую потраченную копейку, собирали чеки, делали медийные отчёты. Подготовка к фестивалю заняла меньше трёх недель, поэтому приходилось осваивать основы менеджмента, рекламы и PR в срочном порядке. Порой появлялось ощущение хаоса. Но именно тогда я и поняла, что любые преграды преодолимы, когда любишь своё дело и веришь в него.

Александр Шевченко

Где: Ивано-Франковск

Что: урбан-комикс «Франек, добрий ранек!» и общественное пространство «Павильон78»

Статус: работает

Я работаю на краудфандинговой платформе «Тепле Мiсто», одном из немногих проектов на Украине, где урбанистику считают профессией. Последний год прошёл в работе над разными городскими проектами. Я не могу назвать ни один из них абсолютно своим, так как львиную долю работы делали мои коллеги.

Наиболее яркими с точки зрения идеи, стиля выполнения и попросту удовольствия от работы стали наш дебют с проектом урбан-комиксов об Ивано-Франковске «Франек, добрий ранек!» и первые пробы публичного обсуждения проблем городских пространств в проекте «Павильон78».





Фото: bzh.life

Те проекты, в которых я участвовал, случились во время обучения в школе урбанистики CANactions, куда я попал после курса Vector. Это был маленький курс, но в нём очень грамотно разложили на составляющие весь процесс: иерархию, важность методологии, коммуникации, формы конечного результата. С его помощью я понял, что неважно, насколько большой проект: нужно уметь разложить его на составляющие.

Саша Горенюк

Где: Одесса

Что: «Подмостовье», проект создания креативного кластера

Статус: в разработке

В Одессе есть улица Дерибасовская. Перпендикулярно ей в центре находится Деволановский спуск. Он расположен под тремя мостами и выглядит как окраина Детройта: всё заброшено, здания разваливаются, пересечь эту улицу могут только джипы или смелые пешеходы, стены расписаны тегами и граффити. Любому здоровому человеку покажется, что здесь что-то не так. И в моей идее нет ничего оригинального: я хочу это всё починить. Здесь может получиться огромный креативный кластер в самом центре города. Идея проекта называется «Подмостовье». Я не беру на себя ответственность говорить, что там будет, пока мы не проведём масштабное исследование, к которому я хочу привлечь иностранных менторов.

Фото: Центральный Парк им. Гетто / vector.education

Всё началось с CANactions. До начала обучения всем студентам задали пройти курс на Vector, главной задачей которого было найти городской парадокс. Я снимал видео 14 часов подряд. Когда проходил по одному из мостов, посмотрел вниз и понял, что надо что-то делать. Во время обучения на Vector меня научили разным способам подавать информацию людям. Поэтому я написал лонгрид о «Подмостовье». В процессе из идеи получился продукт, ставший известным в сети, его развитием я занялся после учёбы.

Сейчас я сталкиваюсь с тремя основными трудностями. Первая — это структура собственности. Много частных владений, которые давно стоят на месте и чахнут, но работать с ними нельзя. Например, мы проводили субботник на спуске, в котором за забором расположен сквер. Оттуда мы вынесли 30 пакетов с мусором. На следующий день на заборе появилась надпись «Не трогать, частная собственность». Хотя до этого десятилетиями никому не было дела до сквера. Вторая — это работа с администрацией. Я пошёл в городской совет с презентацией «Подмостовья». Им понравились моя идея и метод. Мы вроде бы договорились, но в течение полугода ничего не двигалось с места. Ну и, конечно, проблема в деньгах — урбанистика заканчивается тогда, когда заканчиваются деньги.

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