На тарелке. Январский гид по еде и заведениям в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 января 2017 // Фото: pixabay.com

Что нового появилось этой зимой в томской ресторанной сфере, где стоит поесть и сколько это будет стоить? Продолжаем знакомить вас со свежеоткрытыми заведениями города.

Этот гид — не рекламный, отражает исключительно точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно журналистов и обозревателей Томского Обзора и нашей Афиши. Все походы в заведения оплачивались из редакционного бюджета. Реклама в гиде публикуется исключительно в рекламных врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить рекламу в январском гиде, пишите сюда: info@westsib.ru

Klaus Café Fresh

Конечно же, нас, как представителей slow media, не могло оставить равнодушными появление заведения, работающего под девизом slow food. Klaus Café Fresh — третье заведение маленькой томской сети, открывшееся в пятиэтажном здании по ул. Красноармейской, 105. Кроме того, «Клаус» — один из старейших игроков томского ресторанного рынка, давно известный и нам, и многим другим томичам.

Сейчас в качестве года, с которого кафе кормит томичей, официально указывается 1997-й. На деле первое Klaus Café в доме 11 по переулку Плеханова заработало в феврале 1995-го. Тогда заведений такого плана в Томске можно сказать, еще не было. Крошечное кафе на три или четыре столика, на стенах — картины с забавными мальчишками, привезенные хозяйкой из Германии, домашняя кухня, всегда на столах декор по сезону — невиданное дело, порция жареной картошки, гарнированой овощным салатом — 8 рублей!

Дизайн для Klaus Café Fresh делал томский дизайнер Семён Ермаков — получилось ярко, свежо и удобно. Особенно с учетом того, что разместить все надо было в бывшей квартире, перепланированной когда-то под нежилое помещение. А это, конечно же, накладывало определенные ограничения.

На стенах - акварели Бориса Перцева, известного томского художника

С другой стороны, именно благодаря узким рамкам в одном маленьком кафе получилось сразу три зала — «Фисташковый», «Медовый» и «Вишневый». В центральном «Фисташковом» можно взять пирожные и выпечку навынос, в левом, «Медовом» можно перекусить, расположившись на огромном диване за одним из нескольких столиков. В «Вишневом» бариста варит кофе, этот же зал называют «суп-бар» — там тоже несколько столиков, за которыми можно съесть суп дня или блюдо вечера. Супы подают с 12.00, блюда — с 17.00, и то, и другое можно взять навынос, меню меняется ежедневно и известно на неделю вперед. По выходным — каши на завтрак.

Мне достался «овощной суп с говядиной»: наваристый, ароматный густой — с перловкой, большим количеством мяса и овощей. Стоимость — 186 р., недешево, но размер порции и качество супа таковы, что позволяют полноценно пообедать.

Выпечка, как и в прочих «Клаусах», здесь на высоте, хотя и переместилась в достаточно дорогой сегмент. Если еще пару лет назад основная масса пирожков, бретцелей и прочих плюшек стоила до 50 р., то сейчас это скорее, 50–100 р. за штуку. Но проверенные качество и вкус все равно склоняют к покупке:) А еще здесь - редкий случай - без дополнительных просьб подают воду к кофе.

Отдельно отмечу обслуживание — в «Клаусе» найден хороший баланс между внимательностью и навязчивостью. Подают все очень быстро, приятно общаются с посетителями и создают очень комфортную атмосферу. Если живете или гуляете поблизости — обязательно заходите.

Кафе вьетнамской кухни Ван Во

Второе заведение, мимо которого мы не смогли пройти в январе, недалеко — кафе вьетнамской кухни «Ван Во», заработавшее не так давно в ТЦ «Красный экспресс». Это место, в которое не нужно идти за интерьером или атмосферой — сюда стоит идти за едой.

Простой интерьер, удобная мебель (особенно хороши стулья), открытая кухня за стеклянной витринкой, попытка создать уют в виде деревянных ящичков с зеленью на подоконнике и холодный свет энергосберегающих ламп — этого списка достаточно для того, чтобы составить представление о том, как выглядит «Ван Во».

В меню — классические супы Фо Бо, Фо Га, Том Кха, роллы со свининой, лапша на воке и другие вкусные вещи, в среднем стоимость блюд - 100-200 рублей.

На кухне работают вьетнамские повара и то, что у них получается на выходе — это и правда вьетнамская кухня. Все вкусно, быстро, адекватно по размеру порций и соотношению цена-качество. Так что определенно достойно посещения.

Jam

Еще одно томское кафе открыло недавно новую точку - новое кафе-кондитерская Jam появилось на Комсомольском. Правда, в отличие от "Клауса", горячо рекомендовать сюда заходить мы вам не будем.

Из достоинств места - приятный интерьер с мягкими стульями-креслами, светильники-чашки и мозаика на стене и даже большой грифельной доской с красивыми меловыми буквами. А вот обслуживание и еда до него откровенно не дотягивают. В зале довольно холодно, подает заказ девушка-продавец (она же официантка и посудомойка) не быстро, за вилкой и ножом к булочке с жюльеном пришлось обратиться отдельно.

Собственно, сама булочка состояла из довольно резинового сладковатого теста, не желающего быть разрезанным и съеденным (несмотря на подогрев в микроволновке) и неплохой начинки из грибов с сыром. Приятно удивил имбирный чай в чайничке - имбирь в нем был свежим и его было довольно много.

Но главное, что зарубило на корню все попытки заведения показаться милым и уютным, это большой телевизор на стене, громко транслировавший некий российский сериал. Герои его ругались и выясняли отношения на протяжении всего чаепития. Но зато посещение обошлось в 130 р. - 75 за чай, 55 за плюшку. Поэтому если студеный зимний ветер застиг вас посреди Комсомольского проспекта, зайти в Jam можно, но если есть минут 7 в запасе, лучше добежать до следующего заведения в нашем обзоре.

Кофейня-кондитерская Pumpkin

Новая кондитерская Pumpkin, открывшаяся пару месяцев назад в подвале здания по ул. Киевской, 13 - образец "крафтового" заведения, которое делают явно с минимумом средств и с душой. Кстати, спасибо за наводку нашим читателям в ВК:)

Не очень удачное проходное место в цоколе постарались сделать стильным и приятным. Шоколадные стены, уютные торшеры возле трех небольших столиков, барная стойка и холодильник с десертами - вот и вся обстановка. В меню - кофе и другие напитки, немного еды, десерты. На каждом столе - по паре книг для приятного чтения.

В кофейне очень вкусно пахнет свежей выпечкой - теплая волна накрывает сразу, как откроешь дверь. Кофе варят быстро и хорошо, Сибирский суровый американо с сосновым сиропом, медом и специями был интересным. Есть свежее и вкусное печенье по очень гуманным ценам - мелкие кунжутные по 5 р, медовые и тыквенно-семечковый - 10 р. / штука, отличные имбирные пряники по 50 р.

Есть здесь и торты. В этот раз протестировали "Красный бархат", "Маковый", "Орео" - все оказались немного простоваты и довольно сладкие, но зато без растительных сливок и прочих "пластмассовых" компонентов. Так что хороший вариант покупки к чаю - не поразит, но и не разочарует, особенно если учесть, что цена за 100 гр. - 80 р.

В меню - пара видов вареников, салатов, супов и панини, а еще - Момо, тибетские паровые пельмешки в двух вариантах: с курицей и со шпинатом и сыром (120 р./порция) . Как раз последние мы и взяли на пробу. В порции оказались 4 крупных открытых "пельмешка". И тесто, и начинка отличные, подают момо со сметаной.

Очень хочется пожелать заведению долгой и счастливой жизни - соотношение цена-качество здесь на высоте, ну и обещанная в Инстаграме кофейни "ламповость" присутствует по полной программе.

Здесь могло бы быть ваше заведение

Последним пунктом нашего январского обзора должен был стать фреш-бар "Антресоль", открывшийся по адресу пр. Ленина 30/2. Увы, времени у нас было мало, и сходу найти "Антресоль" ни в первом, ни во втором подъезде этого здания, набитого офисами и разного рода конторами нам не удалось:( Как не удалось найти и какую-нибудь вывеску, штендер или хотя бы ма-аленький указатель, рассказывающий о том, где именно притаилась "Антресоль". Уже позднее в одном из постов "Антресоли" мы нашли оговорку про "маленькую серую пристройку" и обещание повесить весной красивую вывеску. Будем ждать!

Вы всегда можете сообщить нам об открытии нового заведения или об изменениях в старом - например, новом интерьере, смене концепции, места и других вещах, которые могут быть интересны любителям хорошей еды в Томске. Не будем обещать, что все эти наводки "выстрелят", но часть из них, определенно, сработает. Сообщать можно в комментариях на сайте, соцсетях, или по электронной почте. И конечно, делитесь своими впечатлениями о посещении томских кафе, кофеен, ресторанов и других мест приема пищи:)

Текст: Елена Фаткулина

Фото: Елена Фаткулина, кондитерская Pumpkin, фреш-бар "Антресоль", Klaus Café Fresh

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