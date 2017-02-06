Навстречу переменам: 5 крутых проектов, помогающих реабилитации людей

Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 подвели итоги конкурса социальных предпринимателей-2016.

Мы выбрали 5 самых интересных по мнению редакции «ТО» проектов, помогающих людям и вошедших в шорт-лист конкурса. Проекты-победители (их в нашем обзоре три) получили финансирование от фонда, остальные — возможность привлечь внимание к своей инициативе и принять участие в образовательных инициативах фонда.

Томск. Школа городской жизни для подростков с аутизмом

Первый проект — из Томска, попал в число финалистов. Его автор, Галина Сениг (на фото вторая справа) уже помогает подросткам с аутизмом — она с партнерами зарегистрировала НКО и открыла центр, где с детьми-аутистами работают по методу АВА-терапии.

АВА-терапия — это интенсивная обучающая программа поведенческого вмешательства для развития различных навыков и устранения нежелательного поведения у детей с аутизмом. Нацелена на повышение качества жизни аутистов и их семей. Это индивидуальная работа: с каждым ребенком по особой программе интенсивно работает терапист — от 10 до 40 часов в неделю.

В чем смысл «Школы городской жизни»? Она поможет подросткам с аутизмом научиться социальным навыкам и нормам поведения. Ученики школы не просто получают какие-то повседневные навыки, но и отрабатывают их с тьютором: учатся самостоятельно передвигаться по городу, делать покупки в магазине, ходить в кафе, общаться со сверстниками и даже поступить в вуз или техникум. В результате, это улучшит качество жизни молодых людей, а в случае смерти родителей поможет избежать госпитализации в психиатрическую клинику или интернат для инвалидов.

Планы проекта — обучить 100 подростков в течение 5 лет. Ребята уже сотрудничают с благотворительным фондом, часть расходов могут покрывать пожертвования и родительская плата. Затраты на работу школы — порядка 4 млн. рублей в год, эта сумма включает в себя аренду помещения, зарплату сотрудников и закупку материалов, и по оценкам создателей, проект может работать на самоокупаемости.

Каменск-Уральский. Особый велосипед для особых детей

Семейная пара из Каменска Уральского, Анна и Анатолий Вощиковы создали приспособление, которое позволяет переоборудовать обычный велик в специализированный трехколесный велосипед, на котором могут передвигаться дети с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Именно их проект стал победителем конкурса в 2016 году и получил грант 1,2 млн. рублей, а также консультационную помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора от сотрудников компаний-партнеров и информационную поддержку на территории региона.

Реабилитационный велосипед позволяет начать двигаться тем детям, которые в силу болезни практически не могут ходить.

Специализированный задний мост Анна и Анатолий (оба инженеры) разработали сами, когда понадобилось реабилитировать их собственного ребенка. Потом заказывали детали на местных предприятиях, собирали готовый вариант. А со временем, помогая переоборудовать велосипеды другим семьям с похожими сложностями, ребята создали целую мастерскую. В этом видео, которое предприниматели подготовили для конкурса, можно очень впечатляюще увидеть, как велосипед помогает детям:

Спец-велики в мире уже производят, но один такой аппарат для ребенка с ДЦП от американской Rifton в базовой комплектации стоит от 260 000 рублей, а по мере роста ребенка придется покупать новые аппараты. Мост от Вощиковых можно переставить на новый велосипед, и стоит он порядка 18 тысяч рублей. Сейчас они могут производить порядка 20 велосипедов в год, но благодаря гранту мастерскую удастся расширить и увеличить производительность до 100 велосипедов в месяц.

Барнаул. Приборы для слепых и слабовидящих детей

Проект Сергея Умбетова — разработка и производство компактного прибора, который позволяет незрячему или слабовидящему ребенку ориентироваться в пространстве и передвигаться и в помещении, и на улице.

Основная проблема таких детей в сложности ориентирования на незнакомой местности и нежелании использовать белую трость — большинство не хочет демонстрировать свою инвалидность окружающим. Детям и подросткам очень сложно гулять по улицам и в силу практических, и в силу психологических причин. Электронный поводырь, разработанный в Барнауле, позволяет решить эту проблему, не привлекая внимания окружающих. Прибор размером с карманный фонарь крепится к руке и позволяет узнавать о препятствиях без физического контакта с ними.

Причем этот прибор — не единственный, есть и другие разработки — детский 3D-протез, детский слуховой аппарат (усилитель звука), электронный водомер. Сейчас проект сотрудничает с барнаульскими спецшколами и центрами слепых в Барнауле, в планах сотрудничество и с другими центрами по стране.

Кстати, в 2015 году Сергей Умбетов стал победителем StartUp-Tour в Томске в номинации «Инновации для детей», опередив более 400 претендентов и получил предложение работы в «Сколково» и контракта с инвестором в Москве. Но остался в Барнауле, где открыл и развивает ЦМИТ «ИнтерКОТ», где занимается робототехникой с детьми.

Москва. Театр для актеров с синдромом Дауна

Еще один победитель конкурса — инклюзивный театральный проект «ВзаимоДействие» Маргариты Ребецкой и Виктории Падалко из Москвы. Это правда удивительная история и необычный, при этом потенциально коммерчески успешный театр, актерами которого станут дети и взрослые с синдромом Дауна.

Благодаря проекту люди с синдромом Дауна могут по настоящему реализоваться — и выступая перед публикой (а многие из них действительно талантливы) и зарабатывая на жизнь. А спектакли, поставленные в этом театре, меняют зрительское сознание и отношение российского общества к таким людям.

За 2017 год планируется поставить два спектакля с участием актеров с синдромом Дауна, всего сценическую подготовку во «ВзаимоДействии» получат 40–50 молодых ребят. А в перспективе — расширение проекта за счет привлечения новых участников и создания региональных творческих центров.

Придумала «ВзаимоДействие» артистка балета Игоря Моисеева Маргарита Ребецкая после работы приглашенным хореографом в театральной студии «Открытое искусство», в результате которой родился спектакль «История одной Золушки», деньги на который собирали с помощью краудфандинга. А уже после победы в конкурсе фонда «Навстречу переменам» ребята успели снять несколько отличных роликов с участием особенных актеров:

A video posted by ВзаимоДействие (@cinderella.interaction) on Nov 29, 2016 at 10:21am PST

Тюмень. Центр коррекции аутизма

Когда дочери Наталии Ситовой из Тюмени поставили диагноз «Расстройство аутистического спектра», она начала искать эффективную методику по коррекции аутизма. В результате, появился проект развивающего центра, где работают не только с детьми-аутистами, но и детьми с умственной отсталостью — в обычные центры таких малышей обычно не берут. Сейчас в Тюмени 218 первых и 3603 вторых.

Сотрудники центра планируют в течение года обучать детей навыкам самостоятельности, гигиены, одевания и раздевания, а неговорящих — общаться с помощью специальной системы альтернативной коммуникации — карточек PECS. Сейчас в штате центра — 4 человека. Проект рассчитывает на окупаемость за счет целой линейки услуг — от проведения системных занятий с детьми до продажи видеоуроков и вебинаров.

Цель конкурса фонда «Навстречу переменам» — помочь социальным предпринимателям, которые стараются изменить жизнь детей и подростков к лучшему. Всего в 2016 г. на конкурс поступило 306 заявок, во второй этап вышли наиболее интересные и перспективные — 51 проект. Все полуфиналисты принимали участие в образовательных семинарах, которые помогли им профессионально представить свои проекты. Во время обучения участники пополняли свои знания о фандрайзинге, взаимодействии с государственными органами, бизнес-моделировании, маркетинге и PR. После чего в финале оказались 8 проектов. В декабре, на юбилейном, 5 конкурсе фонда финалисты защитили свои проекты перед жюри, состоящим из топ-менеджмента партнеров «Навстречу переменам» — компании Tele2, газета Metro, «СТС Медиа», группы Viasat и детей старше 12 лет. Четыре победителя получили финансовую помощь в размере 1,2 млн. рублей каждый проект. Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2 уверен: «Благодаря активной деятельности фонда «Навстречу переменам» работа социальных предпринимателей в России стала заметной. Эти люди неравнодушны к проблемам детства в нашей стране, они стремятся и находят инновационные способы их решения. Мы поддерживаем фонд «Навстречу переменам» уже на протяжении пяти лет. Tele2 очень ценит это сотрудничество, поскольку социальная ответственность составляет важную часть бизнеса оператора. Особенно приятно, что в проектах фонда принимают участие сотрудники нашей компании, ведь каждый из нас может изменить мир к лучшему».

Текст: Елена Фаткулина

Фото: Навстречу переменам, ВзаимоДействие. Инклюзивный театральный проект,

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