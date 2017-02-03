Культурный календарь.

Ожидаемые мероприятия февраля-2017 в Томске

3 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Что ожидает нас в культурной жизни города в феврале, рассказываем в нашем «Календаре».

Спектакли

«Театр на подушках» приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на премьерный спектакль «Сказка про Козлёнка». Добрая и весёлая история о Козлёнке, который умеет считать до десяти и обязательно научит этому ребят.

Когда и где: 4, 5, 22 и 26 февраля в театре «Скоморох».

Стоимость билетов: 250 рублей.

Аудитория: 2+.

История двух женщин – очень разных, но одиноких. Хотя, чудеса иногда случаются: в их жизни неожиданно появляется загадочный Козерог, обещающий исполнить все их тайные желания. Вдруг, этот мужчина и есть – мечта, тот единственный и долгожданный, который отыщет на небе новую звезду и назовёт её вашим именем? Дальнейшее развитие событий заводит героев в самые смешные и нелепые ситуации.

Когда и где: 5, 14 и 25 февраля в театре «Версия».

Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей.

Аудитория: 18+.

Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они — о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами…

Острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты, комедия положений, харизматичные и эксцентричные Людмила Артемьева и Николай Добрынин обязательно сделают ваш вечер ярким и запоминающимся.

Когда и где: 10 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 2200 рублей.

Аудитория: 16+.

Премьера спектакля «Шуршик»

Время каникул для Верочки — это время заслуженного отдыха! Но значит ли это, что нужно только играть, лежать и отлынивать от домашних дел?! Большой выдумщик и забавник Шуршик научит девочку не только отдыхать с пользой и правильно распоряжаться драгоценным временем, а также быть доброй, честной и справедливой.

Когда и где: 18, 19 и 25 февраля в ТЮЗе.

Стоимость билетов: 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Пьеса о неудачной эмиграции, страхе, любви, попытках изменить жизнь балансирует между трагедией и фарсом. Персонажи говорят серьезно. Но ситуация, в которой они находятся – трагикомична. Девушка, воплощающая Антигону, мечтает о любви, но немного сумасшедшая. Другие герои постоянно ссорятся, но не могут жить друг без друга. Смешное всё время сталкивается с трагизмом.

Когда и где: 25 февраля в Театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 500 рублей.

Аудитория: 16+.

Концерты

Брейк-данс и танго, хип-хоп и классика в одной программе. Танцевальные баттлы, импровизации и сложнейшие номера от лучших из лучших. На кастинг проекта пришли тысячи человек из десятков городов России, и лишь единицы дошли до финала и сразились за звание победителя.

Когда и где: 9 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 2500 рублей.

Аудитория: 6+.

В одной афише объединены имена двух гениев, в жизни которых любовь приобрела трагическое звучание – Иоганнеса Брамса и Петра Ильича Чайковского. Неразделенная любовь Брамса к Кларе Вик и несчастливый брак Чайковского на Антонине Милютиной стали источниками не только личных переживаний, но, переплавившись в горниле творчества, мотивы любви зазвучали и в их сочинениях.

Когда и где: 12 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 12+.

«Ключ к шифру» - это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине.

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев считает, что каждая песня - это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймёт. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру.

Когда и где: 18 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 3500 рублей.

Аудитория: 16+.

В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Маэстро увеличил музыкальный состав.

Это позволило концерту зазвучать по-новому, по-особенному и с наибольшей полнотой раскрыть красивый мелодизм гитарных тем. В новой концертной программе струнные придают звучанию особенное очарование и магию.

Когда и где: 24 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2500 рублей.

Аудитория: 6+.

В основу шоу «10|20» войдут лучшие хиты певицы, которые знают и любят миллионы ее поклонников. Специально для шоу все произведения приобретут новое звучание.

Шоу «10|20» поднимет сознание зрителя на новый уровень: мистические перевоплощения, неудержимое выражение страстей в живой музыке и танцах, магическая иллюзия, трансформация реальности с помощью уникальных сценических технологий.

Когда и где: 27 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 3000 рублей.

Аудитория: 6+.

Кино

За обновлениями киносеансов следите на «Афише».

Фэнтези «Голос монстра»

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что, даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

В главных ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей

Когда и где: со 2 февраля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 12+.

Драма «На пятьдесят оттенков темнее»

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

В главных ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Рита Ора, Ким Бейсингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Дженнифер Или, Марша Гей Харден, Макс Мартини

Когда и где: с 9 февраля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Мультфильм «Красная черепаха»

Мужчина попадает на необитаемый остров. Ему удаётся построить плот, но далеко уплыть не получается — красная черепаха пресекает все его попытки к бегству.

Режиссер - Майкл Дадок де Уит.

Когда и где: с 16 февраля в «Киномире».

Аудитория: 6+.

Фантастика «Обитель зла: Последняя глава»

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.

В главных ролях: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Уильям Леви, Шон Робертс, Рола, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги, Ever Anderson

Когда и где: с 16 февраля в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фантастика «Защитники»

Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако, в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

В главных ролях: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова

Когда и где: с 23 февраля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 6+.

Выставки

Выставка посвящена Дню рождения томского поэта Елены Клименко. Елена Викторовна – автор трёх поэтических сборников и множества публикаций в российских и зарубежных изданиях, участница Международного фестиваля русской поэзии и культуры «Болдинская осень в Ковент-Гардене» (Лондон, 2007).

На выставке будут представлены фотографии из личного архива поэта, ее собственные рисунки и публикации.

Когда и где: до конца февраля в Доме искусств.

Стоимость билетов: 40 — 60 рублей.

Аудитория: 6+.

Виктор Алексеевич Кондратьев фотографировал исторические здания Томска, документируя на фотопленке мельчайшие детали их архитектурного декора. Широко известны наборы открыток с его фотоснимками: виды города Томска, диковинные растения сибирского Ботанического сада, шедевры Научной библиотеки ТГУ. Библиографической редкостью стали подарочные альбомы «Деревянная архитектура Томска», изданные в 1975 и 1987 гг.

Когда и где: c до 6 марта в Музее деревянного зодчества.

Стоимость билетов: 20 — 50 рублей.

Всего на выставке представлено около 300 работ. Это не только индивидуальные персонажи, но и целые композиции: «День Победы», «На автобусной остановке», «В магазине», «Мамуля приехала» и другие. Вся коллекция художницы насчитывает более полутора тысяч работ, ее произведения неизменно находят отклик в душе каждого человека.

Когда и где: со 2 февраля в Краеведческом музее.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 50 — 150 рублей.

АУДИТОРИЯ: 6+.

Масштабное мультимедийное шоу позволит посетителям почувствовать себя внутри произведений великого мастера. Свыше 30 проекторов высокого разрешения, огромные экраны и более 20 кВт объемного звука перенесут зрителей сквозь время, письма и картины в удивительный мир Ван Гога, чтобы понять, кем же он был — великим мастером, безумным гением или же несчастным творцом, обречённым на вечное одинокое скитание.

Когда и где: с 7 февраля по 2 апреля.

Стоимость билетов: 250 — 300 рублей.

Аудитория: 6+.

В экспозиции представлены около 500 уникальных работ, демонстрирующих всё разнообразие техник и жанров в работе с глиной.

Гости познакомятся с произведениями около 100 лучших мастеров-керамистов из Узбекистана, Грузии, Казахстана, российских городов Новосибирска, Красноярска, Омска, Тюмени, Кемерово, Тайги, Барнаула, Томска, Северска.

Когда и где: с 10 февраля по 19 марта.

Стоимость билетов: 100 — 170 рублей.

Аудитория: 6+.

Общество

Посетители смогут узнать о том, как с помощью генетического тестирования правильно питаться, посетить лекцию о счастье, побывать на шоу супергероев и ночном биатлоне, а также посмотреть выставку научных разработок молодых ученых Томска.

Когда и где: со 2 по 7 февраля в ТГУ, ЦК ТГУ и МКЦ ТПУ.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 12+.

Вас ожидает встреча со множеством творческих коллективов, представителями культурных традиций, которые откроют прекрасный мир песни, танца и поэзии.

После концерта все будут приглашены на фуршет, а далее планируется дискуссия на тему «Ответственность человека за состояние мира».

Когда и где: 4 февраля в дискусионном центре «Наука и религия».

Время и стоимость: 13.00, вход свободный.

Аудитория: 18+

Участникам представится возможность посмотреть и обсудить вместе с с философом и куратором Германом Преображенским хореографическую работу молодых танцовщиков Алисы Чеботаревой, Рафаэля Тимербакова и Павла Грибанова. Работа выполнена в июле 2016 года в Костроме, под руководством хореографа Татьяны Гордеевой, которая примет участие в обсуждении по скайпу.

Ребята в течение 10 дней работали с движением, исследовали определенную тему через движение и пластику. В результате получилась work in progress.

Когда и где: 4 февраля в СФ ГЦСИ.

Время стоимость билетов: 19.00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Гостей мероприятия ждет выставка около 500 уникальных работ, демонстрирующих всё разнообразие техник и жанров в работе с глиной, мастер-классы от ведущих керамистов Новосибирска, Томска и Тайги, мастер-шоу от Андрея Салтана, тематические экскурсии и многое другое.

Когда и где: с 10 февраля по 19 марта в первом музее славянской мифологии.

Стоимость билетов: 100 — 300 рублей.

Аудитория: 6+.

Веселый праздник с угощениями, игровой программой, ледовым мастер-классом для всех и подведение итогов творческого конкурса «Праздник друзей», принять участие в котором может каждый.

Когда и где: 4 февраля в парке «Солнечный городок».

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Тэги/темы: