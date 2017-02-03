Лучшие традиции в бурении.

Сибирская Сервисная Компания: 17 лет на рынке российского нефтесервиса

3 февраля 2017 / Партнерский материал

1 февраля Сибирская Сервисная Компания отметила 17 лет со дня основания. В Томском филиале компании состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших сотрудников по итогам прошедшего года.

Благодарственные письма получили 11 высококлассных специалистов. Поздравить коллег приехал представитель высшего руководства компании — заместитель Генерального директора АО «ССК» по маркетингу Алексей Канашук.

Алексей Канашук, заместитель Генерального директора АО «ССК» по маркетингу: «Сегодняшняя дата для компании, безусловно, значима. ССК за годы своего существования научилась быстро реагировать на новые вызовы времени. Условия добычи в стране постоянно усложняются. Хорошие специалисты, какими являются сотрудники Томского филиала ССК, очень ценны. Компания постоянно развивается, продолжает заниматься специализацией собственных бизнес-направлений, последовательно выделяет в отдельные подразделения разные виды услуг. 17-й год для нас ознаменован открытием сразу двух новых филиалов: Ямальского и Ремонт скважин».

АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний, предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. География деятельности: ХМАО, ЯНАО, Томская область, Красноярский край, Поволжский регион, Республика Коми, Иркутская область, Якутия. ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке, и, по оценкам разных лет, на ее долю приходится около восьми процентов общего ежегодного объема бурения в Российской Федерации. Сегодня ССК — это более 4,6 тысяч рабочих мест. Бригады и специалисты — многократные призеры областных и краевых конкурсов профессионального мастерства, обладатели отраслевых и государственных наград.

У Томского филиала Сибирской Сервисной Компании своя история становления, берущая начало в нефтеразведке. Долгие годы главным конкурентным преимуществом этого подразделения было разведочное бурение. Сейчас приоритеты по проектам несколько меняются.

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»: «За годы развития компании мы научились анализировать опыт, понимаем наши сильные стороны и знаем, куда развиваться дальше. В 2017 году, помимо разведочных скважин, Томский филиал будет заниматься и эксплуатационным бурением, в большем объеме, чем в предыдущие годы. География работ филиала на ближайший год — это Томская область и ЯНАО».

Всей своей историей ССК показывает, что независимая российская компания способна существовать на рынке и достойно выдерживать конкуренцию. О высоком качестве выполняемых услуг говорит доверие лучших представителей нефтегазовой отрасли, которые являются партнерами и заказчиками Сибирской Сервисной Компании.

Кирилл Воронцов, заместитель генерального директора по бурению АО «Мессояханефтегаз»: «17 лет — это серьезный возраст для компании, которая успешно работает на рынке российского нефтесервиса. Большая заслуга ССК в том, что она в течение столь длительного периода сохраняет высококвалифицированных специалистов. Это позволяет обеспечивать высокое качество и безопасность работ, их экономическую эффективность. Я поздравляю сотрудников Томского филиала и всей компании с праздником. Уверен, АО „ССК“ ждет большое будущее!».

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

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