Лучшие традиции в бурении.
Сибирская Сервисная Компания: 17 лет на рынке российского нефтесервиса
1 февраля Сибирская Сервисная Компания отметила 17 лет со дня основания. В Томском филиале компании состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших сотрудников по итогам прошедшего года.
Благодарственные письма получили 11 высококлассных специалистов. Поздравить коллег приехал представитель высшего руководства компании — заместитель Генерального директора АО «ССК» по маркетингу Алексей Канашук.
Алексей Канашук, заместитель Генерального директора АО «ССК» по маркетингу:
АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний, предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. География деятельности: ХМАО, ЯНАО, Томская область, Красноярский край, Поволжский регион, Республика Коми, Иркутская область, Якутия.
ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке, и, по оценкам разных лет, на ее долю приходится около восьми процентов общего ежегодного объема бурения в Российской Федерации. Сегодня ССК — это более 4,6 тысяч рабочих мест. Бригады и специалисты — многократные призеры областных и краевых конкурсов профессионального мастерства, обладатели отраслевых и государственных наград.
У Томского филиала Сибирской Сервисной Компании своя история становления, берущая начало в нефтеразведке. Долгие годы главным конкурентным преимуществом этого подразделения было разведочное бурение. Сейчас приоритеты по проектам несколько меняются.
Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»:
Всей своей историей ССК показывает, что независимая российская компания способна существовать на рынке и достойно выдерживать конкуренцию. О высоком качестве выполняемых услуг говорит доверие лучших представителей нефтегазовой отрасли, которые являются партнерами и заказчиками Сибирской Сервисной Компании.
Кирилл Воронцов, заместитель генерального директора по бурению АО «Мессояханефтегаз»:
АО «Сибирская Сервисная Компания»
www.sibserv.com
Центральный аппарат АО «ССК»:
г. Москва,
Ленинградский проспект, 31а, стр. 1, 9 этаж
Тел: (495) 225-75-95
Томский филиал АО «ССК»:
г. Томск
пер. Совпартшкольный, 2
Тел: (3822) 90-95-96
е-mail: tf@tf.sibserv.com