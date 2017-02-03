Еда. Рецензии.

Вечер в магазин-баре «Про Крафт»

3 февраля 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

Сначала небольшой магазин крафтового пива появился на улице Гоголя. А в конце 2016 открылся и магазин-бар «Про Крафт» на Розе Люксембург. Туда мы и отправились — дегустировать новые сорта и закуски в непринуждённой обстановке и обществе людей, всерьез увлеченных крафтовым пивом.

Где: в небольшом одноэтажном здании по ул. Розы Люксембург, 5/1.

Интерьер: просто, но уютно, гармонично и иронично. Большой бар, несколько отдельных столиков, иллюстрированные высказывания о пабах и пиве на стенах. Классная, очень подходящая заведению, деталь в оформлении — лампочки вокруг барной стойки, в роли «абажура» для которых выступают бутылки из-под пива. Замечены вполне винтажные с виду нарды.

Меню: отдельного меню нет. На доске в баре написаны те варианты и цены на напитки, которые продаются на разлив. Там же представлены немногочисленные варианты еды (цены от 120 рублей). Дополнять крафтовые напитки можно бургерами, сэндвичами, карпаччо, колбасками и чипсами. Также в «Про Крафте» огромный холодильник с бутылками. Можно рассматривать его часами, а можно обратиться к бармену — и он наверняка расскажет про 15–20 вариантов напитков, которые вам понравятся. Пиво и сидры здесь и российские, и британские, и шведские, и бельгийские, и немецкие, и чешские, и американские, и, наверняка, какие-то еще. Можно найти вид и на любителя кофе, и лайма с клубникой, и имбиря с лимоном. В общем, главная проблема — это вообще что-нибудь выбрать, потому что хочется все. Тем, кто избегает алкоголя или пришел в бар с детьми, тоже найдется, что попробовать — есть соки, лимонады и кофе.

Еда: Раз напитков здесь поразительно много, а еды напротив, мы решили в этом исключительном случае отведать два разных напитка с фруктовым вкусом, блюдо же заказать одно. Выслушав длинный и увлекательный рассказ бармена об этом направлении крафта, мы предпочли сливовый сидр St Anton и вишневый эль Delirium red, а из еды — сэндвич с тунцом и яйцом.

Российский сливовый сидр St Anton (109 рублей за 0,5 литра) оказался приятным напитком, не приторно-сладким. Слива в нем не так уж доминирует, скорее, дополняет яблоко новым вкусовым оттенком.

Сэндвич нам описывали как «Тунец и яйцо и тостовый хлеб» (150 рублей). Не уточнили, правда, что хлеб будет черным. Приготовили достаточно быстро, подали горячим. В нем было обнаружено солидное количество тунца, яичница, не очень острый соус с горчицей, листья салата и краснокочанная капуста. Получилось вкусно: начинки много, соус и капуста делают сэндвич более сочным и пикантным. Правда, лучше бы об этих ингредиентах тоже предупреждали — вдруг не все любят капусту, зелень и соусы также, как мы.

Бельгийский вишневый эль Delirium red (222 рубля за 0,5 литра) заметно отличался от известных вариантов вишневого пива. Он был не очень сладким, не напоминал сок, обладал интересной горчинкой, глубоким, сложным вкусом, его хотелось пить неспешно, изучая вкусовые оттенки. Вероятно, отчасти он производит такое впечатление потому, что напиток настаивается не только на вишне, но и на вишневых косточках.

От бармена мы также узнали, что в «Про Крафт» действует акция: если сфотографироваться в баре-магазине и выложить снимок в Инстаграм с определенным хештэгом, то в подарок гостю полагается пиво. На выбор было два варианта: светлое и темное. Мы предпочли второй вариант, портер Mr Golding от российского производителя «Одна Тонна». На вкус он был своеобразен, чем-то напомнил сорта копченого пива. То есть, на любителя, но как подарок очень приятно.

Завершился вечер в баре-магазине оригинально. Внезапно в здании отключили свет. Спешить по домам никого не попросили, и гости вели беседы в полной темноте.

Счет: вот тут обнаружился единственный, но ощутимо неприятный момент посещения «Про Крафта». Уже после оплаты мы заметили, что наш вариант суммы не совпадает с тем, что в чеке. Оказывается, в заведении действует пробковый сбор. И каждый напиток, заказанный в баре, автоматически становится на 50 рублей дороже, чем обещано ценником. В итоге вместо 481 рубля вышло 581 рубль. Да, цены на крафтовые напитки в заведении и после сбора существенно ниже, чем в большинстве томских заведений. Но все равно неприятно узнавать о доплате постфактум. Если предупреждать, что цены действительны только на взятые с собой напитки, а для гостей бара стоимость перед покупкой иная, то впечатление будет заметно лучше.

Итого: Все хорошо, кроме «тайного» пробкового сбора. Большой выбор, разговорчивый и компетентный бармен, приятная атмосфера. Видно, что люди приходят сюда не просто выпить, а именно открыть для себя новые интересные вкусы. Почти все постепенно начинают общаться, обсуждать напитки. За барной стойкой сидеть комфортно, и, вероятно, не заскучаешь, даже если заглянешь в «Про Крафт» в одиночестве.

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