Ручная работа.

Три томских мастера о том, чем удивительны хендпоук татуировки

15 февраля 2017 / Томский Обзор

Татуировки с загадочным названием «хендпоук» внезапно начали захватывать тела все большего количества людей. Почему?

Хендпоук — метод ручного нанесения татуировки: используется только игла и красящий пигмент. До изобретения индукционной машинки другого варианта не было, все мастера работали «от руки». В Японии, например, до сих пор существует традиция нанесения татуировки с помощью бамбуковых палочек тебори.

Мы поговорили с томскими тату-мастерами, которые рассказали о своем опыте работы только иглой и краской, причинах растущей популярности хендпоука и о «татуировке на диване».

Личный опыт: Константин Колпащиков

— С детства я любил рисовать, разукрашивал и себя, и отца заодно. Он мне как-то сказал, что рисование станет моей профессией. Так оно и вышло. Как татуировщик я начал с иглы и пигмента. Сначала скептически относился к хендпоуку, но когда вник, нашел ребят, которые работают без машинки и делают клевые татуировки, то вдохновился этим. Многие начинающие татуировщики забивают себе голову тем, что необходима сверхсовременная машинка, чтобы делать хорошие татуировки. На самом деле, этого не нужно. Достаточно иглы и краски.

Метод хендпоука не сложнее нанесения татуировки автоматикой. Но в случае ручной работы ты контролируешь весь процесс от начала до конца. Машинка иногда сама тебя ведет, может съехать линия, не получиться контур. А когда в руке игла, ты точно знаешь, куда ставить точку и держишь все под контролем. Но есть свои минусы: машинкой работать быстрее. Например, если делать татуировку только иглами и пигментом, то это займет в три раза больше времени, чем та же работа, выполненная при помощи автоматики.

В большинстве хендпоук-татуировок используется только черный пигмент. Чаще всего это простые рисунки небольшого размера: никаких огромных тигров на полспины. Бывает так, что клиент приносит сложный эскиз в реализме, я смотрю и понимаю, что может и не смогу такое наколоть. Но все-таки берусь и делаю, получается неплохо, все довольны, несмотря на то, что над рисунком приходится работать часами. Но больше всего мне нравится, когда люди делают татуировки по моим эскизам, а не по картинке, найденной в интернете. В целом о хендпоуке — он сейчас в тренде в Москве, Киеве, там даже открыты студии, которые работают только ручным методом. В Томске это не так развито, надеюсь, эта тенденция дойдет и до нас.

Мнение мастера: Юлия Хлопотова

— В 2014 году я сделала себе татуировку. Мне понравилось, как работал тату-мастер, тоже захотела этим заниматься. Купила тату-оборудование и искусственную кожу, потому что на реальных людях практиковаться побоялась. Потом пошла учиться в школу татуировки, где мы начали именно с хендпоука. У меня был опыт работы с машинкой, я делала клиенту маленький клевер. Работала над ним час, вся вспотела, руки тряслись. Плюс я неправильно собрала машинку, подобрала не тот вольтаж. В итоге, татуировка исчезла, а пигмент вымылся. После этого я перешла к хендпоуку.

Моей первой работой в хендпоуке был динозавр в стиле реализма. Перед сеансом очень волновалась. На татуировку мы потратили три дня, в общей сложности десять часов. Рисунок не расплылся и вышел хорошо. Сейчас я трачу на татуировку намного меньше времени, хотя все зависит от сложности эскиза. Тени прорабатывать проще, чем линии, потому что тут важно ставить точки максимально близко друг к другу, чтобы не вышло криво. В хендпоуке небольшой шанс испортить татуировку, правда, однажды, когда я взяла не ту иглу, у котика расплылся хвост. Но клиенту все равно понравилось.

Был случай, когда клиент отправлял корявые эскизы, нарисованные гелевой ручкой на полях тетради. Мы долго выбирали рисунок, потому что у человека не было представления о том, зачем в принципе делать татуировку. Он не вкладывал в это смысла, так что мы мучительно определялись и в итоге сделали топор.

Но мне больше нравится браться за сложные, объемные работы, а не за корявые сердечки. Люблю реализм, графику и дотворк, и все-таки планирую учиться работать машинкой. Хотя мне по-прежнему страшно, что игла войдет в кожу сантиметров на пять, так что пока хендпоук мне ближе.

Экспертное мнение: Сергей Кузнецов

— Ручная техника нанесения татуировки сошла на нет к 60-м годам прошлого века, когда автоматическое оборудование вошло в мир, и все начали переходить на него. Но сейчас у хендпоука открылось новое дыхание, такая техника снова становится популярной. Отчасти, это связано с финансовой стороной дела: качественное тату-оборудование стоит дорого, а чтобы организовать себе более-менее сносное рабочее место, уйдет не менее 50 тысяч рублей. Есть китайские наборы — это готовые чемоданчики с минимальным набором красок и двумя машинками плохого качества. Я против такой «домашней» татуировки.

Недостаточно посмотреть роликов на YouTube, чтобы делать хендпоук, тем более дома, где огромное количество бытовых предметов и никакой дезинфекции помещения нет и в помине. Татуировать дома можно в том случае, если у тебя все организовано как у профессора Преображенского из «Собачьего сердца».

Сейчас хендпоуком начинают называть обыкновенные простые изображения, зачастую монохромные и состоящие из контуров. Но и такой «легкий» рисунок можно сделать отвратительным. Не та сила удара, не тот угол постановки иглы и хендпоук-татуировка превращается в некачественный «портак».

Работы Сергея выполнены тату-машинкой

Нельзя воспринимать хендпоук как то, на что «хватило денег». Да, как правило, ручным методом колят простые рисунки, но можно и сделать действительно классную сложную работу, просто на это уйдет больше времени. Вполне реально сделать красивый реализм в графике, также популярен стиль дотворк, где рисунок состоит из большого числа точек. В отличие от нанесения рисунка машинкой, хендпоук менее травматичен, так как в разы меньше скорость удара иглой в секунду. Но я не вижу смысла мучиться и делать татуировку шесть часов, когда с машинкой на это уйдет в разы меньше времени.

Текст: Эмма Зверева

Фото: tattooexperiences.com, vk.com/molodost_tattoo, vk.com/stktattoo

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