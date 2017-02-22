Как вернуть цвет старому городу.

О чем рассказал организатор «Том Сойер Феста» в Томске

22 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

В начале февраля в Томске побывал идеолог «Том Сойер Феста» и главный редактор самарского журнала «Другой город» Андрей Кочетков.

На открытой встрече в Пушкинской библиотеке Андрей рассказал об организационных моментах фестиваля и ответил на вопросы томичей. Наш обозреватель Илья Привалихин собрал самые интересные ответы о том, как устроен фестиваль, с какими сложностями столкнулся его оргкомитет и как можно запустить «Том Сойер Фест» в Томске.

Семь домов за три года

«Том Сойер Фест», проект самарского интернет-журнала «Другой Город», запустили в 2015 году. Тогда за три месяца волонтерам в рамках «Феста» удалось восстановить три дома в центре Самары.

— Почему «Фест»? — рассказывает Андрей. — Потому что мы хотели сделать из этого праздник. Наш основной месседж был в том, что это не только совместный труд, но и отдых. Место, куда люди приходят, знакомятся, разговаривают и работают вместе.

Началось все с идеи заботы об исторической среде города — ребята регулярно рассказывали об этом в своем издании. А потом решили рискнуть и сделать оффлайн-проект: привлечь волонтеров и спонсоров, чтобы привести в городе в порядок хотя бы несколько старых зданий, формально не являющихся памятниками и обычно обделенных вниманием — так называемую фоновую застройку.

Первоначально планировалось только красить дома, но вскоре стало понятно, что этого мало, требуются и другие работы, пусть и не полноценно реставрационные, но позволяющие привести здания в порядок. Практически все делают волонтеры, но консультируют их профессионалы — специалисты в области реставрации и строительства. В конце концов пришли даже к кровельным работам — но их выполняли уже не добровольные помощники, а специалисты, нанятые на спонсорские средства.

— За два года в фестивале в Самаре поучаствовали более 200 человек. В этом году приезжали волонтеры из Москвы, финны, французы — чтобы поработать и отдохнуть в Самаре. Это превратилось в неплохой способ досуга, — отмечает Андрей.

По словам Андрея, большинство волонтеров, которые работали на проекте, «белые воротнички» — фестиваль дал им возможность отдохнуть от постоянного умственного труда и заняться физическим. Побывали на самарском фесте и звезды — в 2015. на доме поработал Вилле Хаапасало, как-топриезжал депутат ГД Александр Хинштейн.

В 2016 году фестиваль пошел в Казань, где восстановили три дома и в Бузулук — городок с населением менее 100 тысяч жителей, где тоже удалось привести в порядок один дом.

За 2 года участники «Тома Сойера» восстановили 7 домов. Потратили на это 2,5 млн рублей — это совокупная стоимость материалов и работ, 250 тысяч из этой суммы составил грант из городского бюджета Самары.

— У нас рассредоточенная экономика, мы не пытаемся найти якорного спонсора, — рассказывает организатор. — В этом случае, даже если кто-то из спонсоров и откажется, фестиваль «выплывет», это очень важный момент. Мы получаем помощь и деньгами, и стройматериалами, и инструментами и даже едой. Однажды случилось так, что человек шел по улице, и увидел, как мы работаем. Оказался владельцем кафе и начал кормить волонтеров.

Со временем стало понятно, что нужно не просто заниматься домами, но и обогащать среду, формировать культурную программу фестиваля. Так появились лекции и концерты, участие в которых стали принимать и жильцы. Совместно с художниками стали делать арт-объекты, самым масштабным из которых, пожалуй, стал проект «Тетрис» с Андреем Сяйлевым.

Для проекта «Тетрис» были сфотографированы 800 фасадов характерных самарских домов. После чего их напечатали на керамических плитках и выложили стену одного из домов. Часть фотоматериалов отсняли самарские школьники, часть предоставили горожане. Уложены плитки в определенной логике — сверху вниз, от новостроек к самым старым зданиям.

Дома, которые приводит в порядок «Том Сойер», получают своеобразную вторую жизнь:

— Мы стараемся вернуть месту историческую память, — говорит Андрей. — В Самаре про дома, с которыми мы работали, никому ничего не было известно — за исключением одного здания, которое является памятником официально. Ребята из архива провели свое волонтерское исследование, в результате которого мы вернули домам имена их первых владельцев.

Теперь на зданиях появились таблички с этими именами, а жители получили возможность гордиться историей своего дома. Одновременно, ничем, казалось бы, не примечательные здания превратились в полноценный туристический объект, привлекая внимание и как постройка с историей, и как часть трендового городского фестиваля.

«Том Сойер Фест» продолжает расти дальше и помогать развитию проекта в других городах. Вероятность того, что в этом году фестиваль состоится и в Томске, довольно велика.

Что важно знать об устройстве фестиваля?

Работа с волонтерами

— Где найти волонтеров? Хорошо когда у организаторов фестиваля есть некий медиаканал, где охвачены потенциально заинтересованные люди и остается только связаться с ними. Сложнее, когда такого канала нет. Например, в маленьких городах. Тогда надо писать во всякие сомнительные городские паблики ВКонтакте, искать там заинтересованных людей среди троллей, ботов и других персонажей, чтобы выцепить их и собрать уже где-то на другом канале связи. Вообще все, кто хотел узнать о фестивале, о нем уже узнали. Другое дело, что многим нужно преодолеть психологический барьер, прийти и помочь. На второй год пришли многие из тех, кто не отважился пойти в первый.

— Мы специально не прибегали к помощи существующих волонтерских организаций. Нам было важно сформировать свое сообщество. И ни в коем случае туда никто не должен попадать «насильно». Движуха среди волонтеров, которых мы привлекали, продолжается и сегодня. Особенно в прошлом году они настолько подружились, что стали вместе проводить очень много времени.

— Портрет типичного волонтера — от 25 до 40 лет. Это люди, которые, во-первых, еще не уехали ни в какие в Москву или Питер, а, во-вторых, созрели для осознания того, что город, в общем-то, надо поднимать с колен. Женщин среди волонтеров больше. Особенное внимание — школьникам. Специально устраиваем «детские дни», когда ведутся безопасные работы, не на высоте и без сложных инструментов.

— Волонтеры ведут работы в удобное для них время, преимущественно вечером. Любой человек может прийти и помочь. Для этого нужно создать простую точку входа, как в кафе: пришел, сел, поел, ушел. Здесь то же самое: пришел, поработал, ушел.

— Нужны не только волонтеры, нужны координаторы. Это те люди, которые будут следить за ходом работы и поддерживать связь с волонтерами.

— Нужен «завхоз» — человек, который будет заниматься финансами, следить за подвозом материалов и так далее. Мы, кстати, считаем, что именно этот человек должен получать зарплату на проекте — он крайне важен, должен постоянно находится в процессе, и совмещать это с какой-то основной работой практически невозможно.

— Нужен «городской модератор» — достаточно редкий тип человека, который поможет в нахождении одной точки зрения. Например, иногда людей возмущал выбор цвета для покраски. Мнений много, прийти к единому почти никогда сразу не получается. Скажу так: у меня свое чувство прекрасного, у жильцов свое чувство прекрасного, но я всегда буду полагаться на мнение профессионалов. В вопросах культуры так всегда. Я считаю, что человеку, который возьмется за организацию чего-то подобного, необходима гибкость.

Процесс

— Для работы с обычными домами нужно разрешение даже не от жильцов, а от собственников. Если это муниципальное жилье, то от муниципалитета. Если коллектив квартир — то не менее 2/3 собственников должны дать добро.

— В среднем, на один дом уходит один месяц. Начинать я рекомендовал бы летом, сразу после майских каникул. Потому что если начать позже, может вмешаться плохая погода, похолодания и прочее.

Дом по ул. Галактионовская, 91 «до» и «после»

— В ходе работ мы частично меняем доски, частично — обшивку. Красим. Довольно много приходится делать по столярной части: у одного дома, например, полностью «потерялся» один наличник, его надо было восстановить. Работал профессиональный мастер, потому как сделать наличник — это очень серьезная работа, нам не хотелось рисковать. У другого дома обнажили кирпичную кладку, которую в советское время полностью заштукатурили.

— Приглашали специалистов по озеленению. Столкнулись с проблемой — счистили с брандмауэра граффити, и через три дня оно появилось снова. Ввязываться в эту «войну» было бессмысленно, поэтому просто засадили эту территорию. Надеемся, в этом году все зацветет.

— В 2015 году у нас образовался некоторый профицит — мы не рассчитывали собрать столько денег. И на двух домах сделали кровли. Так что все зависит от средств — чем их больше, тем больше можем сделать мы.

Спонсоры

— Есть такие структуры — клубы маркетологов, разнообразные строительные объединения — проще прийти туда, попросить выделить денег на социальный проект и за пять минут обрисовать им общую картину, чем провести пятьдесят встреч с неизвестным итогом. Мы не завлекаем спонсоров. Мы приходим туда, где они уже есть и готовы слушать.

— В первый год «Феста» люди чаще сами приходили к нам и спрашивали, чем могут помочь. Мы очень разными способами собирали деньги, в том числе и просто с людей, и даже концерт благотворительный устраивали — он оказался менее эффективен, чем другие инструменты.

— У нас есть коммерческое предложение, с которым мы работаем. Там разговор начинается с 30 тысяч. Но компании, с которыми сложилось сотрудничество, давали очень разные суммы. Золотая середина — около 100 тысяч. Конечно, мы не хотим, чтобы какой-то федеральный бренд сел нам на шею и за пять тысяч получил кучу выхлопа. У нас есть нижний предел. Но лишних средств не бывает. В прошлом году у нас были сложности, потому что рынок стоит, строительные компании получают очень мало.

— Сейчас мы ведем переговоры — я не буду называть бренд, чтобы не сглазить — договариваемся, чтобы, скажем, в каждую пачку пельменей было вшито «3 рубля вы жертвуете „Том Сойер Фесту“». Вообще способов как достать денег очень много, и на конференции, посвященной фестивалю, которая пройдет в Самаре, мы хотим этому вопросу посвятить отдельный большой блок.

Жители

— В первый год у нас была иллюзия, мол, мы такие хорошие, придем сейчас, поможем, нам скажут «спасибо». Не все так радужно. Дома были в основном коммунальные, а в них случается, что соседи воюют, допустим, уже лет десять. Был такой случай — жительница звонила в полицию и требовала прекратить работы. Просто потому, что она пятнадцать лет не разговаривала со своим братом который жил в этом же доме, а когда он начал нам по мелочам помогать, она начала делать все назло нам. На такие скандалы и их разрешение уходит так много времени, что за это время можно успеть дом отреставрировать.

— В разных домах жильцы относятся к проекту по-разному. Когда дом находится в собственности, разговор сразу по-другому идет, чем в коммуналках. Сейчас мы только выходим на горизонт плотной работы с жителями. Например, мы нашли женщину, которая каждый год сама красит первый этаж своего дома. Мы хотим помочь ей, в том числе материалами, объяснить как сделать так, чтобы она не раз в год красила, а раз в 10 лет, например.

— Важно, чтобы человек вложил в дом хотя бы полторы тысячи своих рублей, он уже по-другому к нему относится.

— Нашу мотивацию важно донести до людей. Важно объяснить жителям, кто ты такой и зачем тебе это надо. Был совершенно дивный случай, когда к нам приехали французы работать, взяли краски, кисточки, и тут влетает взъерошенная женщина и начинает орать «почему вы не ремонтируете мой дом, мне обещали четыре года назад сделать». Пришлось успокаивать и объяснять, что мы не те, кто обещал, мы волонтеры. Французы были шокированы.

«Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива». Организаторы планируют потратить эти деньги на организацию в Самаре конференции, на которой они поделятся своими наработками со всеми желающими. Кроме того, будут созданы обучающие материалы и подробно описана методика возвращения цвета историческим местам.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №_68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива»

Текст: Илья Привалихин, Елена Фаткулина

Фото: Саша Прохорова, vk.com/tomsawyerfest

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