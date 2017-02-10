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Рим, Стамбул, Нью-Йорк, Лондон: четыре самых интересных книги о городах

10 февраля 2017 / Партнерский материал

Города — они как люди.

Их можно любить и ненавидеть. Посвящать им песни, стихи и романы. У каждого города свое неповторимое лицо, характер и привычки. Своя история рождения, жизни, взлетов и падений.

В нашем новом книжном обзоре — четыре книги о городах мира, в которые невозможно не влюбиться.

Первый исторический роман писателя Эдварда Резерфорда «Сарум» долго ждал свой публикации. Но как только книга наконец увидела свет, сразу стал мировым бестселлером. Последовали и другие успешные романы… «Нью-Йорк» стал третьей книгой английского автора, изданной в России — вопреки реальной хронологии появления творений Резерфорда на свет. История начинается с XVII века: местность, где впоследствии вырастет «Большое яблоко», населяют индейские племена, а прибывшие с другого мира голландцы возводят на новом континенте поселение Новый Амстердам, после ставший английским городом. Однако роман «Нью-Йорк» — это вовсе не сухой пересказ произошедших событий. В книгах Резерфорда «историческое» гармонично сливается с «художественным», жизнь вымышленных персонажей переплетается с некогда существовавшей реальностью. В общем-то, именно этот талант «сплетения» и принес автору мировую известность.

Книги Памука переведены уже более чем на пятьдесят языков мира. В прошлом году в России были опубликованы два новых романа популярного турецкого писателя — «Мои странные мысли» и «Рыжеволосая женщина». Стамбул для Памука — родной город. Неслучайно действие почти всех его романов происходит именно в Стамбуле. И, конечно, книга о городе детства, юности, городе всей жизни не могла не появиться на свет однажды. Стамбул глазами маленького мальчика, потом школьника, наконец взрослеющего юноши — повествование охватывает период 1950–1970-х годов. В книге можно встретить немало старых черно-белых фотографий — из архива самого Памука. И снова неслучайно — история его семьи тесно связана с историей Стамбула. Прогулка по городу вместе с Памуком — своего рода путешествие во времени, ведь автор рисует нам Стамбул, которого уже нет. Книга буквально пронизана тоской по ушедшему времени — за это, к слову, многие укоряют автора. Но, простите, за что Памук получил Нобелевскую премию по литературе? За «поиск души своего меланхолического города».

Свой путь на литературном поприще Питер Акройд начинал с поэзии, а первый роман опубликовал в 33 года. Исторический роман, альтернативная история, готическая проза, сатирическая антиутопия, документальная проза и проза для детей — сегодня Акройд не придерживается никаких жанровых рамок. Многие его книги посвящены Лондону. Для писателя город не просто город, а живой организм, который растет и развивается по своим законам. «Лондон — лабиринт наполовину из камня, наполовину из плоти. Его нельзя представить себе во всей полноте, его можно лишь пережить на опыте как дикую местность, состоящую из множества переулков, проездов, дворов и магистралей, где способен заблудиться даже самый искушенный лондонец. Еще одно любопытное свойство этого лабиринта состоит в том, что он непрерывно меняется и растет вширь», — пишет Акройд. За книгу «Лондон. Биография» писатель был отмечен премией Саут Бэнк Шоу в области литературы в 2001-м году (сама книга вышла в 2000-м). И хотя про Лондон написаны тысячи книги, именно творение Акройда относят к числу самых рекомендованных — потому что он первый, кто написал подробную биографию города. И, по сути, изобрел новый литературный жанр.

Виктор Сонькин — филолог, специалист по западноевропейской и славянской литературе, журналист, переводчик-синхронист и преподаватель. Сонькин давно и активно читает лекции об античной истории (и не только) для аудиторий любого состава и любого возраста. Книга «Здесь были Рим» — результат «слияния» двух главных увлечений автора — античности и путешествий. К Риму, будь то нынешнему или прошлому, сложно относиться равнодушно — слишком уж увлекательна его история. Ромул, Цезарь, Нерон, Калигула, Траян; жрецы, рабы и гладиаторы; храмы, алтари, рынки, бани, театры и цирки — в книге Сонькина эта история оживает. Прогуляться по городу прошлого и настоящего — кто же сможет отказать себе в таком удовольствии? Люди знающие настоятельно рекомендуют ознакомиться с сочинением всем, кто впервые отправляется в Рим. Чтобы не просто разобраться в его истории и географии, но и (уж простите за банальность), как следует проникнуться духом древнего города.

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