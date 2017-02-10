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Рим, Стамбул, Нью-Йорк, Лондон: четыре самых интересных книги о городах
Города — они как люди.
Их можно любить и ненавидеть. Посвящать им песни, стихи и романы. У каждого города свое неповторимое лицо, характер и привычки. Своя история рождения, жизни, взлетов и падений.
В нашем новом книжном обзоре — четыре книги о городах мира, в которые невозможно не влюбиться.
Эдвард Резерфорд, «Нью-Йорк»
Первый исторический роман писателя Эдварда Резерфорда «Сарум» долго ждал свой публикации. Но как только книга наконец увидела свет, сразу стал мировым бестселлером. Последовали и другие успешные романы… «Нью-Йорк» стал третьей книгой английского автора, изданной в России — вопреки реальной хронологии появления творений Резерфорда на свет. История начинается с XVII века: местность, где впоследствии вырастет «Большое яблоко», населяют индейские племена, а прибывшие с другого мира голландцы возводят на новом континенте поселение Новый Амстердам, после ставший английским городом. Однако роман «Нью-Йорк» — это вовсе не сухой пересказ произошедших событий. В книгах Резерфорда «историческое» гармонично сливается с «художественным», жизнь вымышленных персонажей переплетается с некогда существовавшей реальностью. В общем-то, именно этот талант «сплетения» и принес автору мировую известность.
Орхан Памук, «Стамбул. Город воспоминаний»
Книги Памука переведены уже более чем на пятьдесят языков мира. В прошлом году в России были опубликованы два новых романа популярного турецкого писателя — «Мои странные мысли» и «Рыжеволосая женщина». Стамбул для Памука — родной город. Неслучайно действие почти всех его романов происходит именно в Стамбуле. И, конечно, книга о городе детства, юности, городе всей жизни не могла не появиться на свет однажды. Стамбул глазами маленького мальчика, потом школьника, наконец взрослеющего юноши — повествование охватывает период 1950–1970-х годов. В книге можно встретить немало старых черно-белых фотографий — из архива самого Памука. И снова неслучайно — история его семьи тесно связана с историей Стамбула. Прогулка по городу вместе с Памуком — своего рода путешествие во времени, ведь автор рисует нам Стамбул, которого уже нет. Книга буквально пронизана тоской по ушедшему времени — за это, к слову, многие укоряют автора. Но, простите, за что Памук получил Нобелевскую премию по литературе? За «поиск души своего меланхолического города».
Питер Акройд, «Лондон. Биография»
Свой путь на литературном поприще Питер Акройд начинал с поэзии, а первый роман опубликовал в 33 года. Исторический роман, альтернативная история, готическая проза, сатирическая антиутопия, документальная проза и проза для детей — сегодня Акройд не придерживается никаких жанровых рамок. Многие его книги посвящены Лондону. Для писателя город не просто город, а живой организм, который растет и развивается по своим законам. «Лондон — лабиринт наполовину из камня, наполовину из плоти. Его нельзя представить себе во всей полноте, его можно лишь пережить на опыте как дикую местность, состоящую из множества переулков, проездов, дворов и магистралей, где способен заблудиться даже самый искушенный лондонец. Еще одно любопытное свойство этого лабиринта состоит в том, что он непрерывно меняется и растет вширь», — пишет Акройд. За книгу «Лондон. Биография» писатель был отмечен премией Саут Бэнк Шоу в области литературы в 2001-м году (сама книга вышла в 2000-м). И хотя про Лондон написаны тысячи книги, именно творение Акройда относят к числу самых рекомендованных — потому что он первый, кто написал подробную биографию города. И, по сути, изобрел новый литературный жанр.
Виктор Сонькин, «Здесь был Рим»
Виктор Сонькин — филолог, специалист по западноевропейской и славянской литературе, журналист, переводчик-синхронист и преподаватель. Сонькин давно и активно читает лекции об античной истории (и не только) для аудиторий любого состава и любого возраста. Книга «Здесь были Рим» — результат «слияния» двух главных увлечений автора — античности и путешествий. К Риму, будь то нынешнему или прошлому, сложно относиться равнодушно — слишком уж увлекательна его история. Ромул, Цезарь, Нерон, Калигула, Траян; жрецы, рабы и гладиаторы; храмы, алтари, рынки, бани, театры и цирки — в книге Сонькина эта история оживает. Прогуляться по городу прошлого и настоящего — кто же сможет отказать себе в таком удовольствии? Люди знающие настоятельно рекомендуют ознакомиться с сочинением всем, кто впервые отправляется в Рим. Чтобы не просто разобраться в его истории и географии, но и (уж простите за банальность), как следует проникнуться духом древнего города.
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