Колбаса из биомассы и малоклеточные организмы.

В День российской науки ученые из ТГУ прочитали лекции дошкольникам

10 февраля 2017 / Партнерский материал

Четыре «научные станции» временно расположились в детском саду №49. В День российской науки ученые из ТГУ пришли в подшефный детский сад с научно-популярными лекциями для самых маленьких.

Ребята услышали рассказы о клетках и вирусах, об истории компьютеров, о переработке органики, а также увидели интересные физические опыты. Маленькие слушатели живо реагировали на происходящее и делились с учеными своими познаниями и выводами.

Биология

Аспирантка БИ Ксения Карбышева объясняла детям сложные биологические понятия на житейских примерах и с помощью простейшего реквизита. Например, листов бумаги и разноцветного конструктора. И, оказывается, современная ребятня неплохо разбирается в микробиологии!

— Дети, а вы знаете, что такое клетка?

— Я знаю! Это у нас внутри есть клетки.

— Да, вот здесь (показывает на руку). Нервные клетки…

— В этой комнате есть многоклеточные организмы?

— (Уверенно) Есть. Это мы.

— А как вы думаете: червячок, кузнечик — это многоклеточные организмы?

(Среди малышей чувствуется замешательство. С сомнением):

— Нет, они малоклеточные.

— В живой клетке есть инструкция — она находится в ядре, и мусорное ведро — называется лизосома, и даже свой холодильник — аппарат Гольджи.

— (С восхищением) Такой маленький холодильник, меньше клетки!

Информатика

Об истории вычислительной техники и работе современных суперкомпьютеров рассказал директор Межрегионального супервычислительного центра ТГУ Сергей Орлов. Обо всем этом ребята узнали в любимом мультипликационном жанре.

— А вы знаете, что в обычный планшет можно закачать все книги мира, которые написали люди за тысячи лет?

— Это можно день и ночь читать!

— Тысячу лет!

— Зато можно жить тысячу лет!

— (Авторитетно) Тысячу лет люди не живут. Сто двадцать лет еще могут.

Физика

То, что кажется волшебством, часто объясняется законами физики. Это наглядно доказал дошколятам сотрудник ФФ Михаил Кузьминых. Он продемонстрировал и объяснил интересные опыты из механики, оптики и молекулярной физики.

— Может ли предмет катиться вверх по горке?

— Да-а-а! (Уверенный хор голосов)

— Да? Вы часто видите, чтобы мячик катился в горку?

Озадаченное молчание. Один голосок:

— Ну, если с разгону…

— Перед вами — старинный предмет, который привез в Томск еще первый руководитель университета. Он называется биконус. Если спустить его по горке, то покажется, что он катится вверх. Но на самом деле, его центр масс смещается вниз, потому что предметы стремятся занять самое низкое положение в пространстве. Есть вопросы?

— Почему же он катится вверх?

— Да не катится он вверх, этот так только кажется из-за формы конуса и горки.

— (Окончательно растерявшись) Так он вниз катится или вверх?

— А это уже эксперимент из оптики. Если цилиндр заполнить водой, получится собирающая линза. Если смотреть сквозь нее, все будет казаться перевернутым. Вот у меня есть бумага, на которой написано:

8 ФЕВ

ДЕНЬ

ВСЕХ

НАУК

Почему сквозь цилиндр некоторые слова кажутся перевернутыми, а другие — нет?

— Потому что эти буквы двухсторонние, на них и так, и так смотреть можно.

— Ого! Ты первый человек на моей памяти, который это заметил!

Химия

Сотрудник лаборатории органического синтеза Михаил Фомченков поднял актуальную проблему переработки органических отходов.

— Почти весь мусор, который вы выбрасываете — это биомасса. Шкурка от банана, пластиковая бутылка… Вот вы съели чупа-чупс, палочку выбросили. А ведь ее можно переработать во что-то полезное.

— В кресло можно переработать!

— В колбасу!

— Ну нет, в колбасу лучше перерабатывать коров…

— А еще, из мусора можно сделать конфетти!

Надо сказать, что это ученые первый раз пришли к дошколятам. А сами воспитанники детского сада №49 организованно посещают музеи и лаборатории ТГУ не первый год. Не далее, как 7 февраля дети 5-6 лет побывали в двух лабораториях Биологического института и узнали о строении растений и беспозвоночных животных.

— Вместе с университетом мы выстраиваем линию непрерывного образования, когда уже в детском саду ребенок начинает осознавать, кем он хочет стать в будущем, – говорит заведующая детсадом Лариса Руденок.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Владимир Дударев

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