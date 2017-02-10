Еда. Рецензии.

«Утро понедельника»: кофе и не только

10 февраля 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

Заметив в центре Томска призыв «Сперва захвати кофе, а следом и весь мир!», мы отправились в новую кофейню «Утро понедельника». В декабре мы уже попытались наведаться в это заведение, но тогда в нем были представлены только кофе и конфеты. Теперь же появилось и небольшое меню с едой, и мы решили: самое время для знакомства.

Где: пр. Ленина, 77а, по соседству с Краеведческим музеем; вход со двора.

Интерьер: Пространство небольшое, но так витиевато спланировано, что в нем достаточно уютных уголков, где можно спрятаться от других компаний и чувствовать себя комфортно. Визуально кофейня выглядит жизнеутверждающе — тона светлые, либо теплые. Кирпичные стены выкрашены в белый, много ярких акцентов (оранжевый, желтый и красный), дерева в отделке, немало и зелени, растений в горшках. В общем, в краю вечной зимы такая солнечная палитра смотрится отлично.

Меню: Представлено за барной стойкой, где делают заказ. Пока выбор не велик, но любопытные варианты есть и среди напитков, и среди еды. Около часа дня еще можно воспользоваться завтраками — панкейки стоят 80 рублей, каша 90, а сытный английский вариант глазуньи с многочисленными дополнениями обойдется всего в 120 рублей. Также в меню различные сэндвичи за 160 рублей, с 13 до 17 по будням действует выгодное обеденное предложение: любой напиток и сэндвич за 190 рублей. Еще имеется несколько видов печенья и десертов (от 70 рублей).

Из напитков представлен не только кофе (как можно подумать), хотя его больше всего. Традиционные варианты от 60 рублей, любопытные рафы за 150. Можно выпить и оригинальное какао (130 рублей). Чая — всего два сорта (130 рублей).

Еда: Решили начать с набора сэндвич + напиток. Из сэндвичей выбрали самый оригинальный — с индейкой и яблоком. Из напитков, раз заведение предлагает «авторский кофе», предпочли первым делом попробовать именно его. Долго и мучительно выбирали, какой из рафов взять. Заинтересовались было испанским, но он оказался со сгущенкой и корицей, подумали, что будет чересчур сладко. Пытались определиться между лаймовым и мятным, и предпочли последний, после того, как бариста заверила нас, что мятный сироп будет добавлен «не ядреный». Потом решили добавить ко всему вышеперечисленному фирменный шоколадно-арахисовый десерт и к нему апельсиновое какао. Из предложенных вариантов завтраков решили остановится на многообещающем английском.

Мятный раф (набор сэндвич и напиток, 190 рублей) приготовили первым. Порадовала его температура: часто этот вариант кофе подают еле теплым. Здесь раф был в меру горячим! И у нас еще уточнили, не желаем ли мы погорячее. Вкус оказался оригинальным. О ядреной мяте действительно речь не шла, слишком сладким напиток также не был. Чувствовались своеобразные ненавязчивые ноты, отличающие мятный раф от рафа обычного, но мы бы едва ли угадали в них мяту.

Сэндвич подается теплым. Начинки не пожалели. Кроме обещанных индейки (точнее, ветчины из нее) и яблок в сэндвиче оказалось также немало сыра, лист салата и очень нежный соус из горчицы и йогурта. Такой нежный, что вкус горчицы даже не ощущался. Сыр с яблоками — отменное сочетание, но все же странно, почему про яблоки в меню сказано, а про сыр — ни слова. В целом сэндвич был вкусным — неизбитое сочетание яблок-сыра-индейки, сочное и отчасти весеннее.

Затем мы перешли к сладкому. Фирменный арахисово-шоколадный десерт (100 рублей) «Утра понедельника» небольшого размера. Что, как выяснилось, хорошо, поскольку он, благодаря сладости, сытный. И вкусный. Приторных блюд мы не любим, но в этом случае обошлось без жирного крема — главную партию играл мягкий шоколад. Нежная арахисовая паста (ее от секретного поставщика кофейни можно приобрести в банках отдельно) делает блюдо сытнее. А теста в десерте совсем немного.

К десерту мы взяли апельсиновое какао (130 рублей). Очень уж любопытно было попробовать этот напиток: нам рассказали, что его готовят не с сиропом, а с апельсиновым шоколадом, растворяя его в молоке. Порция оказалась внушительных размеров, концентрация шоколада в молоке была не столь большой, чтобы напиток стал чересчур сладким. Вкус неординарный и мягкий, такое какао хорошо подходит для длинных уютных бесед.

Английский завтрак (порция за 120 рублей) произвел впечатление. В компанию к глазунье шли сосиска, бекон, фасоль, свежие помидоры и консервированные огурчики. Да, и еще два тоста. Много, сытно и вкусно. Больше похоже на обед, чем на завтрак.

Счет: 540 рублей за два напитка, сэндвич, десерт и английский завтрак.

Итого: В «Утре понедельника» очень приятно вести неспешные разговоры. Щедрые порции вкусных напитков и «теплый» интерьер кафе к этому располагают. Пока выбор не очень велик, меню будет расширяться, но, безусловно, есть что попробовать. И цены, что не часто в томских заведениях, тоже радуют.

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