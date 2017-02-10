Афиша Томска.

Выходные: 11-12 февраля 2017 года

10 февраля 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Концерт «Любовь и смерть»

В одной афише объединены имена двух гениев, в жизни которых любовь приобрела трагическое звучание — Иоганнеса Брамса и Петра Ильича Чайковского. Неразделенная любовь Брамса к Кларе Вик и несчастливый брак Чайковского на Антонине Милютиной стали источниками не только личных переживаний, но, переплавившись в горниле творчества, мотивы любви зазвучали и в их сочинениях.

Когда и где: 12 февраля в БКЗ Томской филармонии (пл. Ленина, 12а).

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 700 рублей.

Аудитория: 12+.

Ярмарка интересных вещей

На ярмарке можно будет приобрести оригинальные, эксклюзивные подарки для себя и своих любимых. А также погрузится с мастерами в атмосферу волшебства и творчества, приняв участие в бесплатных мастер-классах.

Когда и где: 11, 12, 18 и 19 февраля в торговой галерее «Красный экспресс» (ул. Красноармейская, 101а).

Время и стоимость билетов: 11.00 — 20.00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Экскурсия по выставке керамики

В экспозиции представлены около 500 уникальных работ, демонстрирующих всё разнообразие техник и жанров в работе с глиной. Гости познакомятся с произведениями около 100 лучших мастеров-керамистов. Разнообразие стилей и декорационных решений, феерия форм и красок, виртуозное владение материалом не оставит равнодушным никого.

Когда и где: 12 февраля в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12).

Время и стоимость билетов: 13.00, 100 — 170 рублей.

Аудитория: 6+.

Открытый микрофон в жанре Stand Up Tomsk

На сцену может выйти любой желающий и рассказать все то, что он считает смешным.

Читать рецензию на бар Proбка на Афише.

Когда и где: 12 февраля в баре Proбка (ул. Красноармейская, 96).

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Мастер-класс по созданию обереговой куклы «Неразлучники»

Неразлучники — обрядовая кукла, которая является символом и оберегом крепкого семейного союза, семейного счастья. Делается она на одной руке, тем самым женское и мужское начала соединяются в единое неразрывное целое.

Когда и где: 12 февраля в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12).

Время и стоимость билетов: 14.00, 340 — 400 рублей.

Аудитория: 14+.

Geek-викторина

Викторина по книгам, фильмам, играм, аниме и сериалам от фестиваля Con. Версия. Участникам будет предложено угадать саундтрек к любимому сериалу или компьютерной игре с трёх нот, опознать персонажей комиксов, узнать фильм по кадру и получить призы за отличную игру.

Когда и где: 11 февраля в библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а).

Время и стоимость билетов: 15.00, 200 рублей.

Аудитория: 18+.

Романтическая регистрация

Участники получат свидетельство и смогут обменяться берестяными колечками в атмосфере XIX века.

Когда и где: 11 и 14 февраля в Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3).

Время и стоимость билетов: 12.00 — 14.00, 200 рублей.

Аудитория: 16+.

Авторский мастер-класс по рисованию песком по мотивам любимых сказок

Перед участниками предстанут волшебные сказки «Щелкунчик и Мышиный Король», «Золушка», «Аленький цветочек» и многие другие. Удивительные истории оживут перед нашими глазами благодаря искусству песочной анимации и музыки.

Когда и где: 11 февраля в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12).

Время и стоимость билетов: 17.00, 300 рублей.

Аудитория: 3+.

Спектакль «Амели»

Амели Нотомб — современная бельгийская писательница. Ее книги переведены на тридцать языков, их тиражи достигают астрономических цифр. Постановка расскажет о детстве писательницы, которое прошло в Японии. В истории маленькой Амели мы узнаем перипетии собственной жизни в разные периоды становления: от равнодушия к миру до неожиданного пробуждения жизненной энергии, обретения речи, познания всего окружающего, столкновения с добром и злом.

Читать рецензию на спектакль «Амели» на Афише.

Когда и где: 11 февраля в Театре Драмы (пл. Ленина, 4).

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 600 рублей.

Аудитория: 18+.

Выставка «Ван Гог — Живые полотна»

Масштабное мультимедийное шоу позволит посетителям почувствовать себя внутри произведений великого мастера. Свыше 30 проекторов высокого разрешения, огромные экраны и более 20 кВт объемного звука перенесут зрителей сквозь время, письма и картины в удивительный мир Ван Гога, чтобы понять, кем же он был — великим мастером, безумным гением или же несчастным творцом, обречённым на вечное одинокое скитание.

Когда и где: с 7 февраля по 20 апреля в Краеведческом музее (пр. Ленина, 75).

Стоимость билетов: 250 — 300 рублей.

Аудитория: 3+.

Боевик «Джон Уик 2»

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Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.

В главных ролях: Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Томас Садоски, Джон Легуизамо, Лоренс Фишбёрн, Коммон, Дэвид Патрик Келли.

Где: в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

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