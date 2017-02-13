Городской конструктор.

Бульвары, лофты и ночные парки: где в России перезапускают общественные пространства

Партнерский материал / Фото: 13 февраля 2017 // Фото: pixabay.com

В феврале в онлайн-школе Vector выходит курс Института «Стрелка» о том, как создавать общественные пространства — от дворов и спортивных площадок до парков и площадей.

«Городской конструктор» собрал шесть интересных примеров перезапуска общественных пространств со всей России.

Томск: Бульвар вместо ларьков

В 2016 году в Томске появилась новая пешеходная зона. До конца 2015 года переулок Плеханова занимали палатки с цветами, овощами и электроникой. Он попал под программу ликвидации уличных точек торговли, а дорогу открыли для транспорта. Но вскоре концепция поменялась: участок от улицы Гагарина до проспекта Ленина решили превратить в бульвар.

Проект финансировали мэрия и семь инвесторов — владельцев бизнесов, расположенных рядом с переулком Плеханова. Здесь поменяли асфальт и бордюры, высадили деревья и газон, поставили скамейки, отреставрировали фасады. Пешеходная зона заканчивается фонтаном диаметром три метра, который заказывали в Санкт-Петербурге. Деньги на него выделила гостиница, расположенная в соседнем здании. Всего на проект потрачено более 10 миллионов рублей. Общая площадь нового места для прогулок небольшая, примерно 1 700 квадратных метров, зато оно находится в центральной части города между двумя небольшими скверами и может превратиться в туристическое место.

Самара: музыка и танцы вместо архива

В 2010 году в Самаре затопило горячей водой четырёхэтажный дом, в котором находился архив ЗАГСа и несколько других организаций. Здание в центре города опустело и постепенно приходило в упадок, пока не приглянулось бизнесмену Павлу Горланову. Он решил отремонтировать в нём несколько помещений и сдать их в субаренду.

Пространство получило название «Арт Лофт». Оно ориентировано на людей творческих профессий, которые не ходят в офисы, но нуждаются в мастерских, шоу-румах и залах. Помещения стоили 350−450 рублей за квадратный метр, на время ремонта давались арендные каникулы. Первыми заехали музыканты, ведь здесь они могли играть хоть круглосуточно, никому не мешая. Потом появились танцевальные и фотостудии, занятия йогой, тренинги, студии звукозаписи и небольшие магазины.

Каждый обитатель нового пространства подходил к оформлению помещения по-своему: кто-то просто облагораживал то, что есть, а кто-то усердно снимал с пола современное покрытие, чтобы добраться до исторического, и обнажал кирпичную кладку. Создатели «Арт Лофта» стремились не просто убрать мусор и привести здание в порядок, а создать там уникальную атмосферу, причём простыми средствами. Например, из книг и старого кресла сделали инсталляцию, из бутылок — красивые вазы и арт-объекты, а на стены нанесли рисунки и граффити. Бывшая заброшка теперь живёт активно, даже проводит собственные небольшие фестивали.

Омск: лето в центре города

В 2015 году инициативная группа омского Центра прикладной урбанистики «Чердак» переделала двор Института дизайна и технологий при ОмГТУ в лекционную и событийную площадку «Лето в центре». Точку выбрали за то, что она располагается недалеко от крупных магистралей, здесь нет запаркованных машин, владельцам которых вряд ли бы понравилась активная культурная жизнь двора, а по соседству стоит студенческое общежитие. Среди минусов можно назвать закрытость дворика от пешеходных потоков — просто гуляя по городу, на него не наткнёшься.

Исходный вид площадки был типичным для пустующего двора: асфальт и кирпичная стена гаражей. Проектная команда «Чердака» с архитекторами Дмитрием Осипкиным и Марией Журкиной решили разбить пространство на три участка: сцену и амфитеатр из палет под крышей, площадку для активностей и тихую зону. Деньги на строительные материалы и оформление площадки дала группа компаний «Омь-инвест». Правда, 120 тысяч рублей хватило лишь на самое необходимое. Но место начало жить по-новому.

Часть программы формируют сами создатели площадки, они делают акцент на научную и городскую тематику. Например, здесь читали лекции «Российская частная космонавтика» и «Как менять города и учитывать интересы жителей». Можно подать заявку на собственное мероприятие, если оно не нарушает правил. Здесь не проводят религиозные и политические события, на территории нельзя употреблять алкоголь и курить. Также необходимо согласовывать спонсоров события, если такие есть. В 2016 году «Лето в центре» принимало Фестиваль уличного кино, встречи путешественников, модный фестиваль Lookbook, выставку работ Рената Латышева.

Тюмень: к спортивной площадке через котлован

В Тюмени одно из новых общественных пространств появилось благодаря конфликту, связанному с Комсомольским сквером, на месте которого в 2013 году начали строить церковь. Успели обнести территорию забором и вырыли котлован. Местные жители выступили против: сквер был одним из немногих мест для прогулок в районе, звон колоколов мог мешать занятиям в соседнем здании школы, да и название места с религиозной тематикой не увязывалось.

После сходов и митингов власти перенесли строительство церкви в другое место, котлован зарыли, а сквер благоустроили. В новом виде он стал площадкой для фестиваля театров «Сны улиц». А в августе 2016 года в рамках программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» открыли самую большую в Тюменской области спортивную площадку для воркаута и подготовки к ГТО площадью 520 квадратных метров.

Казань: городской парк с нуля

В самом конце 2016 года в Казани открылась первая очередь благоустройства Горкинско-Ометьевского лесопарка. Он был включён в бюджетную программу «Парки и скверы», причём впервые за 50 лет развлекательная инфраструктура парка создавалась с нуля. Раньше здесь можно было просто погулять, устроить пикник (что становилось причиной свалок мусора), покататься на лыжах. Во время благоустройства в парк провели водопровод и электричество, построили мосты через овраг и парковку на 100 машин. Сделали входную группу в фирменном стиле и украсили парк светящимися шарами. Открыли фестивальную площадку, спортивный центр с прокатом лыж и освещённые трассы.

К проектированию привлекали местных жителей, однако без конфликтов интересов не обошлось. Были споры по поводу целесообразности строительства новой дороги через лес. А после открытия парка выяснилось, что желающие покататься на тюбингах предпочитают делать это на горке для лыжников, в итоге отдыхающие мешали друг другу.

На создание первого этапа благоустройства парка ушло 160 миллионов рублей. На втором здесь появится памп-трек (специальная велосипедная трасса) и экошкола со смотровой площадкой на крыше, которую построит группа IT-компаний «ICL — КПО ВС». Сейчас парк содержит муниципалитет, а когда станет понятно, сколько парк может приносить дохода, будут привлекаться коммерческие партнёры.

Сочи: пешеходный километр и ухо для желаний

В 2013 году в Сочи Навагинскую улицу превратили в пешеходную. До этого она не особенно выделялась среди остальных: здесь было несколько торговых галерей и стихийные ярмарки. О возможности создать на этом участке зелёные островки и удобную для пешеходов инфраструктуру говорили ещё в 1970-е годы, но идея не реализовалась. Её вновь озвучили в 2010-м, и даже частично закрыли движение, но активные работы провели всего за несколько месяцев во время подготовки к Олимпийским играм.

На месте проезжей части создали зелёную зону шириной 5,5 метра с деревьями, кустарниками и цветочными композициями. Её пересекает сеть пешеходных дорожек с лавочками и фонарями. На месте бывших тротуаров асфальт поменяли на тротуарную плитку, проложили велодорожку, заменили освещение. Между аллеями из пальм и кипарисов и необычными клумбами поставили светомузыкальный фонтан и разные скульптуры: памятник сочинскому учителю, оленёнка, олимпийские кольца и большое ухо, в которое, если верить традиции, нужно рассказать свои желания, чтобы сбылись. На обновлённой улице стали появляться кафе и другие развлекательные точки. Она вошла в путеводители для туристов, тем более что здесь находится Музей спортивной славы Сочи.

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