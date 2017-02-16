Читай и думай: 4 книги по саморазвитию, которые будут полезны каждому

16 февраля 2017 / Партнерский материал

Разобраться в себе самостоятельно и наконец изменить жизнь к лучшему не так просто.

Толковая книга хорошего автора будет всегда кстати. В нашем новом книжном обзоре — четыре книги о саморазвитии, которые будут полезны всем и каждому.

Бернард Рос — профессор инженерных наук, основатель и директор Hasso Plattner Institute of Design в Стэнфорде — школы дизайна, известной также как d.school; один из ведущих экспертов по кинематике и роботехнике. Уже почти полвека как Рос преподает в Стэнфорде, выступает на международных конференциях и проводит семинары. Слушателей со всего мира Рос призывает изменить свое представление о процессе достижения жизненных целей, или, говоря простым языком, перестать просто о чем-то мечтать и начать действовать. А в качестве помощника привлечь дизайн-мышление, (или — нестандартное мышление), способное открывать перед человеком множество новых перспектив, которых он не замечал прежде, и превращать опостылевшие ограничения в новые возможности. Хотите изменить свою жизнь к лучшему? Так, творите! В книге «Привычка достигать» Рос рассказывает истории других людей, сумевших добиться желаемого, делится ценными рекомендациями и идеями о том как реализовать поставленные цели; приводит и упражнения, которые помогут лучше справиться с разбором своих, возможно, не всегда конкретных желаний и составить план их реализации.

«Эта книга построена на простом убеждении: сейчас нам более, чем когда-либо, нужно быть внимательными к близким людям, к важным в жизни вещам, и к самим себе», — пишет автор, известный спикер TED и психолог, Том Чатфилд. В нашем сегодняшнем цифровом мире, где жизнь постоянно ускоряется с каждой минутой, так важно сохранять умение мечтать и размышлять, чтобы жить полноценной счастливой жизнью, считает Чатфилд. Разглядеть в своей жизни действительно важное, понять себя, свои мечты и желания — его книга призвана сделать именно это. И для начала Чатфилд предлагает взглянуть на то «что ждет нас впереди» — не составить себе план действий на ближайшие 10 лет (как обычно советуют), а подумать об изменениях: что может измениться, что хотелось бы сохранить, а от чего избавиться. Иначе говоря, как следует поговорить с самим собой по душам, и понять наконец, что мы сами по себе — величина не постоянная, а изменяющаяся. Если бы была возможность увидеть мир через сто лет, что бы вам непременно хотелось сохранить из того, что существует сегодня?

Майкл Микалко — всемирно известный эксперт по креативности. Будучи офицером американской армии, в компании экспертов НАТО и ученых из разных стран, Микалко изучал, классифицировал и опробовал доступные методы творческого мышления — в решении военных и социально-политических задач. После ухода со службы Микалко и не думал успокаиваться, а принялся за самостоятельное изобретение новых способов нестандартного мышления, написал восемь книг о его развитии. «Креативность вовсе не случайна, она не заложена в вас генетически, — считает Микалко. — Творчество — это следствие вашего твердого намерения быть креативным и вашей решимости изучить и использовать стратегии творческого мышления». Книгу «Рисовый штурм» можно назвать своего рода сборником упражнений по развитию креативности. Множество задач, игр и головоломок — «Рисовый штурм» читается легко, бодро и интересно. Но те, кто уже успел ознакомиться с трудом Микалко, настоятельно рекомендуют не ограничиваться одним прочтением текстов и упражнений, а как следует их изучить. И в дальнейшем возвращаться к книге снова, чтобы оттачивать навыки нестандартного мышления.

Эта персона не нуждается в представлении — книги о личном развитии Брайана Трейси хотя бы раз в жизни, но попадались в руки каждому. За свою карьеру Трейси написал порядка 60 книг, переведенных на десятки языков мира, и даже основал университет, который в онлайн-формате обучает предпринимателей и менеджеров по продажам. Мысли создают реальность, уверен Трейси. И не устает повторять это на своих многочисленных семинарах для слушателей со всего мира: позитивное мышление должно стать вашим главным спутником, если вы хотите чего-то добиться. Негативные эмоции и неправильный настрой еще никому не помогали в осуществлении своей мечты. Только научившись «целовать лягушку», то есть обретя навык позитивного взгляда на любую жизненную ситуацию, можно раскрыть свой потенциал и повернуть жизнь туда, куда давно хочется. В общем-то, идеи, которые озвучивает Трейси в книге «Поцелуй лягушку!», нельзя назвать новыми — все его творения так или иначе посвящены позитивному мышлению. Но если уже вы решили начать меняться к лучшему, возможно, стоит начать с малого.

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