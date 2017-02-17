Принцип чтения.

Евгений Ковалевский: о книгах-путешествиях и поиске счастья

17 февраля 2017 / Томский Обзор

АВТОР Мария Симонова

Известный путешественник Евгений Ковалевский за истиной отправляется в дальние страны. Но даже в открытом океане найдется место для книги.

Евгений рассказал нам, кого он читал во время длительных плаваний и в какое государство надо отправляться за счастьем. А еще показал книгу за тысячу долларов, поведал о своих книгах и объяснил, почему любое произведение очень важно.

— Есть книги, которые я читал в океане. В первую очередь это «Кон-Тики» Тура Хейердала, знаменитого норвежского путешественника, он в 1947 году пересек Тихий океан на плоту. Первый раз я прочел «Кон-Тики» еще в детстве, произведение мне запомнилось. Когда в 2006–2007-м мы шли через Индийский океан, когда в 2010–2011-м пересекали Атлантику, в 2013-м — Тихий океан, то была возможность взять с собой совсем немного печатных книг. Ключевой из них была «Кон-Тики». Ее мы по очереди читали.

В океане человеку сложно находиться в формате нашего путешествия, когда ты, можно сказать, живешь на поверхности воды, а не на корабле с трюмом и каютой. На нашем катамаране были суровые условия. Мало пресной воды, поэтому умываться, стирать, даже зубы чистить надо соленой океанской водой. Человек не приспособлен к таким условиям, кроме того, тяжело жить, когда понимаешь, что под тобой несколько километров воды и в любой момент можно погибнуть. Постоянное общение с коллегами тоже выматывает. Знаю, что Тур Хейердал жил в таких же условиях, и мне во время нашего плавания было прекрасно понятно, что он чувствовал.

Фантастику я не читаю. Многое можно придумать, это здорово, хорошо, но меня интересуют такие произведения, как у Тура Хейердала, документальные. Меня интересуют тайны древности. Где могу узнать информацию? В книгах! Интернет мне не нравится, там многие друг у друга переписывают, и много ложных фактов. Я сравнивал те места, где я был с тем, что о них говорится в интернете, так столько неправды прочитал.

В одном из путешествий у нас была с собой одна электронная книга, мы ее по очереди читали. Заряда хватает надолго, на несколько месяцев.

Книги — это психологическая разгрузка. Я отвлекался от непростого путешествия с помощью детективов Рекса Стаута. У него главный герой Ниро Вульф с помощником раскрывают преступления. Читал, когда была возможность: если не нужно делать ремонт, и я не на вахте, и нет шторма, вечерком выдается час времени… Особенно нелегко пришлось в Индонезии, к тому времени мы были в океане уже 12-й месяц. Иногда теряли сознание от переутомления, друг с другом устали общаться. Я в электронную книгу уходил с головой.

На катамаране надо было беречь электронную книгу от соляного тумана. Прятать ее в боксе, где все обложено силикагелем. Только закончил работу с техникой, как сразу надо ее убрать, неважно, книга это или камера. Нельзя держать на открытом пространстве. Хотя соляной туман глазу не заметен, но он есть.

Та электронная книжка до сих пор работает. Я ее берег, и по ней даже не видно, что она побывала в путешествии по океану.

Во время плавания я прочел в электронной книге все произведения Тура Хейердала, например, «Аку-Аку», его знаменитую книгу, посвященную исследованиям, которые он проводил на острове Пасхи.

Роман «По следам Адама» — это история о том, когда Тур Хейердал на Тигрисе, камышовом кораблике, плавал по Персидскому заливу, на соломенной лодке «Ра» через Атлантику.

Мне было интересно, как в прежние времена люди выживали в океане на таких приспособлениях. Также привлекала меня и философия путешественника. Выяснилось, он думает о том же, к чему я пришел — о возврате к корням. Тур Хейердал пишет в своих книгах, что еще в юности он понял: жить надо в природе. Она нас создала, если мы от нее отдаляемся, то уходим и от истины. Чем больше мы надеваем одежды, общаемся с машинами, механизмами, тем дальше мы от возможности понять смысл жизни.

Чтобы понять смысл жизни, надо идти куда-то. Для меня первоисточник — природа, поэтому я отправляюсь в путешествия, приключения, походы. Узнаешь планету, смотришь на природные явления, находишься рядом, познаешь их суть. Это был длинный путь попыток понимания смысла жизни через вхождение в природу. Я много знакомился с естественной природой, живущей по истинным законам. Есть Вселенная, есть планета Земля. Они существуют по единому истинному закону. Я шел в природу, чтобы его понять.

У меня в кабинете есть книга, которую удалось приобрести в древнем монастыре в Королевстве Бутан за тысячу долларов. Она называется «Жизнеописание Падмасамбхавы». Я не буддист. Мне интересна эта философия, но я ее не изучаю. Просто смотрю, как живут буддисты, мне нравится их форма общения, ценности.

В книге масса фотографий, а тексты на английском языке. Если ее прочитать, то можно, думаю, постичь философию счастья. Она есть у меня, и этого достаточно, я счастлив.

Бутан — удивительная страна. В домах обычно две комнаты. В одной живут человек 15, собираются вокруг печки, вместе едят, вместе спят. В другой — находится алтарная комната, где можно молиться. В кабинете, в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где я работаю, с разрешения директора я создал мини-музей. Это своеобразная «алтарная комната», центр моего духовного развития.

В моей коллекции много предметов из Бутана, Непала и Тибета. Я совершил этнографическую экспедицию в Бутан с целью понять, по каким законам живет страна, которую называют самой счастливой в мире. В 2008-м побывал там как турист, а в 2016-м отправился в Бутан уже как исследователь. Жил как местные, у крестьян в домах, питался рисом и водой, спал на полу на циновках. В окнах крестьянских домов нет стекол, это дорого, а дыра на улицу, где минус 10. Пытался разобраться, почему они счастливы, не имея ничего, и можно ли их опыт применить к России, к Томску. Я провожу исследование счастья. Это длительный процесс, надо совершить еще несколько экспедиций в Бутан.

Когда я в Томске, то занимаюсь просветительством среди школьников, студентов, выступаю перед ними. Времени читать немного. Но недавно изучил книгу «Гуманитарная география» о современной географии. Есть такой ученый, московский профессор Юрий Николаевич Голубчиков. У него своя теория создания земли, он об этом пишет.

Читал Михая Чиксентмихайи, «Поток». Он убедительно показывает, что не в деньгах счастье, не в материальном благополучии. Приводит примеры: в 15 раз уровень жизни в Нигерии ниже, чем в Германии, а показатель счастья в этих странах одинаковый. Благосостояние влияет на жизнь, оно является важным, но не определяющим. Из 400 миллиардеров США 100 говорят, что они несчастны. Хотя у них есть все, они ни в чем себе не отказывают — яхты, дома, внимание, слава. Комфорт, душевная гармония, как пишет Михай Чиксентмихайи, возникают в состоянии потока. Когда ты занимаешься любимым делом изо дня в день, ты входишь в поток. Можно жить без денег, но быть в состоянии потока. Ученый приходит к выводу, что ключевой критерий счастья — это как раз состояние потока. Надо найти дело, которое будет формировать тебе поток. Человек может любить и хорошо делать многое, но если хочешь достичь серьезных результатов, то нужно специализироваться на чем-то одном.

Это сложно, но это новый взгляд на счастье, его пропагандируют современные ученые и психологи. Мне нравится этот подход. Я прочитал недавно книгу и внутренне «перерабатываю» «Поток. Психология оптимального переживания».

Сейчас я сам пишу книгу, которая будет называться «Королевство Бутан. Формула счастья».

В Бутане время на чтение не тратил: было некогда. В пять утра вставал, в час ночи ложился. Мне надо было перемещаться от дзонга к дзонгу (крепости к крепости), их в государстве 20. Каждый вечер обрабатывал материал — фотографировал, снимал видео, пересылал информацию в Томск на ГТРК.

На мой взгляд, в жизни есть две сверхзадачи: саморазвитие и польза людям. Все, что сам узнал, доношу через СМИ до других. Через выступления перед школьниками, и ветеранами, через книги, которые сам пишу.

У меня пока вышло две книги: «Гималайская мечта» и «Великий океан». Именно в Гималаях я в большей степени ищу истину, совершил туда 10 экспедиций, сплавлялся по самым сложным рекам мира. Впервые в мире именно наша команда из Томска и Кузбасса сплавилась по северным склонам Эвереста по реке Арун. Мы полностью прошли южную реку Эвереста Дудх-Коси. Томичи прошли самые экстремальные реки Непала.

В «Гималайской мечте» описываются некоторые наши сплавы. Там есть и дневник западного Тибета, куда я отправился на поиски истины. Считается, что территория концентрации истины — это гора Кайлас, самая священная в Азии.

Считаю, планета общается с космосом через полюса силы. Все Гималаи — такой полюс, а его концентрация на горе Кайлас. Когда ты долго находишься в местах силы, то тебе открываются знания. Я недолго там был, но успел почувствовать дыхание Шамбалы. Описал свои ощущения в книге.

«Великий океан» посвящен пересечению Тихого океана. Это дневник путешествия 2012–2013 годов, оно длилось 12 месяцев. Было трудно вести дневник, через 2–3 месяца путешествия по океану хочется только спать. У нас не было ни трюма, ни каюты, иногда исписанные мной листы подхватывало ветром и выбрасывало в океан.

Я сейчас нахожусь на этом этапе, когда только в океане, если надо ото всего отключиться, читаю художественные книги.

Путешествия, приключения, но не фантастика, мне тоже нравятся. Жюль Верн — это здорово!

Еще книжки альпинистов про восхождения интересны. Жизненные вещи, которые описывают преодоления, достижения, взаимодействия с планетой, истории достижения Южного или Северного полюса, рассказы о кругосветных плаваниях — такие вещи меня привлекают. Это может быть и художественная книга.

Нет таких книг, которые я не люблю. В каждой есть свой смысл. Даже графоман когда публикует свои стихи — они плохие, но ему они нравятся, он их пишет в состоянии потока, себя реализует. Конечно, для других людей такая книжка ценности не имеет, но для автора она важна. Если меня она не интересует, то я просто не должен ее читать и тратить свое время. Но мне как президенту «Чеховских пятниц» дарят много книг. Надо признаться, что 70% из них низкого уровня. В то же время «Чеховские пятницы» -народный проект, а творить хочет каждый. Они дают возможность творцам получить зрителей.

В любом случае создание никому ненужной книги имеет смысл — для ее создателя.

Убежден, что чтение настоящих бумажных книг это тоже потоковый процесс, он приносит радость и комфорт, а значит — счастье.

Фото: Саша Прохорова

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