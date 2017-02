Городской конструктор.

Что читать, чтобы спроектировать самую популярную в городе площадь

Партнерский материал / Фото: 20 февраля 2017 // Фото: istockphoto.com

В заметке CityLab сооснователь Friends of the High Line — компании, которая курирует главное общественное пространство Нью-Йорка, парк «Хай-Лайн», — Роберт Хаммонд заявил, что концепция парка провалилась.

«Вместо того чтобы спрашивать у местного сообщества, какой дизайн им больше нравится, мы должны были спрашивать, что мы можем для них сделать», — признался он. Хаммонд считает, что, сфокусировавшись на эстетике, они не подумали о том, какой эффект новое пространство окажет на район, а ведь «у людей есть более серьёзные проблемы, чем дизайн». Парк «Хай-Лайн» стал причиной новой волны джентрификации, и сейчас Friends of the High Line тестируют разные программы по решению возникших социальных проблем. «Я хочу, чтобы другие не повторяли наших ошибок и научились справляться с подобными проблемами. Но пока у нас нет ответов на все вопросы», — завершает Хаммонд.

В онлайн-школе Vector вышел курс Института «Стрелка» «Как создать успешное общественное пространство», из которого в том числе можно будет узнать, как прогнозировать жизнь новых мест и их влияние на район и сообщество. Ниже — список главных книг по теории и методикам управления общественными пространствами, составленный специалистом бюро Project for Public Spaces (PPS) и выпускницей «Стрелки» Анной Сиприковой.

Джейн Джекобс, «Смерть и жизнь больших американских городов»

Новое издательство, 2011

В 1960 году Кевин Линч опубликовал книгу «Образ города», в которой представлено эмпирическое исследование того, как человек воспринимает городскую среду. На примере Бостона, Джерси и Лос-Анджелеса автор попытался понять, как люди ориентируются в пространстве, считывают его информацию. Немало внимания Линч уделил проблеме автомобилизации городов. Именно этот труд повлиял на книгу, вышедшую годом позже. «Смерть и жизнь больших американских городов» Джейн Джекобс посвящена именно общественным пространствам — тротуарам, паркам, дворам и площадям. Вероятно, своей популярностью она во многом обязана не только комплексному разбору принципов функционирования города, но и так называемому Jane Jacobs moment — ощущению, которое переживает каждый активный гражданин, защищая родной район от угрожающей застройки. На теории и философии Джекобс основаны современные урбанистические компании, активистские движения и консалтинговые бюро, однако стоит воспринимать её труды комплексно и понимать контекст, в котором эта книга появилась: борьба жителя среднего класса и креативной профессии с бюрократической машиной в лице чиновника Роберта Мозеса.

William H.Whyte, City: Rediscovering the Сenter

Doubleday, 1989

Будучи ментором Джекобс, Уильям Уайт провёл журналистское расследование того, как общественные пространства на самом деле используются людьми: где жизнь кипит, а где, несмотря на все меры, угасает. Сначала он издал небольшую часть своего исследования, которое получило название Social Life of Small Urban Spaces, и одноимённый фильм, а затем дополнил свои наблюдения, призывая обратить внимание на центры городов, которые в США с 1970-х годов стали приходить в упадок из-за автомобилизации и расовой сегрегации. Кстати, ещё один ученик и последователь Уайта, Фред Кент, выпустил несколько книг с пошаговым руководством по присвоению общественных пространств (How to Turn a Place Around) горожанами и активно развивает движение плейсмейкинга. Многие пошаговые материалы находятся в свободном доступе.

Ян Гейл, «Города для людей» и How to study public life

Альпина Паблишер, 2012; Island Press, 2013

Датчанин Ян Гейл, находясь по другую сторону Атлантики, занялся исследованием жизни городов в то же время, что и Джейн Джекобс и Уильям Уайт. Будучи архитектором, он провёл множество исследований и сформулировал свой подход к изучению общественных пространств, получивший название Public Life Study. Гейл считается отцом европейской велосипедизации и неоднократно выступал с лекциями-консультациями в России. Если «Города для людей» — это собрание успешных кейсов, с которыми довелось работать бюро Gehl Architects, то How to Study Public Life — это общая методология, основанная на 50-летнем опыте архитектора.

Сета Лоу, «Пласа: политика общественного пространства и культуры»

Strelka Press, 2016

Книга антрополога Сеты Лоу получилась практически случайно: жаль было оставлять пылиться в архивах двадцатилетний опыт наблюдения за общественными пространствами в Центральной Америке. «Пласу» важно прочитать для того, чтобы понимать, как академическое этнографическое исследование может вплетаться в государственную политику и законодательство, как оно становится мультидисциплинарным и выявляет предрассудки, стереотипы и местную культуру. Кроме того, Лоу выступает против универсального дизайна, который стирает местный колорит и делает общественные пространства по всему миру скучными и однообразными.

Ханна Арендт, «Vita activia, или о деятельной жизни»

Алетейя, 2000

А это книга для тех кто, хочет докопаться до истоков и узнать, кому градостроители обязаны понятием «публичное пространство». У Арендт оно включает метафизическое пространство — политику, экономику, власть, бытие, будущее и прошлое.

Труд немецко-американского философа убеждает: без комплексного осмысления городской среды невозможно создать качественный и работающий дизайн. Одно из редких философских произведений современности, которое подойдет любому образованному читателю.

Рэй Ольденбург, «Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места „тусовок“ как фундамент сообщества»

Новое литературное обозрение, 2014

Именно Ольденбургу принадлежит авторство термина «третье место». Если коротко: людям нужны приятные места, чтобы знакомиться, общаться и обмениваться новостями. Если дом считать первым местом, работу — вторым, то третьим становятся все те пространства, где горожанин может встретить знакомых и близких друзей и провести время вне семейных или трудовых обязанностей. Чаще всего «третьими» становятся кафе, пабы, бары, но иногда в их разряд попадают парки и пешеходные улицы. По мнению исследователя, общественное пространство не работает в изоляции, активный периметр — его неотъемлемый компонент. Так, если на периметре находятся коворкинг, книжный магазин, культурный центр, музей или библиотека, есть гораздо больше шансов, что общественное пространство будет посещаемым, а мероприятия будут связаны с окружающими его институциями.

Анри Лефевр, «Производство пространства»

Strelka Press, 2015

Это одна из самых популярных книг французского философа, создателя концепции «право на город» Анри Лефевра, которая привлекает читателей, далёких от философии, но интересующихся «социальным» пространством. Как написал Станислав Львовский, эта книга «лежит в фундаменте современной убранистики». В ней автор осмысляет понятие «пространство» и пытается найти золотую середину между теми, кто воспринимает его исключительно как совокупность материальных объектов, и теми, кто видит в нём культурно-социальную структуру, лишённую каких-либо определённых свойств. Для более глубокого понимания идей социолога нужно читать Ги Дебора «Общество спектакля» — критику капиталистического общества, которое превращает культурный код в товар.

Eric Klinenberg, Heat Wave: a Social Autopsy of Disaster in Chicago

University of Chicago Press, 2003

Описывая аномальную жару в Чикаго 1995 года, от которой погибло немало людей (здесь так и хочется провести параллель с пожарами и смогом в российских городах), автор связывает общественные пространства, социальный капитал, здравоохранение и устойчивое развитие. Задаваясь вопросом, почему так много людей погибли дома в одиночестве, Клиненберг сравнивает районы, где существенно различались показатели смертности. Через интервью очевидцев, исследование архивов и личные наблюдения Клиненберг приходит к выводу: физическая и социальная изоляция, игнорирование властями бедных районов и разорванность социальных отношений приводят к намного более катастрофическим последствиям, чем стихийные бедствия.

Борис Гройс, «Публичное пространство: от пустоты к парадоксу»

Strelka Press, 2012

Как архитектору проектировать «пустоту», которую, по сути, представляет собой публичное пространство? Пустота — это пробелы и между зданиями, и над ними, которые, не имея чёткой формы, расползаются повсюду.

Борис Гройс утверждает, что архитектор должен стать антиархитектором, построив нечто цельное, но при этом открытое. Ведь современное публичное пространство уже вышло за рамки архитектуры и определяется медиа и туризмом. Только учитывая это, человеку удастся воссоздать пространство, конструирующее общественную жизнь.

Максим Трудолюбов, «Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность России»

Новое издательство, 2015

Редактор и колумнист «Ведомостей», главный комментатор нашей действительности, Максим Трудолюбов через частное пространство в России пытается проследить закономерности истории нашей страны и понять, как прошлое влияет на настоящее и можно ли быть от него свободнее в будущем.

Так понятные и простые нам дом, двор, квартира, забор, даже просто замок на входной двери вдруг начинают восприниматься в связке с политикой, экономикой и историей.

Илья Утехин, «Место действия: публичность и ритуал в пространстве постсоветского города»

Сборник Strelka Press, 2013

Это короткое эссе о том, как запрограммированное на подчинение и порядок советское пространство переживает трансформацию: теперь можно сидеть на газонах, передвигать скамейки, есть, обниматься и целоваться, не боясь порицания и косых взглядов. Сакральный статус советского общественного пространства сменили интерактивность и «юзабилити».

Несмотря на такое обновление, некоторые ритуалы и порядки оказываются практически неискоренимыми: на площадях продолжает гореть Вечный огонь, а молодожёны по-прежнему фотографируются у могилы неизвестного солдата.

Nina Simon, The Participatory Museum

Museum 2.0, 2010

Музеи, библиотеки, галереи, культурные центры — полноценные общественные пространства, часто имеющие двор или открытую территорию, которая никак не задействована. По сути, эта книга прямое руководство к действию. Активное вовлечение аудитории в деятельность музея — первая ступень на пути к осознанному влиянию на город, считает автор. Партиципаторные практики, с одной стороны, развивают саму институцию, а с другой — расширяют сферы её влияния далеко за пределы замкнутого пространства. Книгу Нины Симон взяли на вооружение многие специалисты, в том числе фонд Потанина для конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире».

Bill Hiller, Julienne Hanson, The Social Logic of Space

Cambridge University Press, 1989

Книга, написанная географами, положила начало space syntax analysis, которым любят увлекаться архитекторы и урбанисты в последнее время. Хиллиер и Хансон математически и логически пытаются рассчитать вероятность того, в какую сторону пойдут люди, и тем самым сформировать пространственные паттерны. В дальнейшем эти паттерны используются для проектирования новых общественных пространств, соответствующих потребностям и интересам горожан.

Любопытно, что такой анализ городской среды был применён при подготовке к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году.

Сборник Variations on a Theme Park: The New American City ana the End of Public Space

Hill and Wang, 1992

В сборнике эссе подробно обсуждается приватизация публичных пространств и то, как одинаковые офисы и псевдоисторические постройки разрушают общественную жизнь. Книга не оставляет без внимания закрытые посёлки (gated communities) и торговые центры, в которых поведение людей программируется и контролируется.

Основной посыл книги — предостеречь нас от «симулирования» города, где общественные пространства являются декорацией и ни о каком праве на город речи и не идёт.

Eric Ries, How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Crown Business, 2011

Почему вдруг в списке оказалась книга о стартапе, который, казалась бы, никак не связан с общественными пространствами? Успешность общественных пространств на 80 процентов зависит от управления и программирования — только хорошего дизайна не достаточно.

Управление парком или площадью — вполне себе стартап, который может приносить прибыль, быть очень успешным или же провалиться от слишком дорогих и бюрократических процедур. Если отбросить стиль автора, то в книге собраны полезные советы про простые, быстрые, дешёвые изменения в менеджменте. Аналогию здесь можно провести с тактическим урбанизмом — быстрыми и недорогими интервенциями.

Вячеслав Глазычев, «Городская среда. Технология развития: настольная книга»

Издательство Ладья, 1995

Глазычеву читатели обязаны не только переводом важных книг по урбанистике на русский язык, но и новым для России взглядом на исследование городской среды. Во-первых, он утверждал, что само городское существование невозможно без наполненных людьми общественных пространств. Если людей нет, значит нет и сообществ, и, следовательно, это не город со всеми его положительными факторами (социальный капитал, инновации, связи), а агломерация псевдогородских районов. Во-вторых, Глазычев предлагал анализировать городские пространства через различные объекты: ими могут быть и городская мебель, и объявления на столбах, и афиши в переходах, и мусор на улицах. При сочетании нескольких объектов задаются рамки и понятный вектор исследования, а значит выводы становятся очевиднее.

Генри Санофф, «Соучаствующее проектирование»

Проектная группа 8, 2015

Соучаствующее проектирование — один из методов создания общественных пространств, зданий, планов развития городов, бюджетирования, оно широко используется в IT-индустрии. Как и плейсмейкинг, соучаствующее проектирование берёт начало в США, где активная борьба сообществ за свои гражданские права отразилась на всех областях жизни. Цель соучаствующего проектирования — прийти к консенсусу в решении городских проблем. Именно в таком процессе рождаются социальный, интеллектуальный и политический капиталы и, самое важное, формируются доверие и нормы поведения, завязываются знакомства, которые, в свою очередь, делают возможными открытые дискуссии между конфликтующими сторонами.

Тэги/темы: