Томск на лыжне: прошлое и настоящее

22 февраля 2017 / Партнерский материал / Фото: Томск, 1985 год

В Томской области почти полгода приходится на снежную зиму, а остальные три сезона умудряются уложиться в оставшееся полугодие. Может, кому-то и надоедает долгая зима, но только не увлеченным лыжникам.

О том, как развивался профессиональный и любительский лыжный спорт в прошлом, нам рассказал заслуженный тренер России Николай Карпович. А о его настоящем и возможном будущем — председатель федерации лыжного спорта и олимпийская чемпионка Наталья Баранова.

Много лет тому назад

Лыжные гонки — один из самых старых видов спорта. Впервые состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 году. Позже увлечение гонками возникло в центральной Европе, а затем и в России.

В Томске первые соревнования лыжебежцев (так называли в то время лыжников — по аналогии с конькобежцами — прим. авт.) были организованы местным спортклубом в 1916 году. Революция и Гражданская война нисколько не помешали развитию зимнего спорта в Сибири. Как писала газета «Знамя революции», 4 марта 1918 года состоялись лыжные гонки на 20 верст (более 21 км). Участвовало 7 человек, и победитель соревнований Георгий Замятин преодолел их за 1 час 52 мин. 32 сек. Сегодня норматив первого взрослого разряда свободным стилем составляет 1 час 4 минуты — почти в два раза быстрее. Конечно, и снаряжение сейчас совсем другое, чем 100 лет тому назад, и техника бега изменилась, да и годы развития профессионального спорта даром не прошли.

Юрий Замятин (второй справа) после победы на лыжных соревнованиях (1923 год)

С конца 1920-х стали популярны многокилометровые лыжные походы: томские лыжники совершали многодневные пробеги до Новосибирска, по городам Кузбасса, в Нарымский край. Одевались как следует: ноги обували в валенки, а к ним с помощью кожаных ремешков крепили лыжи.

Лыжные соревнования в Томске, проходившие в 1922 году

В 30-е годы и после войны особое распространение получили пробеги с агитационными целями. Участники пробега надевали на себя агитплакаты, несли с собой литературу, выступали с небольшими докладами на политические темы в селах и деревнях по пути следования.

Интересно, что спортивные соревнования, и лыжные, в том числе, продолжались в Томске и во время войны.

Старт лыжного пробега по Советской улице (тогда на ней еще не было трамвайных путей), в декабре 1941 года

Первое отделение лыжных гонок было открыто в 1954 году при ДЮСШ по легкой атлетике и баскетболу. В конце 60-х ДЮСШ по лыжным гонкам созданы практически во всех районах области, между ними проводились соревнования, а лучшие из лыжников принимали участие во Всесоюзных соревнованиях.

В Томской области, в Колпашевском районе, производили свои собственные лыжи — «Тогур» и «Синильга». В 80-е годы здесь делали уже не цельнодеревянные лыжи, а многослойные, клееные, а позже и дерево-пластиковые.

Николай Карпович Тренер по лыжным гонкам с 1974 года Я застал в работе момент перехода от деревянных лыж к пластиковым. Скорость, конечно, возросла в разы, особенно на спуске. Но и техника бега на них совершенно другая! Помню, одна девочка, которая отлично выступала на деревянных лыжах, плакала, показав плохой результат на пластиковых… Сейчас, конечно, в профессиональном спорте никто дерево не применяет. Да и в любительском это уже большая редкость.

Народная лыжня

Томск, 1950-е годы

Любительскому спорту в советское время, особенно «при Лигачеве», уделялось большое внимание. Существовали лыжные клубы «300», «500», «1000» и «1500» — цифра означала, сколько километров лыжник «намотал» за зиму. У Николая Карповича имеется значок «1500 км».

— Я получил его в 60-е годы, когда учился в школе в поселке Тимирязево. Учет пройденных километров вел учитель физкультуры: явились мы после уроков на школьную базу, надели лыжи, прошли три раза по 15 километров — он записывает в тетрадь. А так как на лыжах в теплую погоду мы ходили каждый день, за зиму получались приличные расстояния. В конце сезона сведения подавали в районный комитет физкультуры, там и проводили награждение. Еще, я помню, была символическая эстафета «Томск-Москва». В течение нескольких лет лыжник должен был пройти 3,5 тысячи километров — расстояние от нашего города до Москвы. За это его тоже награждали нагрудным знаком.

Фото из архива ГПЗ-5

В конце 70-х-80-х годах в Томской области все так же практиковались сверхдальние лыжные переходы — из Томска в Кривошеино, Кемерово, и даже в Стрежевой и Шушенское! Как правило, команды лыжников состояли из сотрудников и студентов томских вузов. Стартовали прямо с площади Ленина, ежедневно проходили около 30 километров на лыжах в сопровождении автобуса или «Бурана», а ночевали в попутных селах, где участников встречали и готовили на ночлег лыжные инструкторы. Лыжные походы длились неделю и более. С 1976 года в Томске проводится Всесоюзный (ныне — Всероссийский) турнир по лыжным гонкам на приз космонавта Рукавишникова. Участники этого турнира — Вяльбе, Смирнов, Егорова — стали затем известными в мире лыжными гонщиками.

Старт лыжной гонки на базе спортивного общества «Спартак» вблизи площади Южной

Казалось бы, сверхдальние переходы остались в советском прошлом, но вот года четыре назад команда из Кемерова дошла на лыжах до Коларова! Организатором похода оказался выпускник одного из томских вузов, решивший таким образом вспомнить студенческие годы.

Томские олимпийцы

Томск вырастил троих Олимпийских чемпионов. Первый из них — Иван Утробин, бронзовый призер Олимпиады-64 в Инсбруке. Иван сейчас живет в городе Красногорске Московской области, где ежегодно проходят всероссийские соревнования «Красногорская лыжня», а также «Классическая гонка Ивана Утробина». Иван Степанович знаменит еще и тем, что своими руками подготовил специальную трассу для собственных тренировок, которую улучшал год от года. Ныне «Иванов круг» считается одной из лучших лыжных трасс в стране.

Северчанка Любовь Егорова — шестикратная золотая чемпионка Олимпийских игр и трехкратная серебряная. В 1992 году во французском Альбервилле Любовь уверенно прошла все дистанции, победив на пяти и пятнадцати километрах, а также завоевала золото в эстафете. А уже в 1994 году в Норвегии состоялась следующая Олимпиада. (Дело в том, что именно в это время МОК решил чередовать Зимние и Летние игры каждые два года). Егорова пришла первой на дистанциях 5 и 10 км и снова — золото в эстафете. За высокие достижения она первая среди спортсменов получила звание Героя России. С 1988 года Любовь живет в Санкт-Петербурге, работает в Университете физической культуры, спорта и здоровья.

Зато последняя на сегодняшний день Олимпийская чемпионка из Томска — Наталья Баранова — живет и работает на родине. Сейчас она является руководителем «Спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой».

Олимпиада с третьей попытки

На фото — Наталья Баранова, Николай Карпович

Родом Наталья из Кривошеинского района. В районную ДЮСШ по лыжному спорту она и пришла в возрасте 10 лет, к тренеру Николаю Карповичу. Способная юная спортсменка быстро стала занимать призовые места не только в области, но и на выездных соревнованиях.

В 1992 году, в возрасте 18 лет Наталья попала в юниорскую сборную России. Время было непростое во всех отношениях. Прежде всего, тем, что федеральный бюджет уже не мог «тянуть» дорогостоящий профессиональный спорт, и подготовка спортсменов финансировалась за счет регионов. К счастью, Томская область смогла поддержать своих лыжников, и в 1994 году перспективная спортсменка Наталья Баранова вошла в состав основной лыжной сборной России, в одну команду со знаменитыми лыжницами — Ларисой Лазутиной, Еленой Вяльбе, Ниной Гаврылюк…

— С одной стороны, мне повезло, что я попала в эту элитную сборную, — рассуждает Наталья. — С другой — я проходила отбор на соревнования высокого уровня, но не участвовала в них, потому что впереди меня стояли сильные, титулованные спортсменки. А ставка в спорте всегда делается на тех, кто стопроцентно может принести медаль. Я просто приезжала на соревнования, но не выходила на старт. Так у меня получилось в 1997 году на Чемпионате мира и в 1998 году на Олимпийских играх.

Следующая Зимняя Олимпиада состоялась в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Наталья год назад родила старшую дочь Алену (которая теперь уже и сама — подающая надежды спортсменка), быстро пришла в хорошую форму и вернулась в сборную. Однако для нее и других российских лыжниц эта Олимпиада закончилась допинг-скандалом и дисквалификацией на два с лишним года.

— У меня на единичку были повышены эритроциты в крови, — говорит Наталья. — Специалисты говорят, что это вполне могло быть из-за недавних родов. В любом случае мы принимали только те медикаменты, которые полагались по предписанию врача сборной — никакой отсебятины. Я думаю, что дисквалификация была связана исключительно с политикой. Спорт ведь уже давно не находится вне политики, к сожалению…

Так что, на свою Олимпиаду Наталья попала только в 2006 году. Она находилась в отличной форме, выиграла несколько престижных гонок, но… буквально за пару месяцев до Игр повредила ногу и вместо тренировочных сборов легла в больницу. Восстановилась, как они сама говорит, «тика в тику» к Олимпиаде!

— В первую гонку мы готовились к морозной погоде, а наутро встаем — в горах пошел дождь, — вспоминает лыжница те дни в Турине. — Бегу и думаю: «Кончится моя Олимпиада, не успев начаться». Я же не знала, что у всех лыжи не едут. Пришла 16-й в гонке и лучшей из наших. В эстафете тоже не обошлось без неожиданностей. Я готовилась на второй этап, а из-за ошибки в протоколе меня назначили первой. А ведь это совсем другая тактика бега, я первой не бегала лет семь! В общем-то, прошла я свой этап неплохо, проиграв лидерам 11 секунд. Но второй этап, думаю, я бы прошла намного лучше!

Чемпионки Турина-2006 в эстафете. Слева направо: Наталья Баранова, Лариса Куркина, Евгения Медведева и Юлия Чепалова

Как бы то ни было, на родину Наталья вернулась с высшей спортивной наградой — олимпийским золотом. Встречали лыжницу с почестями, с воодушевлением. И уже всерьез был продолжен начатый год назад, после победы на Чемпионате мира, разговор о создании в Томске лыжной школы высшего спортивного мастерства.

Школа Натальи

К открытию школы готовились два года. Принимал участие бывший тренер Натальи, в то время — председатель федерации лыжного спорта Николай Карпович, начальник областного департамента по физкультуре и спорту Марина Томилова (ныне — замминистра спорта РФ), и многие другие. 13 февраля 2008 года школу открыли. Правда, выделили для нее одну комнату в здании бывшего ВСМ, которое было полностью размороженным. Летом делали ремонт силами самих юных спортсменов и при помощи спонсоров.

С 1 декабря 2016 года Центр лыжного спорта получил статус спортивной школы олимпийского резерва. Теперь здесь будут растить чемпионов с самого юного возраста — с 9–10 лет.

Подающие надежды

Сейчас в сборной России нет спортсменов из Томска. Зато подрастают перспективные юниоры. В студенческую сборную входит Сергей Лытнев, который успешно выступил на отборочном этапе Всемирной зимней Универсиады, заняв третье место в гонке на 10 км свободным стилем. Бронзу в тех же соревнованиях, только на 10 км классическим стилем, тоже выиграл воспитанник школы Натальи Барановой — Максим Толкачев. А в первенстве России среди спортсменов 15–16 лет по лыжным гонкам, которое состоялось 8—12 февраля в Архангельской области, победу одержали девушки. Дочь и воспитанница нашей олимпийской чемпионки Алена Баранова заняла вторые места в индивидуальных гонках на дистанциях 5 и 3 км, а Елизавета Пуга была второй в спринтерской гонке. Также в заключительный день соревнований сборная Томской области выиграла эстафетную гонку, и в общекомандном зачете заняла 5 место среди 52 регионов России. Это серьезный успех!

— Но, по всей видимости, на Зимнюю Олимпиаду 2018 года никто из томичей не попадет, — с сожалением говорит Николай Карпович. — Те спортсмены, которые сейчас показывают хорошие результаты, еще слишком молоды. Возможно, к 2022 году они наберутся опыта, и тогда в Томске вновь появятся олимпийские звезды!

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Саша Прохорова, Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой, архив ГПЗ-5, Госархив Томской области, «Томск. История города в иллюстрациях» (2004 год), sportus.pro, mk.ru, ruspekh.ru, rsport.ru, olimp-history.ru

Тэги/темы: