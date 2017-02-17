Еда. Рецензии.

Воскресный обед во фреш-баре «Антресоль»

17 февраля 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

Нам давно было интересно наведаться в новый фреш-бар «Антресоль», где обещают не только аппетитную, но и полезную еду. Девиз заведения: «Вкусно и без зазрения совести». В кафе мы побывали днем в воскресенье и остались в смешанных чувствах. Обо всем по порядку.

Где: Ленина, 30/2, 3 подъезд, 2 этаж (здание за 4-м корпусом ТПУ). Найти непросто, своей вывески у фреш-бара пока еще нет. Надо заходить туда, где написано Atlas hotel, подниматься на второй этаж и уже там искать нужную дверь с табличкой.

Интерьер: Как оказалось, бар находится внутри фитнес-студии. Из-за этого гостям нужно либо разуваться, либо надевать на обувь бахилы. Название «Антресоль» неслучайно: кафе располагается на самом верху, прямо над спортивным залом. Оформлено помещение очень просто: белые стены, на одной из них нарисована мандала. Пространство небольшое, всего пара столиков и барная стойка. Столики расположены возле окон, которые выходят не на улицу, а в находящийся этажом ниже фитнес-зал, так что можно понаблюдать за чужими тренировками, вот только вопрос — зачем .

Меню: Привычное «бумажное» меню лежит на столиках, также ассортимент представлен на меловых досках за барной стойкой. Забавно, но варианты предложения бара не совпадают, и такая разбросанность информации затрудняет выбор. В меню на столиках можно обнаружить полезные блюда, подходящие для завтрака, вроде каши (70 рублей), творога с фруктами (90 рублей) или непривычного для нас варианта, в виде слайсов с арахисовой пастой (110 рублей). Остальная еда делится по группам. Есть брускетты (от 150 рублей), салаты (от 170), горячие сэндвичи (от 150). На доске за баром можно присмотреть варианты десертов (от 40 рублей). Правда, оказалось, что их мы изучали зря — те десерты, что есть в наличии, выставлены на барной стойке (не очень удобно, что без ценников).

Напитки: В меню, что на столиках, хороший выбор кофе. Цены от 60 рублей, есть и традиционные варианты, и нестандартные, вроде черри-кофе (120 рублей) или сникерс-кофе (135 рублей). Для тех, кто считает калории, есть кофе лайт с соевым молочком (150 рублей). На барной стойке мы заметили очень симпатичные фирменные бумажные стаканчики от заведения с совами.

Чаи тоже интересные (от 130 рублей): с натуральными фруктами, ягодами и травами. Например, можно заказать грейпфрут с розмарином (155 рублей) или мятную клюкву (150).

На доске за барной стойкой была указана только часть этих напитков. А на стене через некоторое время мы обнаружили еще одно меню, где предлагались питательные смузи (150 рублей) и протеиновые коктейли (130 рублей).

Еда: Нас заранее предупредили, что варианты с рыбой нам приготовить не смогут. Наконец, изучив все предложения, мы выбрали белковый салат, горячий сэндвич «Тропик», а из напитков во фреш-баре решили попробовать смузи. Из двух видов — со спирулиной (это такие водоросли) и ягодами годжи — выбрали последний.

Хотелось попробовать еще и местный кофе, но нас ждал первый неприятный сюрприз: из-за проблем с кофемашиной его в этот день не готовили. Мы уже было подумали отправиться в какую-нибудь кофейню, но погода в тот день к перемещениям не располагала. Второй неприятный сюрприз заключался в том, что когда мы решили заказать еще один смузи, оказалось, что фруктов хватает только для одной порции. Пока мы размышляли, девушки сообщили нам, что отправят в магазин «гонца» за фруктами и минут через 15 смогут сделать еще один смузи. И мы остались.

Смузи с ягодами подали первым (150 рублей). Ягоды годжи сочетались с клюквой и бананом. Насыщенный ягодный вкус, освежающий и слегка терпкий. Много, вкусно и, надеемся, полезно.

Потом появился белковый салат (180 рублей). Он порадовал размером: на вид сложно было поверить, что в тарелке всего 200 граммов. В составе — пекинская капуста, запеченная курица, болгарский перец, огурцы, яйца и авокадо. Всех ингредиентов примерно поровну. Вкус благодаря обилию овощей сочный, при этом салат хорошо насыщает. Неординарная заправка из соевого соуса с карри придает блюду пикантность. Правда, неожиданно в салате обнаружился кунжут. Обычно мы его не любим, но в этом блюде он был совсем ненавязчивым.

В составе начинки сэндвича «Тропик» (150 рублей) были банан, кокосовая паста и мед — все это в белом тостовом хлебе, горячее. Начинка не в изобилии, но ее достаточно. Натуральные сладости (мед и кокосовая паста) с бананом — сочетание сытное и неизбитое. Вероятно, такой сэндвич куда полезнее обычных конфет.

После сэндвича мы заинтересовались пастами. Во фреш-баре можно купить ее разных видов — из кешью, кокоса, арахиса, в чистом виде или с добавками. Мы попробовали кокосовую и вариант арахисовой, и в итоге купили первую.

Да и, вторую порцию смузи нам все-таки сделали.

Счет: 480 рублей за обед (назовем его так, поскольку время было обеденное), состоящий из сэндвича, салата и порции смузи. И 285 рублей за кокосовую пасту, которую мы, не удержавшись, купили домой.

Итого: Визит в «Антресоль» оставил нас в смешанных чувствах. Есть определенные минусы, которые смущают. Во-первых, бар работает уже несколько месяцев, но найти его не так просто. Во-вторых, приходить в кафе в бахилах странновато. В-третьих, здесь всего два стола — наверняка не всегда удастся найти себе место. Огорчило и тотальное отсутствие кофе и многих позиций в меню. Но зато порадовало желание персонала найти выход из этой ситуации. Да и все блюда во фреш-баре были очень вкусными! Правда пока, кажется, сюда уместно заглянуть только если ты пришел на тренировку в фитнес-клуб.

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