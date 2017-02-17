Афиша Томска.

Выходные: 18-19 февраля 2017 года

17 февраля 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Премьера спектакля «Шуршик»

Время каникул для Верочки — это время заслуженного отдыха! Но значит ли это, что нужно только играть, лежать и отлынивать от домашних дел?! Большой выдумщик и забавник Шуршик научит девочку не только отдыхать с пользой и правильно распоряжаться драгоценным временем, а также быть доброй, честной и справедливой.

Когда и где: 18 и 19 февраля в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4).

Время и стоимость билетов: 11:00 и 14:00, 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Мастер-шоу на гончарном круге от Андрея Салтана

Мастер-шоу пройдет в рамках XII Сибирского фестиваля керамики. Андрей Салтан занимается старинным ремеслом больше 15 лет (сувенирной, интерьерной, ландшафтной и другими видами керамики). Для своих изделий использует местную, томскую красную глину. Особо любимо им традиционное славянское гончарное ремесло.

В подарок гости получат бесплатное посещение выставки.

Когда и где: 18 февраля в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12).

Время и стоимость билетов: 16.00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Эко Fest

На ярмарке фестиваля будут представлены производители живых и экологически чистых продуктов питания, элементов декора, одежды, аксессуаров, мебели.

Представители вегетарианской культуры и сторонники здорового питания поделятся секретами любимых блюд и откроют тайну под названием «ты — это то, что ты ешь».

Помимо ярмарки всех гостей ждут мастер-классы по акварели, лекции по питанию и фуд-фото, утренняя йога и просмотр жизнеутверждающего фильма.

Когда и где: 18 и 19 февраля, пр. Ленина 30/2.

Стоимость билетов: 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Группа «Сплин»

Новый альбом «Ключ к шифру» - это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине.

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев считает, что каждая песня — это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймёт. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру.

Когда и где: 18 февраля в БКЗ Томской филармонии (пл. Ленина, 12а).

Время и стоимость билетов: 19:00, 1400 — 3500 рублей.

Аудитория: 16+.

Квартирник Светланы Патрушевой

Иногда можно услышать, как человек говорит с городом, или с небом, или с птицами перелётными. Есть те, кто об этих разговорах поет или читает стихи. Света, как раз, из таких. В атмосфере тепла и уюта Вы сможете погрузиться в её творческую глубину и соприкоснуться душой с её удивительным волшебным миром.

Когда и где: 18 февраля на Кузнецова, 16.

Время и стоимость билетов: 18:00, 350 — 400 рублей.

АУДИТОРИЯ: 18+.

Фэнтези «Великая стена»

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Уиллем Дефо, Цзин Тянь, Энди Лау, Нуман Акар, Эдди Пэн, Лухан, Кенни Линь, Чжан Ханьюй.

Когда и где: 18 и 19 февраля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 12+.

Выставка «Картинки русские потешные»

На выставке гостям расскажут о сокровенной частичке русской души, покажут картинки потешные: лубок печатный, и самовары расписные и утварь разную сельскую…

А еще вы узнаете о том, что чаще всего изображали на этих незамысловатых картинках, каким образом лубки изготавливались и как служили народу своеобразной энциклопедией, и газетой, и сатирическим листком, и книгой, и забавой, смех добродушный вызывающей.

Когда и где: До конца мая в Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3).

Стоимость билетов: 80 рублей.

Аудитория: 6+.

Wedding show Tomsk 2017

Wedding Show Tomsk-2017 — это не просто выставка! Это праздник, на котором женихи и невесты смогут в полной мере окунуться в атмосферу свадебного торжества. Стильные декорации, восхитительные фотозоны, удивительные цветочные композиции и свадебные торты… Здесь вы сможете попробовать, познакомиться, понять и узнать все, что необходимо для организации лучшей свадьбы! Вас ждут модные показы, вкусные дегустации, профессиональные фотосессии и, конечно, мастер-классы от гуру свадебной индустрии Томска. Если и выбирать ведущего — то предварительно с ним пообщаться; если и заказывать фотографа — то понять, близок ли он вам по стилю работы; а уж артистов тем более нужно увидеть в деле.

Когда и где: 19 февраля во Дворце торжеств (ул. Енисейская, 36/Шевченко, 47).

Время и стоимость билетов: 11:00 — 18:00, 200 — 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Спектакль «Из жизни манекенов»

Современная жизнь, с её бешеным ритмом, всё чаще делает людей похожими на запрограммированные манекены. Они красивы, модно одеты, умеют пользоваться умными словами — но пусты внутри. И кем ты будешь в этом мире, человеком или манекеном, решать тебе самому. Постановка сообого театра «Индиго».

Когда и где: 19 февраля в «Аэлите» (пр. Ленина, 78).

Время и стоимость билетов: 19:00, 100 рублей.

Аудитория: 12+.

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