Где водилась черная икра.
Будни Парабельского рыбозавода
14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В середине ХХ века в Томской области было развито рыболовство и рыбопереработка — настолько, что в регионе производили даже черную икру.
Шесть рыбозаводов, созданных в 1930-х — 1940-х годах, работали на речной и озерной рыбе обского бассейна. Одним из этих заводов был Парабельский — в отличие от многих других, ПРЗ сохранился до наших дней. Правда, за последние несколько лет неоднократно менял хозяев и продолжает проживать «сложную судьбу». Производство черной икры здесь пока не возобновили, но рыбу еще ловят и перерабатывают.
Как выглядят будни Парабельского рыбозавода — в фоторепортаже Владимира Дударева.
Фото: Владимир Дударев
Тэги/темы: