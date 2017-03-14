Где водилась черная икра.

Будни Парабельского рыбозавода

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В середине ХХ века в Томской области было развито рыболовство и рыбопереработка — настолько, что в регионе производили даже черную икру.

Шесть рыбозаводов, созданных в 1930-х — 1940-х годах, работали на речной и озерной рыбе обского бассейна. Одним из этих заводов был Парабельский — в отличие от многих других, ПРЗ сохранился до наших дней. Правда, за последние несколько лет неоднократно менял хозяев и продолжает проживать «сложную судьбу». Производство черной икры здесь пока не возобновили, но рыбу еще ловят и перерабатывают.

Как выглядят будни Парабельского рыбозавода — в фоторепортаже Владимира Дударева.

Фото: Владимир Дударев

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