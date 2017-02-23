Нон-фикшн: ТОП-5 самых продаваемых в Томске книг за февраль

Специальный проект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 23 февраля 2017 // Фото: pixabay.com

Какие книги попали в ТОП-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в жанре «нон-фикшн» в Томске за февраль 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Творение Кови называют одной из самых влиятельных бизнес-книг нашей современности. Видимо, так оно и есть: первое издание вышло еще в 1989 году, а сегодня книга уже переведена более чем на 40 языков, по всему миру продано более 25 млн экземпляров. «Семь навыков высокоэффективных людей» по-прежнему сохраняет популярность. В чем здесь секрет? Видимо, в простоте и универсальности идей, которыми Кови делится с читателями. Цели в жизни, как ни крути, есть у всех, и все они разные. Но многим требуется помощь в том, чтобы разобраться в своих желаниях и составить план их реализации. Путь к новой жизни не может быть легким, считает Кови, а потому если вы решили измениться к лучшему раз и навсегда, следует обзавестись новыми навыками — как несложно догадаться, в книге их семь. Причем неважно о какой сфере вашей жизни идет речь — семье, работе или увлечениях — эти навыки будут полезны всем и во всем.

Любовь неустанно сопровождает человечество на протяжении всего его существования. Но по-прежнему остается одной из самых загадочных субстанций — все хотят ее постичь, все в ней нуждаются, но что есть любовь само по себе, и почему она не дается всем просто так? Об это и рассуждает Эрих Фромм, немецкий философ, социолог, психолог, а также основатель неофрейдизма и фрейдомарксизма. Его книга — это не сборник практических советов в духе «как добиться любви» или «как полюбить самому»; Фромм подробно разбирает психологические аспекты возникновения и сохранения человеком такого простого и такого сложного чувства, разбирается в самой природе любви. Только цельная, самодостаточная и развитая человеческая личность способна на настоящую и всеобъемлющую любовь, считает философ. Но наша все более ускоряющаяся жизнь (а книга была написана еще в 1956 году) не способствует самопознанию человека, а, напротив, все дальше уводит его от самого себя. Тем, кого такое положение вещей не устраивает, книга Фромма будет весьма полезна.

Мужчины и женщины устроены по-разному — настолько, что порой кажется, будто действительно они прибыли на Землю с разных планет. Поэтому им порой так сложно друг понять. Книга американского психолога Джона Грэя, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», впервые опубликованная 25 лет назад, признана мировым бестселлером. В одной и той же ситуации мужчины и женщины ведут себя по-разному, и ничего противоестественного в этом нет. И как только вы примете эту мысль, и перестанете обвинять вашу «противоположность» в неправильном, на ваш взгляд, поведении, исчезнет большинство причин быть несчастливыми — в любви, в семье, в деловых отношениях. Грэй утверждает, что именно это осознание мужской и женской разности помогло ему добиться семейного счастья.

Любовь может не только созидать, но и разрушать. Так, материнская любовь, казалось бы, самая искренняя и чистая, способна приносить тяжелые страдания и тем кто любит и тем, кому она адресована. Этому и посвящена книга Анатолия Некрасова. «Тема избыточной материнской любви имеет глобальный характер, только у одних народов она проявляется слабее, а у других сильнее, но она присутствует и порождает многие проблемы во всем мире: от мелких семейных неурядиц и разводов до гибели детей и сложных социальных проблем и войн — вот спектр ситуаций, где главной причиной является избыточная материнская любовь», — пишет автор. Некрасов затрагивает довольно болезненную тему для нашего общества, и потому критика его книги не заставила себя ждать. «Не спешите отрицать!» — призывает психолог и предлагает сначала все-таки прочитать, подумать, понаблюдать.

Человек настолько утвердился в своем «я», что считает, будто только он способен управлять и самим собой, и вообще всем миром. Ха! Стоит только произойти в организме какому-то сбою — и вот вам, пожалуйста, всесильный человек моментально выведен из строя. Джулия Эндерс, ученый-микробиолог из Германии, совершила своего рода переворот в массовом сознании, написав книгу о… человеческом кишечнике. Что говорить, автор решила не довольствоваться малым, и представила широкому читателю труд, где этот орган человеческого организма рассматривается со всех сторон. Из каких отделов состоит кишечник и какую функцию в организме выполняет, о чем говорят нам тем или иные симптомы; как могут отразиться на работе кишечника антибиотики; почему с утра во рту появляется неприятный запах; какие микробы полезны для нашего организма, а какие вредны; наконец, как вообще правильно ходить в туалет… «Очаровательный кишечник» завоевал первую премию в международном проекте популяризации науки «Science Slam» и вполне заслуженно. Ведь теперь мы знаем о кишечнике все.

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