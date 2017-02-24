Еда. Рецензии.

Завтрак в The Burger lab

24 февраля 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно в рекламных врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить её здесь, пишите сюда: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

В неспешный выходной завтрак актуален не только утром. Когда нам захотелось совершить сие действие в половине третьего пополудни, мы отправились в The Burger lab. Это заведение приглашает на завтраки каждый день с 10:00 до 16:00 часов.

Где: ул. Розы Люксембург, 16, на первом этаже симпатичного «мятного» здания.

Интерьер: Простой и стильный. Заведение находится в старом кирпичном доме. Поэтому внутри мы видим стены без отделки в духе лофта, лампы с элементарными с виду абажурами или вовсе без них, деревянную мебель лаконичных форм. Из больших окон — привлекательный вид на улицу Розы Люксембург.

Меню: Выбор блюд для завтрака не то что бы огромен, но варианты любопытные. Самый экономичный способ начать день в The Burger lab — это есть любимую кашу. Каждый день представлен один вид каши, обходится блюдо в 100 рублей. Другой вполне традиционный завтрак — сырники (150 рублей) — здесь подается с авторским морковным вареньем по рецепту The Burger lab.

Из яичных вариантов можно выбрать глазунью с беконом (215 рублей), скрэмбл (250 рублей, он также с разными дополнениями) или самый сытный вариант — капеллу (280 рублей). Это блюдо в меню завтрака уже называется ланчем, поскольку яйцо скрэмбл дополняется сочной котлетой, картофельными дольками, фасолью, тушеной в томатном соусе и помидорами гриль.

Те, кто предпочитает сладкий завтрак, могут заказать панкейки (150 рублей) с соусом на выбор, или традиционную для Америки «утреннюю еду» — гранолу. К слову, запеченные цельнозерновые овсяные хлопья с воздушным рисом и пшеницей с натуральным йогуртом и малиновым джемом — новинка меню The Burger lab.

К сожалению, в меню завтрака не входят никакие напитки. Кофе мы выбирали из обычного меню заведения (от 100 рублей классический виды, от 160 — необычные предложения). Отметили любопытные холодные варианты с лимонным соком и апельсиновым фрешем, но знакомство с ними решили отложить до лучших времен: февральский холодный день ко льду в кофе не располагал.

Еда: Время было уже очень даже обеденное, поэтому завтрак требовался сытный. Из горячих блюд выбрали глазунью с беконом, из того, что послаще — гранолу. Из напитков обратили внимание на рафы, поскольку их в The Burger lab много. Предпочли с соленой карамелью — давно хотели попробовать такой вариант, и вот момент настал. Ну и, конечно, сырники с морковным вареньем, не заинтересовать не могли.

Ждали заказа довольно долго. Первым подали раф (200 рублей). Выбор посуды для него в заведении эффектный. Это кружка в форме банки, причем с закрытой крышкой. Трудно было перестать ее фотографировать! Сам неординарный раф, как и можно было предположить, оказался на любителя. Соленая карамель на вкус больше соленая, чем карамельная. Любопытство мы удовлетворили и подумали, что в будущем все-таки будем отдавать предпочтения горьким, сладким или кислым вариантам дополнений к кофе.

Затем настал черед глазуньи с беконом (219 рублей). Она была очень красивой, выражение «как с картинки» этому блюду подходило идеально. Такое ощущение, что оттенок желтка и листьев салата подбирали специально — настолько они гармонировали друг с другом. Кроме бекона, глазунью дополняли два тоста и листья салата с медово-горчичной заправкой. Бекон мог бы быть погорячее (по сравнению с глазуньей он показался совсем остывшим). Остальное было отличным. Тосты — теплыми и хрустящими, яичница — свежей и горячей, а листья салата в заправке получились гармонично острыми, нежными и необычными на вкус.

Гранолу (150 рублей) в Томске мы пока еще нигде не пробовали. Нам понравилось:) Порадовала живая клубника, которой украшено блюдо. Йогурт с малиновым джемом сочетаются гармонично, благодаря этому гранола совсем не приторная. А овсяные хлопья делают ее сытной и полезной, что тоже значимо. Если завтракать ранним утром, то одного этого блюда будет достаточно.

Сырники в количестве трех штук (150 рублей) подали на деревянной досочке, варенье — в отдельной плошке. Ну что сказать — вероятно, любителям морковки такой вариант варенья понравится:) В целом — вкусно, не приторно.

Счет: 715 рублей за три блюда из меню завтрака и кофе.

Итого: В The Burger lab запоминается подача и привлекательный вид блюд. Все вкусно. Только от спецпредложений для завтрака ждешь все-таки более доступных цен. И в первую очередь это касается напитков — очень жаль, что здесь в утреннем меню их нет. В целом все хорошо, но немало томских заведений предлагают весьма неплохие и более «щадящие» для кошелька варианты завтраков.

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