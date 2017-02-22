Афиша Томска.

Выходные: 23-26 февраля 2017 года

22 февраля 2017

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти длинно-масленичные выходные — в нашем обзоре.

Масленичные гуляния

Жителей Томска ждут традиционные забавы: сжигание чучела, бой подушками, бег в мешках, метание валенков и метел, и многое-многое другое. Вся программа на ТО.

Когда и где: 24, 25 и 26 февраля во всех районах города.

Аудитория: 0+.

Масленица в бибилиотеке

Для гостей приготовлены интересные загадки про Масленицу и блины, а также весёлые игры и концерт.

Когда и где: 24 и 26 февраля в библиотеке «Академическая» (ул. Королева, 4).

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Университетская масленица

ТГУ отметит масленицу масштабно. Гостей ждут мастер-классы по выпеканию блинов, поцелуйные игры, лекция «Масленица без блинов», перетягивание каната, катание на санках и ватрушках, и шествие студентов. Полная программа на ТО.

Когда и где: 23, 24 и 26 февраля.

Аудитория: 0+.

Шумовая масленица

Мероприятие такого жанра в Томске пройдет впервые. В программе: шумовая инсталляция, аудио-визуальный перформанс, музыкальные номера, художественные эксперименты. Возможность прикоснуться к старым и почетным традициям масленицы, таким как: народные и авторские шумования. Разлив авторского шумования на масленицу будет представлен приглашенным гостем из Кемерово INORGANIC BLOSSOMING.

Когда и где: 26 февраля в «Аэлите» (пр. Ленина, 78).

Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Концерт Sharon Clark

Одна из лучших представительниц вокального джаза Америки — певица Sharon Clark выступит в сопровождении трио одного из лучших контрабасистов России — Сергея Васильева.

Когда и где: 23 февраля в джаз-кафе Underground (пр. Ленина, 46).

Время и стоимость билетов: 20:00, 200 — 1750 рублей.

Аудитория: 18+.

Драма «Коммивояжер»

Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Однако семейная драма разворачивается не только на сцене, но и в реальной жизни, когда их новый дом из тихой гавани превращается в место преступления.

Когда и где: с 23 по 26 февраля в «Аэлите» (пр. Ленина, 78).

Стоимость билетов: 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Мастер-класс по изготовлению амулета для мужчин «Знак Сварога»

Этот оберег защищает от врагов и сил зла, помогает решить внутренние душевные проблемы, предотвращает неожиданную гибель в ситуации риска. Кроме того, участники мастер-класса познакомятся с технологией нанесения рисунка на дерево.

Когда и где: 23 февраля в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12).

Время и стоимость билетов: 14.00, 140 — 170 рублей.

Аудитория: 10+.

ДиДюЛя в сопровождении камерного оркестра

В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании.

Маэстро увеличил музыкальный состав, что позволило концерту зазвучать по новому, по особенному и с наибольшей полнотой раскрыть красивый мелодизм гитарных тем.

Когда и где: 24 февраля в БКЗ Томской филармонии (пл. Ленина, 12а).

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 2500 рублей.

Аудитория: 6+.

Премьера спектакля «Антигона в Нью-Йорке»

Пьеса о неудачной эмиграции, страхе, любви, попытках изменить жизнь балансирует между трагедией и фарсом. Персонажи говорят серьезно. Но ситуация, в которой они находятся — трагикомична. Девушка, воплощающая Антигону, мечтает о любви, но немного сумасшедшая. Другие герои постоянно ссорятся, но не могут жить друг без друга. Смешное всё время сталкивается с трагизмом.

Когда и где: 25 февраля в Театре драмы (пл. Ленина, 4).

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 500 рублей.

Аудитория: 16+.

Поэтический вечер Евгения Казакова

Евгений Казаков — заслуженный артист России, победитель международных и всероссийских фестивалей, актер Томского драматического театра, один из самых известных и любимых томских артистов. Евгений занят во многих томских спектаклях, но послушать, как он читает стихи, удается нечасто. 25 февраля у вас появится такая возможность.

Когда и где: 25 февраля в Hall Bar (пр. Ленина, 70).

Время и стоимость билетов: 19:00, 200 рублей.

Аудитория: 16+.

Спектакль «Победители»

Спектакль поставлен по двум произведениям Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики». Сотни документальных свидетельств, собранных белорусской писательницей. Пусть заговорят они сегодня, когда мы разобщены и подчас враждебны. Чтобы не допустить нового кровавого кошмара, напомнив нам великую сермяжную правду: война всегда несёт лишь разрушение и скорбь. Чтобы мы узнали в их историях самих себя и поняли, что нет других, нет чужих; история — это мы.

Читать рецензию на спектакль «Победители» на Афише.

Когда и где: 26 февраля в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4).

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 — 350 рублей.

Аудитория: 18+.

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