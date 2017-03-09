Связь с плюсом.

Почему Google и ООН используют софт томской компании?

9 марта 2017 / Партнерский материал / Фото: Сергей Стёпин

Компания «Элком+» сделала то, о чем мечтает большинство ИТ-стартаперов, выходящих на рынок.

Здесь создали тиражный программный продукт, который прочно занял свою нишу и успешно продается в более чем 70 стран мира.

О том, как компания пришла к своему успеху, рассказываем в новом материале спецпроекта «IT-Томск».

В каждый киоск — по рации

Евгений Тепляков, основатель и директор «Элком+», окончил ТИАСУР в 1994 году. Произойди это несколькими годами раньше, и способного инженера-радиотехника ждало бы гарантированное место в каком-нибудь НИИ или на производстве. Но на дворе были 90-е: ветер свободы, все дороги открыты, и так далее.

Евгений почти сразу решил, что будет строить свой бизнес. Уже через полгода после защиты диплома он открыл собственную компанию под названием «Элком» — это сокращение от electronic & communications или «электроника и коммуникации». А «плюс» к названию добавило агентство, занимавшееся регистрацией предприятия, потому что просто «Элком» в Томске уже был. Добавочный знак принес «Элком+» удачу.

— Почему вы решили стать радиотехником?

— Я увлекся радиоспортом еще в 4-м классе. Ходил на станцию юных техников, где мы сами собирали трансиверы, на которых выходили в эфир и общались с другими радиолюбителями по всему миру, участвовали в соревнованиях. Мой позывной был A9UOG.

Компания стартовала с продажи и установки радиостанций гражданского диапазона 27 МГц. Попросту — рации. Сотовые телефоны в середине 90-х были далеко не у всех «новых русских» в столице, не говоря о Томске, где первая вышка стандарта GSM появилась только в 1998 году. А потребность в мобильной связи уже вполне сформировалась, в особенности — у частного бизнеса. Поэтому услуги компании «Элком+» были очень востребованы. Рации ставили в киосках и магазинах, чтобы владелец мог контролировать работу продавцов и оперативно решать важные вопросы; в такси или просто в загородном доме.

Все прелести 90-х

По общераспространенной в 90-е практике многие компании рассчитывались друг с другом не «живыми деньгами», а бартером, который приходилось куда-то пристраивать. Например, часть здания налоговой инспекции на проспекте Фрунзе построена из кирпича, которым расплатилось за радиостанции предприятие из Кузбасса. Как правило, все выстраиваемые бартерные сделки были «многоходовками» с большим количеством участников, каждый из которых на своем этапе получал то, что можно было превратить в реальные деньги. В общем, тогда все друг с другом чем-то обменивались.

— Был курьезный случай, когда томское УВД предложило поставить им по бартеру помимо станций… служебных собак, — вспоминает Тепляков. — В принципе, можно было путем сложных бартерных обменов достать где-то этих собак. Но мы не решились на такую авантюру.

«Живые» деньги давала торговля. У компании была пара магазинов, где продавали телефонные аппараты, в том числе — с определителем номера, что тогда было очень популярно. Также занимались установкой автосигнализаций, которые тоже только входили в моду.

Не обошло компанию стороной и другое явление 90-х — бандитизм, «крышевание». Вплоть до того, что директора однажды вызвали на улицу «поговорить», посадили в машину и повезли в поля. Ночью. Зимой… Деньги людям нужны были, понимаете?

Другой вызов 90-х — август 1998 года, а с ним дефолт и резкое падение рубля. Так как «Элком+» покупал импортное оборудование в валюте, а рубли получал только на четвертую-пятую бартерную итерацию, дефолт стал серьезным испытанием для фирмы, которая в то время выполняла крупный заказ по монтажу телефонной станции. В итоге компания понесла двукратные убытки, так как сумма по договору не могла покрыть даже себестоимость оборудования. И это еще не все.

— В 1998 году мы выдавали зарплату продуктами, потому что в одночасье денег в стране не стало, — рассказывает директор. — Благо, в то время компания «Лама» разместила у нас заказы на оборудование. Мы еженедельно собирали от сотрудников список продуктов под зарплату и ехали отовариваться в «Ламу».

Из последствий дефолта компания выпутывалась 2–3 года — чтобы выйти в «ноль» и начать вновь зарабатывать деньги на развитие бизнеса.

— Как удалось выжить в таких сложных условиях? Ведь все ваши тогдашние конкуренты ушли с рынка.

— Наверное, благодаря терпению и установкам на развитие. Многие предприниматели тратили деньги на покупку недвижимости и автомобилей, путешествия и развлечения. Хотя, у большинства не было того уровня дохода, который бы позволял делать это безболезненно. Только терпение позволило почти все заработанные средства инвестировать в развитие бизнеса, и в итоге выстоять в конкурентной борьбе.

Не только продавать

Уже в конце 90-х директор компании принял решение развивать технологически емкий бизнес и создавать для своих клиентов комплексные системы связи и автоматизации. Соответственно, и потребителями стали уже не частники, а крупные государственные учреждения и коммерческие компании. Среди клиентов — Сибирский химический комбинат, ЮКОС, Томское УВД, «Томскнефть» ВНК, «Томскэнерго», «Якутскэнерго», «СИБУР Холдинг» и еще целый ряд крупнейших компаний.

В 2006 году компания открыла филиал в Иркутске, который и теперь позволяет оперативно взаимодействовать с заказчиками из Восточной Сибири и Дальнего Востока на их территории. В том же году была открыта научно-образовательная лаборатория «Элком+» при ТУСУРе, alma mater Теплякова и многих сотрудников компании.

Начиная с 2005 года «Элком+» регулярно получает все новые профессиональные награды. От компании Motorola, от Торгово-промышленной палаты, от губернатора Томской области… Самой ценной на сегодняшний день Евгений Тепляков считает «Золотого Меркурия» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества».

— Для нас любые конкурсы и награды — это возможность сверить свой курс с другими компаниями и с ожиданиями общества.

— В 2006 году вы победили в областном конкурсе «Человек года» в номинации «Предприниматель года». Это была ожидаемая победа?

— Нет, это же был конкурс с большим количеством участников. Мне предложили подать свою кандидатуру — я и подал. Решение жюри было для меня неожиданным, но приятным.

Тиражный, но уникальный

К 2008 году «Элком+» был, прежде всего, системным интегратором. То есть, инженеры брали оборудование и программное обеспечение (в основном, производства компании Motorola) и состыковывали их между собой. Хотя можно было создавать достаточно сложные системы, это был всего лишь конструктор. Из него можно было собрать изделия различной конфигурации, но изменить количество и свойства деталей — невозможно. При этом с опытом у «элкомовцев» появились свои представления о том, что можно было бы модернизировать в системе профессиональной связи.

Как раз в это время Motorola выпустила цифровую профессиональную серию радиостанций MOTOTRBO, открыв возможность разработки программного обеспечения сторонним компаниям. Свои силы решили попробовать и томичи. Сейчас в мире существует три компании-лидера, разрабатывающих софт для данного оборудования. «Элком+» — одна из них.

Продукт называется «SmartPTT», он вышел на рынок в 2009 году. По сути, это программное обеспечение для диспетчеров в разнообразных отраслях, использующих системы технологической радиосвязи. Это могут быть службы общественной безопасности, пожарные, аэропорты, скорая помощь, нефте- и газодобывающие предприятия, транспортные компании и так далее. В общем — любая отрасль, где необходима диспетчерская служба и какое-то количество сотрудников на связи.

— Один из самых наглядных примеров — «скорая помощь», — поясняет начальник департамента технологической связи Александр Федоренко, который в прошлом курировал данное направление. — Диспетчеры «скорой» принимают очень много заявок от населения. При этом они должны понимать, какая бригада требуется на вызов — простая или реанимационная, сколько машин имеется в наличии, где они находятся, и есть ли свободные в нужном районе. SmartPTT предоставляет возможности для всестороннего анализа ситуации и оперативного реагирования.

Но экстренные службы — это только один пример. Среди клиентов «Элком+» — Google, ООН , Австрийские железные дороги, полиция Гондураса и еще множество организаций.

Несмотря на то, что SmartPTT — тиражный продукт, его можно «подогнать» под специфические требования заказчика. Одним заказчикам необходимо видеть на карте, где находятся абоненты. Другим важно интегрировать систему связи со своим специализированным программным обеспечением. Третьим нужны дополнительные голосовые сервисы. «Элком+» идет по пути максимальной индивидуализации продукта, который при этом будет оставаться тиражным.

— У каждой компании или службы свои бизнес-процессы и собственная логика работы. Грубо говоря, одним удобно, чтобы кнопочка была справа, а другим — слева. Чтобы угодить всем, мы сделаем эту кнопочку перемещаемой. Мы дадим клиентам возможность настроить интерфейс и функции программы под свои нужды, — объясняет начальник департамента разработки ПО Александр Мальцев.

Принцип повсеместной мобильности

Евгений Тепляков рассказал нам о мировых тенденциях в области связи и о том, как будет реагировать на них «Элком+»:

— В свое время был провозглашен курс на повсеместную мобильность. Где бы человек ни находился, он должен всегда оставаться на связи и иметь доступ к единым информационным системам. Сейчас этот принцип невозможно осуществить, используя только одно устройство, но все к тому идет. Со временем должно появиться некое единое устройство, которое могло бы работать на любых стандартах от радиосвязи до LTE. В числе прочего, мы работаем и над этой задачей. Но пока больше ориентируемся на системы технологической связи.

Материал выпущен в рамках специального проекта IT-Томск.

Интеллектуальный партнер проекта:

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Сергей Стёпин

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