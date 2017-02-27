Городской конструктор.

Город-символ: дизайнеры — о любви к своему месту

27 февраля 2017 / Томский Обзор

«Городской конструктор» нашёл небанальные молодые бренды одежды, которые используют региональную символику в своих коллекциях, и поговорил с ними о вдохновении, бренде и духе города.

Наташа Лескова, Natali Leskova, Санкт-Петербург

— В своих коллекциях я обращаюсь к архитектуре Петербурга, его особенному небу, рекам и каналам. Местным жителям и туристам глубоко запоминаются эти классические образы города, которые я использую в качестве принтов.

Это альтернатива сувенирам: думаю, приятнее привезти дочке или подруге шарфик, свитшот или платье с Петербургом вместо сделанных в Китае магнитов или шапочек.

Мне кажется, что использовать отсылку к региональной принадлежности надо в том случае, если ты сам веришь в это, вдохновляешься и вдохновляешь.

Светлана Груздова, «Море», Владивосток

— Владивосток находится у моря. Романтика портового города даёт предостаточно идей для создания одежды. Природа и человек здесь в особых отношениях. С одной стороны, здесь много машин, а с другой — фантастический закат в горизонт моря. Тему региона я решила использовать как раз потому, что это те коды идентичности, которые вызывают в нас приятные и понятные ощущения и переживания.

Мы создали две линейки одежды. Основная линия «Море». Тема моря здесь выражена более тонко с помощью цвета, фактуры и кроя. Она повседневная, комфортная, но с определённым градусом элегантности. Вторая линия «Море+" — про город, его историю, людей, настроения, романтику. Это капсулы трикотажных изделий с принтами; футболки, свитшоты, лонгсливы, сумки. Сейчас нас увлекла тема владивостокских советских мозаик, которых в городе осталось немного.

Дмитрий Заложных, URALS, Екатеринбург

— Идея URALS появилось сама собой: в какой-то момент мы нашли объединяющий стержень — мы уральцы.

Мы вдохновляемся родными местами и транслируем то, что у нас внутри, стараемся использовать сакральные символы, которые могут быть изначально непонятны, но обязательно останутся в подсознании.

У уральцев есть определённая ментальность, язык общения и юмор. Это всё влияет на наше развитие и мировоззрение.

«мурАмур», Хабаровск

— Бренд «мурАмур» — это признание в любви к Хабаровску. Мы хотели об этом заявить с помощью нашей одежды. На наших глазах происходит множество перемен: жители борются с собственной консервативностью, и всё больше вещей делается по уму и для людей.

На свитшоты и футболки мы накладываем принты дальневосточных достопримечательностей. Например, раскрас рыбы отсылает к петроглифам Сикачи-Аляна — одному из чудес Хабаровского края. Самый же популярный герой — граф Муравьев-Амурский. Это генерал-губернатор Восточной Сибири, который заключил Айгунский договор, благодаря которому огромная территория современного Дальнего Востока досталась Российской Империи. Граф настоящий герой Дальнего Востока: его истории о Хабаровске и окрестных землях настолько удивительны, что он считается кем-то вроде местного барона Мюнхаузена. Наши принты — это его истории, дополненные нашей фантазией.

Ольга Пронина, Levsha Samara, Самара

— В своей коллекции «Самара Космос» я решила использовать региональную символику, так как она развивает чувство патриотизма. Думаю, что, помимо хохломы на брюках и символов российского флага на футболках, можно стильно обыграть символы своего города.

Принято считать, что Самара — это космическая столица, поэтому вдохновением для принтов послужила ракета «Союз» — знаменитый памятник в нашем городе. Это настоящая ракета P-7, которая была изготовлена в 1984 году как образец для тренировки боевых расчётов на космодроме. Это часть памятного комплекса в честь юбилея полёта Юрия Гагарина в космос.

Фото: Natali Leskova, «Море», URALS, «мурАмур», Levsha Samara

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