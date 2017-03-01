Что делать весной в Томске. Гид по городу

1 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

АВТОР Вячеслав Серов

Весна — лучшее время для того, чтобы путешествовать по Сибири.

Морозы уже отступили и можно долго гулять по улицам, гостиницы и хостелы ещё не забиты гостями, так как летом. А самое главное, в это время в Томске действительно есть чем заняться.

Поэтому «Томский Обзор» собрал гид по весеннему городу.

Успеть посмотреть на ледоход

Есть у томичей одна очень старая и необычная традиция. Каждый год в апреле они смотрят на то, как огромные льдины в свободном плавании начинают описывать фигуры на Томи.

Казалось бы, ледоход — это обыденное весенне-речное явление. Однако томичи так не считают — не каждое зрелище сможет составить ледоходу достойную конкуренцию. Все СМИ начинают загодя трубить о его старте, организовывают прямые трансляции в интернете и по телевизору.

Если опоздаете на сам ледоход, не расстраивайтесь — еще несколько недель на берегу будут лежать выброшенные льдины, с каждой из которых можно сделать массу «неповторимых» фотографий.

Послушать как поёт «Студенческая весна»

В 2017 «Студенческая весна» будет проходить в Томске юбилейный десятый раз. Суть фестиваля в том, что каждый университет города готовит особую творческую программу, объединяя в ней музыкальные, хореографические и театральные номера. Проводятся жесткие кастинги, приглашаются матерые режиссеры — каждый вуз стремится стать лучшим. Следовательно, качество финального продукта заставляет пребывать в полном восторге, вытирая слезы восхищения.

Четыре фестивальных дня пройдут 20–24 марта, а итоговый гала-концерт состоится 24 апреля. На нем-то томские студенты в своих творческих порывах и заставят вас пересмотреть значение слова «самодеятельность», прежний смысл которого остался в далеком советском актовом зале Дома культуры «Пионер».

Посмотреть на «Зенит»

Футбольная команда «Томь» будет доигрывать весеннюю часть чемпионата в РФПЛ, дальше команду ждут годы в другой лиге, а, значит, на игру звёзд российского футбола в Томске посмотреть можно будет не скоро.

Этой весной в Томске должен будет состояться матч «Томь»-«Зенит». Команда «Зенита» как обычно состоит из футболистов, знакомых даже тем, кто про футбол не знает ничего: Кокорин, Дзюба, Кержаков. Дата матча пока не известна, также неизвестно, будет ли готово томское многострадальное поле. Точно знаем одно: возможно, это последний приезд «Зенита» в Сибирь на ближайшие годы.

Провести ночь в музеях и библиотеках

Говоря о весенних событиях города Томска, никак нельзя пройти мимо набравшего огромную популярность мероприятия «Ночь музеев». Где, как не в культурной столице Сибири лучше всего провести эту ночь? Все музеи города выставляют редкие экспонаты, которые можно даже потрогать руками (!), проводят специализированные экскурсии, организовывают импровизированные опенэйры томских рок-групп. В некоторые музеи ТГУ на экскурсию можно попасть только в эту ночь, правда, очередь придётся занимать заранее.

Раз уж мы заговорили о «Ночи музеев», то и о «Библионочи» пару слов сказать необходимо. Во время нее томские библиотеки предлагают посетителям совершенно уникальные по своему виду и исполнению развлекательные программы, которые заставят вас разорваться на части при выборе места, куда этим вечером отправиться в первую очередь.

Оказаться у театра в кармане

«Театр в кармане» — формат хоть и молодой, но совсем не новый. Подобного рода фестивали проходят во многих городах страны, и смысл их примерно одинаков. В течение четырех часов на сцене проходит множество микро-спектаклей продолжительностью в 15–20 минут. В Томске этот фестиваль организуют на базе Театра юного зрителя, в этом году он состоится 19 марта.

Культурное событие подобного характера не стоит пропускать, если вы желаете ознакомиться с творчеством начинающих драматургов и режиссеров и увидеть живой современный театр.

Пройтись в колонне «Бессмертного полка»

Инициатива «Бессмертного полка», равно как и первое его шествие — заслуга томичей. Да, эта идея была придумана в Томске, и после подхвачена другими городами и странами. С каждым годом количество людей и стран только увеличивается.

«Бессмертный полк» — это без преувеличения грандиозная акция, призывающая людей помнить об ужасных годах войны и ее жертвах. Встать в ряд с другими людьми, пронести фото своего ветерана, отдавая дань уважения его великому подвигу — честь для каждого гражданина своей страны. Поэтому где как не в Томске, родине «Бессмертного полка», отдать эту самую дань?

Отметить День радио

У Томска, как вы успели понять, есть много визитных карточек, но эта, пожалуй, самая веселая из всех. Вот уж где студенческому духу есть разгуляться. Так уж повелось, что 7 мая 1986 года, студенты радиотехнического факультета ТУСУРа решили праздновать День радио на полную ногу: устроили первое факельное шествие, а позже придумали выкидывать старую и нерабочую технику из окон общежития РТФ № 6. Сейчас все это переросло в фестиваль под емким названием «РадиоBOOM», где «BOOM», очевидно, означает «громко — к шествию и выбрасыванию телевизора теперь добавлен концерт с приезжими знаменитостями.

Конечно, существует много снобов, которые считают что выбрасывать что-то из окна — это вандализм, а кто-то наоборот яростно стоит на сохранении университетской традиции. Как на самом деле правильно? Мы не знаем. Однако посмотреть на то, как ребята по примеру известного русского поэта Ивана Алексеева, более известного как Noize MC, выбрасывают телевизоры из окна — как минимум безумно весело!

Фото: Мария Аникина, Данил Шостак, Вячеслав Смирнов,

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