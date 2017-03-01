Театральный обзор: какие спектакли обязательно стоит посмотреть в Томске в марте

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: skomoroh.tomsk.ru

АВТОР Мария Симонова

Пришел долгожданный март, оживает после затяжной зимы Сибирь, но в томских театрах пока царит некоторое затишье. Премьеры припасены на апрель и май.

Впрочем, интересные события все-таки есть. На один день в город приедет фестиваль, случатся гастроли, а еще у нас появился новый театр! Так что эстетические впечатления в марте более чем возможны.

«Валенок. Мечты»

5, 11, 19, 26 марта, 12:00, «СмотриТеатр»

Удивительное событие — в Томске появился новый театр. «СмотриТеатр» для маленьких слушателей — это проект Ольги Райх, актрисы Томского ТЮЗа, известной также и своими режиссерскими работами. Спектакль в «СмотриТеатре» пока один, он рассчитан на детей 3–7 лет и называется «Валенок. Мечты». Это авторская работа, где Ольга выступает в роли и сочинителя, и режиссера, и художника, и актрисы. Спектакль рассчитан на 25 человек, поэтому зрителям важно записываться заранее (по e-mail smotriteatr@gmail.com).

История настолько камерная, что те, кто сидят в зале, не только видят актрису, но и даже слышат стук ее сердца. В постановке всегда принимают заметное участие дети, поэтому каждый раз о валенке и его мечтах рассказывают немного по-новому. Почему героем стал именно валенок? Ольга Райх уверена, что любая вещь, даже на первый взгляд совсем простая, бытовая, хранит в себе волшебство. И зрители знакомятся с Валенком, который боится, что его украдут и мечтает о многом, в том числе научиться летать. В зале создается атмосфера неспешности и уюта, поэтому взрослые тоже очень любят смотреть этот спектакль и во время него отдыхать от суеты.

Спектакль сделан в традициях бэби-театра. Ольга Райх посещала лабораторию, посвященному этому важному направлению. Оно активно развивается на Западе, где к спектаклям для малышей относятся очень серьезно. Для создательницы «СмотриТеатра» постановки такого плана интересны потому, что они помогают детям сохранить ощущение жизни как чуда, развивают умение видеть волшебство во всем.

Еще бэби-театр предполагает, что у каждого ребенка останется осязаемая память о постановке. Зрителям «СмотриТеатра» дарят крошечные валенки из войлока, которые актриса шьет накануне спектакля.

Гастроли театра «Желтое окошко»

10 марта, 19:00, зрелищный центр «Аэлита»

Спектакль «Суер-Выер» театр из Мариинска «Желтое окошко» в Томске возит уже почти 20 лет. И некоторые зрители почти столько же лет его и смотрят! Постановка по роману Юрия Коваля оказалась совершенно вневременной. А режиссер и актер этой работы, создатель «Желтого окошка» Петр Зубарев утверждает, что «Суер-Выер» стал для него той книгой, которая серьезно изменила его жизнь (однажды он рассказывал нам об этом в «Принципе чтения»).

Увидеть «Суер-Выер», моноспектакль Петра Зубарева, стоит. Декораций минимум: парус да несколько стульев, мячики да перо, а рождается целый мир. Артист на сцене один, а иногда кажется, что целая толпа героев. Настоящее театральное волшебство. Так что в марте подходящий момент отправиться в плавание за истиной на фрегате «Лавр Георгиевич» по островам, где и Остров неподдельного счастья, и Остров нищих, и Остров посланных На. Гастроли «Желтого окошка» в Томске в последнее время случаются не раз в месяц, а пару раз в год, и это при выборе спектаклей приходится учитывать.

Фестиваль «Театр в кармане»

19 марта, 11:00, Томский областной театр юного зрителя

Этот день можно будет с утра до вечера провести в мире театра и увидеть десятки разнообразных постановок. Такое возможно благодаря областному молодежному театральному фестивалю «Театр в кармане». Идея провести его возникла в 2012 году, организаторы решили, что он будет прекрасно соответствовать тенденции современного искусства к коротким и емким культурным высказываниям. В итоге на фестивале показывают постановки, каждая из которых не длиннее 12 минут. Заявки на участие всем желающим можно подавать в ТЮЗ до 11-го марта. Организаторы ждут работ с неординарными творческими идеями.

Первый «Театр в кармане» состоялся в 2013 году. Фестиваль проводится раз в два год, нынешний станет третьим. Ожидается, что вести его будет актер ТЮЗа, режиссер спектакля «Март» Дмитрий Гомзяков. Он обещает, что день фестиваля получится увлекательным!

Выбирать победителей будет серьезное жюри. Его возглавит петербуржец Александр Машанов, актер «Формального театра» Андрея Могучева, основатель фестиваля «Короче», лауреат премии «Золотая Маска». Кстати, именно он был главным экспертом на самом первом «Театре в кармане».

Спектакль «Пиковая дама»

25 марта, 18:00, Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Без «загадочного» в «Пиковой даме», постановке главного режиссера и художника театра Сергея Иванникова, точно не обойдется. В знаменитой истории, написанной Александром Пушкином мистика была, а на сцене «Скомороха» в этом спектакле можно увидеть даже как «летает» привидение. Смотреть «Пиковую даму» стоит по многим причинам. Спектакль необычно решен визуально, в нем много красивых сцен и эффектных трюков, будь то карточные фокусы или летающие свечи. Рассказывают мистическую драму и люди, и куклы, а наблюдать за их взаимодействием, диалогами обычно интересно. Впечатляет графиня — в ее роли Марина Дюсьметова, одна из самых известных актрис Томска, чьи работы всегда запоминаются надолго. И роль то зловещей, то одинокой, то растерянной, то забавной, скучающей, желающей привлечь к себе внимание графини, не стала исключением.

Читать рецензию на спектакль «Пиковая дама» на Афише.

Фото: vk.com/smotriteatr, vk.com/yellowindow, tuz-tomsk.ru, skomoroh.tomsk.ru

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