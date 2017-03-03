Еда. Рецензии.

Обед в Klaus Café Fresh

3 марта 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно в рекламных врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить её здесь, пишите сюда: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Klaus Café — одно из самых давних и известных томских заведений. Открылось оно уже лет 20 назад, так что мы не могли не обратить внимание на новое кафе-кондитерскую этого бренда. Нас ждали маленькие, но уютные залы, вкусная выпечка и суп дня.

Где: ул. Красноармейская, 105 (перекресток с ул. Учебной), одно из крылечек на первом этаже длинного жилого дома. Здесь где много разных магазинов, надо быть внимательным, чтобы не пройти мимо кондитерской.

Интерьер: Когда читаешь про разнообразные залы Klaus Café Fresh, то представляешь себе внушительное пространство. На самом деле заведение очень компактное. Сначала попадаешь в фисташковый зал, он же — магазин-кондитерская. Здесь — невольно разжигающие аппетит витрины с пирожными, тортами и пирогами, а также касса. Справа — вишневый зал, где расположен суп-бар и несколько столиков. Самым комфортным нам показался медовый зал — в нем только столики, никаких прилавков и барных стоек.

Визуально залы оформлены ярче, чем в других Klaus Café. О слове «fresh» в названии напоминают сочные, яркие цвета мебели. Необычно смотрятся желтые потолки и «стекающая» с них краска. На стенах кондитерской — рисунки Бориса Перцева, Klaus Café как и раньше использует в своем оформлении работы томских художников.

Меню: На столиках его нет. Можно посмотреть меню напитков возле прилавка. Там же представлена информация о горячих блюдах, их немного. В будни с 12:00 — суп, в единственном числе, но варианты меняются каждый день (от 120 рублей). С 17:00 вместо супа можно съесть горячее блюдо, какое — также зависит от дня, стоят они от 180 рублей. В выходные дни вместо супа гостям предлагают кашу (90 рублей).

На витрине — торты и пирожные. Мы спросили о новинках, нам ответили, что «новое» тут почти все. И торты, и серия эклеров (от 55 рублей), среди которых есть такие неординарные варианты, как вишневый с сыром, облепиховый с заварным кремом или пирожное с соленой карамелью. Из любопытного — морковный пирог. Среди тортов мы заметили «Мишку на Севере», «Миндальное искушение», разные чизкейки и многое другое. Нас заинтересовало название «Рок-н-ролл» — выяснилось, что это торт из разных видов шоколада. В среднем 100 граммов десерта обходится в 150 рублей и выше. Самый экономичный вариант торта — «Птичье молоко» (97 рублей за 100 граммов). Из несладкого — пироги, и на вес, и поштучно. Есть пирожки и роллы. Впрочем, среди выпечки попадаются и сладкие варианты.

Напитки интересно сгруппированы. Сразу уточняется: по-европейски, по-сибирски или по-восточному приготовлен чай. Кофе от 80 рублей, чай и холодные напитки — от 85 рублей. Оригинальные предложения, будь то фисташковый раф или чай с марокканской мятой, в Klaus Café Fresh тоже найдутся.

Еда: Супом дня в среду, когда мы заглянули в кафе, был немецкий колбасный. Мы решили его непременно попробовать — все же у Klaus Café отчасти немецкие корни, именно старинное семейное кафе в Германии вдохновило создателей томского заведения. Перед выпечкой в кондитерской устоять сложно (и день был насыщен работой), поэтому мы выбрали и несладкий ролл с курицей, и кусок нового торта — черничного с апельсиновым муссом. Из напитков нас привлек раздел «анти-стресс». Молоко с добавками не заинтересовало, а вот местное какао мы решили попробовать, поскольку нам пообещали, что этот напиток похож на горячий шоколад (какао в разных томских заведениях заметно отличается и по вкусу, и по консистенции).

По поводу супа у нас сразу уточнили, добавлять ли зелень и сметану. Эти дополнения входят в стоимость блюда, но некоторые от них отказываются. Мы уточнили, что кинзы среди зелени нет и ответили «Непременно». Про ролл с курицей нам сообщили, что в состав также входят грибы и ветчина.

Заказ делается у прилавка, блюда подают на столы. Нас не спросили, требуется ли нам все одновременно, а мы не уточнили, что какао не лучшим образом сочетается с супом, поэтому нам сразу вынесли и суп, и подогретый ролл, и торт, и напиток.

Суп немецкий колбасный (180 рублей) — хорош, в меру насыщен. В нем было замечено несколько сортов вкусных колбасок, чуть-чуть фасоли, и много картошки. Хотя суп был вовсе не «пустым», на полноценный обед по сытности он не тянул.

Ролл с курицей (61 рубль) нам понравился. Правда, он очень крошился, а поскольку его подавали без приборов, есть было не слишком удобно. Зато было вкусно: начинки много — и курицы, и ветчины, и шампиньонов. Тесто домашнее. Выпечкой Klaus Café неслучайно славится давно.

Черничный торт с апельсиновым муссом (204 рубля за 132 грамма) тоже в целом хорош. Нежный и легкий, не приторный. Кроме черничного и апельсинового слоя еще тонкий шоколадный, в меру сладкий. Черничная часть — насыщенно-ягодная. А вот апельсиновый мусс воздушен, приятен, но апельсиновый вкус в нем неуловим.

Какао (125 рублей) нас не впечатлило, в чем мы потом честно признались сотрудникам кондитерской. Во-первых, оно не очень приятно остыло, пока мы ели суп и ролл. Во-вторых, на горячий шоколад было совсем не похоже. По консистенции жидкое, со вкусом горьковатого какао-порошка. Молоко сверху взбито как для капучино.

Счет: 570,60 рублей за суп дня, ролл с курицей, 132 грамма черничного торта с апельсиновым муссом и чашку какао.

Итого: Ну что сказать — в очередной раз мы убедились, что в Klaus Café по-прежнему классные кондитерские изделия. Кстати, пока мы обедали, люди заходили в кафе в основном, чтобы купить пирожков и пирожных домой, в самом заведении оставались немногие посетители. Но для обеденного времени цены на еду внушительные. Один суп стоит 180 рублей — во многих томских кафе примерно в эту же сумму обходится комплексное обеденное предложение.

Фото автора

Тэги/темы: