Еда. Рецензии.

«Додо пицца» в Северске

13 марта 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Аникина

Еще летом в Северске по франшизе открылась известная «Додо пицца». И это хорошо, поскольку в закрытом городе не так много мест, куда можно сходить вечером (а уж мест, куда можно сводить ребёнка, и подавно). Мы решили узнать за что же эту пиццу так любят за пределами России.

К слову, «Додо пицца» появилась в Сыктывкаре в 2011 году, За первые три года по франшизе запустились пиццерии в Казахстане и Румынии, Литве, Эстонии и Узбекистане. В 2016 году открылись пиццерии в Америке, Китае и Кыргызстане.

Для пиццерий с залом существует формат «Доставка до кассы». Здесь нет официантов, гости получают пиццу в коробках, сами несут её за свой столик и сами потом убирают за собой. Коробки украшены забавными надписями.

Где: «Додо пицца» располагается по адресу ул. Победы 1б, почти на въезде в город. Это удобно: например, можно заказать пиццу, пока едешь из Томска, и забрать готовую домой. Жители Северска знают это здание как давний пустующий долгострой на остановке; сейчас кроме пиццерии в нем ничего нет.

Интерьер: Пространство небольшое, но уютное: девять столиков, крошечная детская игровая зона и стойка для заказов. Интерьер оформлен в фирменном оранжевом цвете, вместо некоторых розеток только usb-разъёмы, удобные для зарядки сотового телефона. Само заведение работает до 23:00 каждый день, доставка пиццы — до полуночи.

Меню: Заказывать в «Додо пицца», как и в других подобных заведениях, нужно у стойки. Есть распечатанное меню, и есть экраны с отдельными позициями сверху. Маленькие пиццы делают только на традиционном тесте, а вот для больших могут раскатать тонкое. Всего здесь представлено 19 видов пиццы (!), а также варёная кукуруза, картофель фри, два вида додстеров (роллы из тонкой лепешки с начинкой), три вида сытных палочек, наггетсы, один ролл-салат и несколько сэндвичей. В общем, есть из чего выбрать, особенно если вы всеядны.



Лучше всего пиццерию характеризуют самые простые блюда, поэтому на первый раз было решено попробовать традиционную «Маргариту», картофель фри и американо.

Еда: После оплаты заказа выдают чек с подробным описанием состава блюда, количеством калорий и временем приготовления. К пицце и картофелю фри можно выбирать бесплатно соус «Хайнс» трех видов: чесночный, сырный, барбекю. Как только заказ готов, ваше имя высветиться на экране — ну или администратор будет громко кричать его на весь зал:).

Кофе нам приготовили быстро, мы даже не успели толком раздеться. Вешалок в заведении, кстати, катастрофически мало, поэтому одежду пришлось положить рядом с собой на диване. Пожалуй, ждать чего-то сверхъестественного от американо в картонном стаканчике странно, но все же… Конечно, это не самый наш лучший кофе, но и не худший. Скорее, тот вариант, который можно купить на хорошей автозаправке: быстренько выпил и скорее за руль, пока действие кофе не закончилось.



Маленький вариант «Маргариты» (25 см) был приготовлен на стандартном тесте. Для любителей «настоящей итальянской пиццы» будет явно толстовато. Но в «Додо» явно есть какие свои секреты: даже «толстое» тесто получается вкусным и совсем не резиновым. Состав начинки стандартный: томатная паста, моцарелла, томаты и орегано. Здесь тоже ничего сверхъестественного, неплохая средняя «Маргарита».

А вот картофель-фри стал открытием! Да таким, что очень хочется вернуться в «Додо» и посвятить целый день исключительно картофелю. Хотя готовят его здесь не как положено: запекают в печи вместе с орегано. Но в итоге получается очень вкусно, не понравится такой картофель не может. И порция хорошая.

Счет: 523 рубля за американо, пиццу и картофель (79+295+149).

Итого: «Додо пицца» — это фаст-фуд с человеческим лицом. Небольшое камерное пространство, вкусное тесто для пиццы и картофель из печи. Если вы оказались в Северске и проголодались, пиццерия будет очень неплохим вариантом, чтобы быстро и недорого пообедать.

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