Гид по городу. Главные достопримечательности Томска

6 марта 2017 / Томский Обзор

АВТОР Вячеслав Серов

Многие считают, что главной достопримечательностью сибирских городов является снег. Ведь он может пойти даже летом. Но это, конечно, не так.

«Томский Обзор» собрал для вас самые главные и интересные места в Томске, которые непросто спрятать под толщей снега.

Главный университет — Томский государственный

Как известно, Томск — студенческая столица России. Здесь много университетов и еще больше студентов. Однако при слове «университет» перед глазами в первую очередь возникает именно белоснежное здание главного корпуса Томского государственного. Оно и понятно: первый за Уралом, наследие Александра II, открытый в 1888 году, он стал главным символом города. И остается им по сей день.

Прогуляться в Университетской роще, пройтись по галереям-коридорам главного корпуса, оценить красоту архитектурного ансамбля кампуса — это то, что необходимо сделать каждому, кто ценит историю, образование и старинные здания.

Адрес: пр. Ленина, 36.

Главный театр – 2+ку

Театр появился в Томске в 1991 году, открыл его Владимир Захаров, бывший инженер-электрик. Театр совсем небольшой, в зале помещается около ста человек. Спектакли идут в выходные — два дневных детских и вечерний взрослый.

Гостей в театре встречают аниматроники — деревянная бабушка с вязанием, на втором этаже живет ещё с десяток любопытных деревянных кукол, каждой из которых следует уделить внимание. Сами спектакли — это истории о доброте, любви и важности веры в себя. И режиссер, и актер, и создатель кукол Владимир Захаров сумел создать в театре по-настоящему неповторимую атмосферу. А после спектакля здесь обязательно нужно задержаться, чтобы попить домашнего чая на веранде.

Адрес и телефон: пер. Южный, 29, 42-04-86.

Время работы: Понедельник-пятница — выходной, суббота, воскресенье — 12:00 — 19:00.

Главный памятник — Чехов

Визитная карточка города, воплощение каждого второго томского сувенира — это карикатурный памятник Чехову на набережной Томи. Постамент памятника украшает примечательная надпись: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

Памятник был установлен 20 августа 2004 года в честь 400-летия Томска, скульптором выступил Леонтий Усов. Историю «Про Чехова и Томск» большинство горожан знают наизусть: Антон Павлович по пути на Сахалин неделю провел в Томске, остался недоволен и весьма нелестно отозвался о городе, назвав его «нетрезвым» и «грязным», а горожан «прескучнейшими людьми». Город такой отзыв, как говорится, ни забыть, ни простить, конечно, не смог.

Карикатурный образ писателя, предложенный Усовым, вызвал бурные обсуждения, разбив горожан на два лагеря: сторонников памятника и сторонников Чехова. Спорят, кстати, и по сей день. Так или иначе, памятник Чехову — это одна из важнейших городских достопримечательностей. Окажетесь рядом — обязательно сделайте фотографию и потрите нос (или хотя бы ручку зонта). Говорят, приносит удачу.

Главное блюдо — Сибирские блины

Что же это за Сибирь, в которой нет вкусных блинов? Вот у нас Сибирь — правильная. Одно из самых самобытных и колоритных томских заведений — это сеть кафе «Сибирские блины».

Киоски, где готовят блинчики с самой разной начинкой, появились на улицах в знаковый для города 2004-й — год празднования 400-летнего юбилея Томска. Начинку действительно можно выбрать на любой вкус: хотите с мясом — будет с мясом, хотите с фруктами — будет вам с фруктами. Ну и куда же без эффектных вариантов с красной икрой «по-русски» или блин-бургеров. Киоски со стритфудом, который выпекают прямо при вас, разбросаны по всему городу, что довольно удобно, можно быстро перекусить прямо на ходу. Неприятный момент, пожалуй, только один. Стоимость блинов, которые вы радостно начнете собирать, добавляя различные начинки, может показаться слишком уж высокой для небольшого перекуса.

Главный завод — Пивной

Место, где всегда пахнет хмелем и солодом - «Томское пиво», пивоваренный завод со 140-летней историей. Был открыт Карлом Крюгером, подданным Пруссии, 27 октября 1884 года. Пережил национализацию, упадок в первые пятилетки, переоснащение, сокращение, затем восстановление производства, и, наконец-то, приватизацию, после которой завод и стал называться ОАО «Томское пиво».

У предприятия есть музей, где хранятся важные для истории локального пивоварения экспонаты, которые, по словам владельцев, можно назвать настоящими сокровищами Крюгеров.

Также немаловажной частью пивзавода является Сквер пивоваров — место для отдыха и прогулок всех горожан.

Адрес и телефон: Московский тракт, 46, 42-38-35.

Главная оранжерея — Ботанический сад

«Сибирский ботанический сад» — это крупное научно-исследовательское учреждение, принадлежащее НИ ТГУ. Настоящий зеленый оазис прямо в центре города, который цветет даже зимой — и все благодаря теплично-оранжерейному комплексу. Под своим крылом Ботанический сад укрывает огромное множество деревьев, кустарников и цветов. Здесь можно увидеть, как соседствуют друг с другом тропики и субтропики, приправленные исчезающими видами растений, занесенных в Красную книгу.

Ботанический сад регулярно устраивает экскурсии, а во время акций вроде «Ночь в музее» или «Ночь науки» сюда выстраивается особенно длинная очередь. В общем, будете в Томске, спешите заглянуть - на 10 «зеленых» га вам точно будет на что полюбоваться. Одна печаль — часы работы сада: с 10:00 до 16:00 исключительно по рабочим (!) дням, что сильно сужает варианты его посещения.

Адрес и телефон: пр. Ленина, 34/1, 52-98-16, 52-98-26.

Время работы: 10:00 — 16:00.

Главный деревянный дом — Российско-немецкий

Выбрать «главный деревянный дом» в городе, где памятников зодчества несколько сотен задача практически нереальная. Наш вариант - резной особняк на ул. Красноармейской, в прошлом принадлежавший купцу Георгию Голованову. Это настоящий шедевр деревянного зодчества, известный в Томске как «Дом с шатром», имеющий статус памятника архитектуры федерального значения.

Сейчас в нем размещается Российско-немецкий дом, центр культурной жизни томских немцев. Здание окружено небольшим, очень ухоженным парком, в котором, как и во многих томских парках, живет своя белка. Здесь же на пожертвования горожан несколько лет назад был установлен памятник «250 лет служения России», посвященный 250-летию издания Манифеста Екатерины II и началу массового переселения немцев в Россию.

Если прогулки по парку и созерцания здания снаружи вам покажется недостаточно, можно отправиться на экскурсию по «Дому с шатром». Во время нее вам покажут особняк, расскажут интересные факты об истории дома и жизни купца Голованова, а потом пригласят на «купеческое чаепитие» и фотосессию в интерьерах.

Адрес и телефон: ул. Красноармейская, 71, 52-17-25.

Время работы: 9:00 — 18:00.

Фото: Владимир Дударев, Роман Сусленко, Олег Асратян, towiki.ru

Тэги/темы: