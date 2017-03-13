Что и требовалось доказать: как томичи свои знания по математике проверяли

13 марта 2017 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Больше 19 тысяч человек по всему миру вычисляли Машин возраст, вес арбуза и количество противней с пельменями в рамках контрольной работы «Яндекса» по математике.

Акция «Что и требовалось доказать» прошла 11 марта в 14 городах России, а также онлайн из разных точек земного шара. Томск в этом году впервые присоединился к акции в формате очной встречи — с настоящими партами, бумажными заданиями и реальными участниками.

Партнером контрольной выступил Томский государственный университет.

Проверить свои математические знания решили 80 томичей самого разного возраста, начиная со школьников. На контрольной все максимально демократично: можно достать шпаргалки, пользоваться калькулятором и даже списывать у соседа. Каждый участник акции сам решает, какие инструменты использовать, чтобы оценить уровень своих знаний.

Как и в школе, за эту контрольную работу можно получить «пятерку», выполнив правильно минимум девять заданий, «четверку» за семь заданий, «тройку» — за пять или даже двойку, если правильных ответов меньше трех.

Первые пять заданий решают без проблем все — даже те, кто привык относить себя к гуманитариям. Небольшая краткая запись, максимум два действия — и ответ найден. Над последними задачами придется немного подумать. Но, как утверждают организаторы, для успешного написания контрольной работы не нужно знать сложных формул или разбираться в высшей математике, достаточно просто внимательно вчитываться в задания и мыслить логически.

— Мне сложно судить о сложности заданий, все-таки я математик, но, на мой взгляд, они очень простые, — рассказывает доцент механико-математического факультета ТГУ Леонид Гензе, который решил все задачи за 10 минут, не успев допить даже чашку кофе. — Троечник-старшеклассник должен их осилить. Хотелось бы верить. Но сложности могут возникнуть с задачей на производительность труда. Я по опыту знаю, что школьники иногда вместо того, чтобы сложить, умножают. На протяжении нескольких лет я вхожу в жюри городской и областной олимпиады по математике, и с этой точки зрения задания контрольной работы нельзя назвать олимпиадными. Они все стандартного школьного уровня.

Леонид Гензе и его коллега Андрей Барт пришли на контрольную не за тем, чтобы проверить свои знания. После того, как все справились с заданиями, они методично объясняют томичам, как найти ответ к каждой из предложенных задач и даже не одним способом.

Заметный интерес к акции проявили школьники, конечно, по совету своих учителей. Тем не менее больше половины участников составили учащиеся старших классов школ, гимназий и лицеев Томска, для которых решение этой контрольной работы показалось пустячным делом. Артем, 11-классник 29-й гимназии, на объяснения преподавателей не остался. Ему и так все понятно:

— Как-то легко было, даже удивительно, что для тройки так мало решить надо. Были, конечно, задачи, над которыми нужно было подумать, но в целом я все решил. Это было легче, чем большинство олимпиад.

Игорь Попков окончил школу 35 лет назад, но тоже со всеми заданиями справился. А его сыну Артему задания показались очень сложными:

— Конечно, я же только в восьмом классе учусь, мне такие задачи не осилить!

На вопрос, придет ли он в следующем году на такую контрольную, Артем задумывается, а папа уверенно кивает головой:

— Мы довольны. И в следующем году еще придем. Мы вообще всей семьей стараемся ходить на образовательные мероприятия. Интересно было проверить уровень знаний, и грамотность математическую надо развивать.

У Томского госуниверситета уже есть немалый опыт проведения подобных акций по проверке знаний: Тотальный диктант по русскому языку, Большой этнографический диктант и Всероссийский географический диктант и другие. А в этом году университет выступил партнером акции физико-математической контрольной работы, которую проводил МФТИ. В ней приняли участие около 24 тысяч человек со всей России. По словам организаторов, результаты той контрольной были не очень высокими. Относительно «ЧТД» ожидания более оптимистичные. Леонид Гензе предполагает, что минимум 20 процентов томских участников получат «пятерки».

Для ТГУ партнерство в подобных проектах очень важно, отмечает один из организаторов акции «ЧТД», специалист Управления нового набора ТГУ Гизат Тажин:

— Это первый год нашего сотрудничества с компанией «Яндекс». И это партнерство значимо для университета, потому что «Яндекс» является крупным работодателем. Многие выпускники уходят сначала на практику в компанию, а потом становятся ее сотрудниками. Мы с огромным удовольствием приняли предложение «Яндекса» провести эту контрольную работу, и видим в этом положительный будущий эффект для нас, как для университета, который выпускает специалистов в этой отрасли.

Текст: Екатерина Мороко

Фото: Владимир Дударев

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