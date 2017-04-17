Загадочная постройка.

Кто хочет создать в Томске обсерваторию и смотровую площадку

17 апреля 2017 / Томский Обзор

На крыше «лыгинского» корпуса ТГАСУ на Соляной площади с разных точек еле видна загадочная круглая бетонная надстройка.

Корреспондент «Томского Обзора» выяснил, кто и зачем ее возвел, и что из этого получится в ближайшем будущем.

Старая обсерватория

Сегодня даже при внимательном рассмотрении не каждый прохожий распознает в небольшой надстройке над зданием бывшего Коммерческого училища некогда большую обсерваторию. На старых черно-белых снимках разглядеть ее купол не трудно, несмотря на то что он находится далеко от лицевой стороны фасада.

Зарисовка Юрия Нагорного, начало XX века

Само здание было построено в 1902–1904 годах для Томского коммерческого училища на деньги заинтересованных купцов. Сегодня здесь расположен второй корпус ТГАСУ, более известный как «Красный корпус». Интересно, что причастными к строительству оказались сразу трое знаменитых в Томске архитекторов. Эскизный проект выполнил Петр Федоровский, окончательный вариант — Константин Лыгин. Именно он создал подробные планы и смету нового здания училища, а также руководил его постройкой в 1902–1904-х годах. А через 10 лет, в 1914 году, архитектор Андрей Крячков спроектировал для училища обсерваторию, которая стала самой высокой точкой Соляной площади.

Из-за пожара в 1956 году обсерватория лишилась купола, который заменили временной покатой крышей. Временной она стала на 60 с лишним лет.

В 1993 году постановлением главы администрации Томской области «Красный корпус» был включен в число памятников архитектуры местного значения. Само здание с его учебными аудиториями и большими залами, как и сто лет назад, является образовательным учреждением, а вот обсерватория пока не работает. Вместо телескопов там сейчас установлена базовая станция одного из мобильных операторов.

Но в этом году на кафедру реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ поступил запрос от ректора Виктора Власова на разработку проекта по реконструкции купола. Им занялась команда из студента четвертого курса архитектурного факультета ТГАСУ Евгения Швенка и доцента кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия Елены Ситниковой:

— В нашу работу входят все обмеры объекта, зафиксированы проблемы, которые сейчас существуют и предложения, которые, мы надеемся, будут осуществлены, — рассказывает Елена Ситникова. — Мы планируем восстановить обсерваторию и обустроить здесь смотровую площадку для всех желающих.

На данный момент разрушился парапет, окружавший смотровую площадку, кое-где виднеется кирпичная кладка более позднего периода, а под скатами временной крыши птицы свили гнездо. Но сама конструкция обсерватории, над которой возвышался купол, от пожара почти не пострадала. Ее укреплением периодически занимается кафедра железобетонных и каменных конструкций.

— В паспорте любого архитектурного памятника есть раздел «Предмет охраны», в котором указаны габариты здания. И они не могут изменяться, это будет нарушением закона. Получается, что временная крыша является изменением габаритов. Поэтому мы будем ее убирать и восстанавливать купол максимально похожим на тот, каким он был изначально. К тому же обсерватория не будет бутафорский — внутри мы поставим телескопы. А благодаря специальным рельсам купол будет вращаться. Вокруг обсерватории будет работать смотровая площадка. И это актуально, потому что в радиусе нескольких сотен метров это самая высокая точка — видно даже другой берег реки, — рассказывает Евгений Швенк.

По задумке авторов проекта, путь до обсерватории станет легче и интереснее. Крутая лестница будет заменена винтовой, а на стенах появятся информационные стенды, рассказывающие об истории Томска.

Для обустройства самой смотровой площадки авторы проекта задумали новые ограждения над существующем невысоким парапетом, которые бы соответствовали нормам безопасности, и бинокли, которые позволят смотреть далеко по сторонам.

На крыше

Чтобы добраться до помещения бывшей обсерватории нужно подняться на третий этаж «Красного корпуса». Лестница в пролете между вторым и третьим этажом — одна из двух в здании, сохранивших первоначальное историческое заграждение, установленное при строительстве здания. На нем до сих пор изображен герб Коммерческого училища:

После реконструкции лестницу планируют сохранить и по-прежнему использовать для подъема в обсерваторию, правда, сделают для нее специальный стеклянный бокс-ограждение.

Следующая лестница, совсем не изящная и очень крутая, приводит прямиком в комнату, где некогда стоял телескоп:

Сегодня помещение обсерватории заставлено металлическими шкафами с телекоммуникационным оборудованием — смотреть здесь особенно нечего, пока ТГАСУ сдает эти помещения в аренду одному из сотовых операторов. Еще одна дверь комнаты ведет на смотровую площадку, которая окружает обсерваторию:

Она небольшая и одновременно может вместить не более пяти-шести человек, решивших взглянуть на город с высоты почти 23 метров.

А так выглядят старая обсерватория и ее окрестности снаружи:

На хранящих копоть старого пожара кирпичах — автографы студентов разных времен:

Вид на обсерваторию с улицы:

Вид во двор «Красного корпуса» с крыши:

К июню Евгений Швенк и Елена Ситникова планируют закончить работу над проектом и представить точные чертежи:

— Нам надо доказать, что проект, который мы предлагаем актуальнее, чем то, что есть сейчас. Конечно, помещение выгодно сдавать в аренду, но эстетически это не очень красиво. Нужно восстанавливать обсерваторию и использовать ее в культурных целях, да и смотровая площадка Томску нужна.

И правда, увидеть город с этой точки — редкое удовольствие:

Текст: Екатерина Мороко

Фото: Вероника Белецкая

Иллюстрации предоставлены авторами проекта

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