Акустика Томска: зачем городу карта шума и как снизить громкость за окном

19 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Все дороги Томска шумят по-разному: по ним ездит разное количество машин с разными скоростями на разном расстоянии друг от друга.

Как именно звучит каждая из городских дорог, записывают и анализируют специалисты кафедры архитектуры гражданских и промышленных зданий архитектурного факультета ТГАСУ, а на основании этих данных рисуют специальные карты — карты шума.

Шумы на карте

Карта шума представляет собой план города, окрашенный в несколько оттенков белого, серого и черного. На профессиональном языке это называется «картографическим материалом с шумовыми характеристиками основных источников звука». По карте на домах и магистралях разбросаны двузначные цифры, которые обозначают уровень шумового давления, а цвет характеризует его соответствие нормам акустического комфорта: чем темнее, тем громче.

Лучше всего делать такую карту по фактическим замерам, поэтому над проведением расчетов трудится целая рабочая группа. На кафедре архитектуры гражданских и промышленных зданий ТГАСУ есть интеллектуальные измерители шума и современные программные средства для моделирования распространения звука. По каждому перегону специалисты набирают звуковую статистику в пяти суточных интервалах: ночью, утром, в полдень, после обеда и вечером. Для того чтобы выявить час пик и определить наиболее неблагоприятные условия — именно по ним определяется общая шумовая характеристика магистрали.

— Мы делаем измерения в текущем моменте, но можем пересчитать эти параметры с учетом временного лага в 20 лет, так как за это время парк автомобилей не очень сильно изменится, — рассказывает Сергей Овсянников, заведующий кафедрой архитектуры гражданских и промышленных зданий. — Эту работу мы проводим совместно с кафедрой автомобильных дорог. Их специалисты помогают моделировать все параметры движения при изменении улично-дорожной сети. Результаты нашей совместной работы и являются основанием для грамотного проектирования жилых домов.

К примеру, здание первого фронта застройки можно запроектировать как шумозащитное - оно само по себе будет экранировать и защищать от шума всю остальную застройку, которая находится в глубине. Периметральная застройка, или так называемая дворовая коробка, защищает внутреннюю территорию от шума — таким образом дворы «получают» тишину.

Примером неудачной застройки с точки зрения акустического комфорта в Томске может послужить микрорайон Заречный, который сейчас оказался между улицами Клюева и Осенняя. Когда улицы были достроены, вдоль них было запущено четырехполосное движение в обе стороны с транспортными потоками до 2,5 — 3 тысяч машин в час. Хорошие условия движения позволяют развивать высокую скорость, а значит и увеличивают громкость магистрали. В результате весь этот микрорайон оказался в условиях завышенных акустических норм.

— Мы проектировали для этих магистралей шумозащитные экраны, однако они так и не были построены, — говорит Сергей Овсянников. — В Сибири строительство экранов требует гораздо бОльших затрат, чем в европейской части страны. Причина — огромное количество снега, вывозить который из-за экрана сложнее. По причине глубокого промерзания грунтов — 2,20 метров — у нас строят высокое дорожное полотно. Поэтому шумозащитные экраны в наших природных условиях пришлось бы строить метров на шесть выше. Мы предлагали делать экраны не у дорог, а приближать их к границе жилого района. Но тут возникает юридическое противоречие. Зона действия дорожников — по 20 метров в каждую сторону, а на строительство экрана на расстоянии 30 метров они уже не могут тратить деньги. В результате дорожники уходят, а претензии к властям остаются.

За последние пять лет в рамках различных строительных проектов в Томске было потрачено порядка 300–400 млн. рублей на шумозащитные мероприятия. В эту сумму, в частности, входила замена старых деревянных окон на пластиковые в Кулагинском жилом массиве и по улице Пушкина.

Карта шума 1991 г.

В составе генплана

Для всех томских дорог, на которых проводился капитальный ремонт или реконструкция, раздел об окружающей среде, куда входят и акустические характеристики, в проектной документации, как правило, разрабатывает кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий. Такую работу сотрудники кафедры делают по договору субподряда с институтом «Томгипротранс» и другими проектными организациями, которые подряжаются на реконструкцию и капремонт городских магистралей. За последние годы специалисты просчитали шумовые характеристики примерно 15 магистралей: Елизаровых, Нахимова, Дальнеключевской, Пушкина, Комсомольского, Клюева и других.

В советские времена карта шума была обязательным документом в составе генерального плана объекта. Его разработчики должны были предоставить расчётную карту шума в соответствии с характеристиками интенсивности, скорости и состава транспортного потока. Сейчас Госэкспертиза лишь в отдельных случаях требует проведения таких замеров и дополнительных расчетов, но зачастую разрешение на строительство выдается без учета акустических норм. Раньше контролем за санитарными нормами строительства занимался Роспотребнадзор, но около 10 лет назад у него отобрали эту функцию и никому не передали. Поэтому часто при проектировании вопрос защиты от шума просто выпадает.

Сегодня документацию строительного объекта разрабатывают в соответствии с постановлением правительства от РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Согласно постановлению, проектная документация объектов капитального строительства должна содержать описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. Статья 24 Федерального закона N384-ФЗ регламентирует требования к обеспечению защиты от шума на основании проведения акустических расчетов.

Основой таких расчетов могла бы стать карта шума всего города Томска, к которой бы обращались проектировщики и застройщики без проведения дополнительных замеров. По мнению Сергея Овсянникова, такая карта шума должна актуализироваться каждые 5–10 лет и являться основанием всей градостроительной деятельность:

— Здесь важно выстроить всю процедуру. Есть у города карта шума — и проектировщик уже знает, какие меры ему нужно предпринять, и ему не нужно тратиться на составление карты шума отдельной территории.

Карту шума всего города кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий в последний раз делала в 1991 году. Но с тех пор прошло 26 лет, а новая карта так и не появилась — заказчиков на такую карту у кафедры нет.

— Было бы здорово, если бы мэрия, а лучше администрация области заказала нам карту шума. Потому что она необходима не только для города, но и для всей томской агломерации. Зачастую поселки строят вплотную к пригородным магистралям, где уровень транспортного шума значительно превышает нормы. Обращаясь к карте шума, администрация могла бы требовать с проектировщика и застройщика реализацию необходимых шумозащитных мероприятий. Если спроектировать их до начала строительства, потребуются гораздо меньшие деньги, чем на реконструкцию уже построенного объекта. Мы смогли бы подготовить карту шума Томска в течение 7–8 месяцев. Технически все выполнимо, проблема только в финансировании проекта и понимании, что это нужно для людей.

Право на тишину

Сергей Овсянников уверен, что для частного строительства законодательство на стороне граждан, и каждый имеет право на тишину:

— Если государство выдало землю под строительство, на которой граждане построили жилые дома, то они вправе требовать от государства соблюдения акустических норм на этой территории. Если карты шума нет, возникает вопрос: на каком основании выдано разрешение на строительство данного объекта государственной экспертизой? В данном случае житель, получивший жилье в доме с завышенными шумовыми характеристиками в праве требовать возмещения ущерба от застройщика, мэрии или органа государственной экспертизы, который выдал разрешение на строительство.

Уровень шума в децибелах, который признан приемлемым для жизни, установлен решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». В соответствии с этим документом уровень шумового давления в жилых комнатах в период с 7:00 до 23:00 не должен превышать 55 Дб, а с 23:00 до 7:00 должен опуститься до 45 Дб. Если вы страдаете от шума за окном, с заявлением о проведении звуковых измерений можно обратиться в Роспотребнадзор. Согласно приказу Роспотребнадзора от 16.08.2006 № 268 в зону ответственности управления входит «предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания». Написать заявление может любой гражданин, обозначив в документе свою жалобу и предполагаемый источник шума. Важно принести заявление в распечатанном виде в канцелярию Роспотребнадзора — с жалобами, поступившими по электронной почте, управление не работает. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Томской области находится по адресу улица Фрунзе, 103. Сайт управления — 70.rospotrebnadzor.ru

Текст: Екатерина Мороко

Фото: Елена Фаткулина

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