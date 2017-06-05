Лента, обруч, булава: как в Томске появилась профессиональная школа художественной гимнастики

5 июня 2017 / Партнерский материал

В начале ХХ века этот красивый вид спорта придумали мэтры балета из знаменитой Мариинки. А когда в Томске начали профессионально заниматься художественной гимнастикой?

Томский Обзор выяснял, как в городе заработала первая школа, где еще в регионе готовят художественных гимнасток и чем отличается российская гимнастика от советской.

Томск: первые шаги

Первая в мире Высшая школа художественного движения была открыта в 1913 году в Санкт-Петербурге. Первый чемпионат СССР по художественной гимнастике состоялся в 1948-м, а видом спорта художественная гимнастика была признана только в 1950-е, когда наши спортсменки начали выезжать в разные страны.

В 1960 году в Софии прошла первая официальная международная встреча: Болгария — СССР — Чехословакия, а через год, летом 1961-го, в Томск по распределению после окончания Саратовского педагогического института приехала гимнастка Галина Андреева. Именно с ней оказалась связана история профессиональной художественной гимнастики в Томске.

К моменту приезда в Сибирь, Галина Андреева уже давно состояла в спортивном обществе «Буревестник» и активно участвовала в зональных и всесоюзных соревнованиях. В Томске об этом знали. И при активной поддержке заведующего областного отдела народного образования Митрофана Шипулина, а также председателя комитета по спорту Валентины Крюковой было принято решение открыть первую в городе школу художественной гимнастики.

В школе заработали три отделения: художественной гимнастики (где Галина Андреева была и тренером, и завучем), акробатики и спортивной гимнастики. До этого в городе существовали только отдельные кружки — уроки проходили в Доме пионеров на Татарской и Педагогическом институте. Поэтому учениц в новую школу собирали по одной, из разных кружков и секций, многие были старше возраста, в котором обычно начинали заниматься гимнастикой в то время, уровень подготовки был низким.

Тем не менее в 1965 году томская школа выпустила первого мастера спорта по художественной гимнастике в Томской области — Соню Карычеву.

Собственного помещения поначалу не было. А школы и интернаты не давали заниматься в спортивных залах — только в актовых. Музыкальное сопровождение занятий обычно обеспечивал аккомпаниатор на пианино. Правда, благодаря членству в спортивном студенческом обществе, томская сборная по художественной гимнастике всегда могла поехать на соревнования, и не просто так, а с комфортом, на самолете. Объездили весь Советский Союз, во Владивосток летали как к себе домой — каждый месяц. А первым спортивным залом, в который удалось попасть гимнасткам в Томске, стало помещение в спорткомплексе «Динамо» за главным корпусом ТУСУРа.

Спорт красивый, но сложный

Программа выступлений в советские времена серьезно отличалась от современной, как и возраст, в котором детей отдавали в художественную гимнастику. Сегодня детей приводят уже в 5 лет, прежде разрешали брать минимум с четвертого класса. И программа сегодня намного жестче: много сложных элементов, основной упор делается на зрелищность и результаты. Раньше в большой спорт приходили позже, и нагрузки были не такими, как сейчас. Но на любые соревнования ездили прежде всего за результатом: групповым или личным, в случаях, когда спортсменке нужно было подтвердить разряд.

Так, в 80-х годах томские гимнастки Инна Жиганова, Галина Куневич и Софья Терешина попали на чемпионат и первенство СССР. Это были первые сибирские спортсменки, кому удалось достичь таких результатов. Инна Жиганова дважды выступала на Первенстве СССР, на Всесоюзных молодежных играх в Тбилиси и стала чемпионкой Центрального совета трудовых резервов (заняла первое место на соревнованиях в Кишиневе).

Чемпионат СССР по художественной гимнастике в Томске, 1979 год

Среди других громких имен — Ольга Бузько, Валерия Молчан, Татьяна Сухарева, Кристина Дынина. Все они были ведущими гимнастками Томской области, мастерами спорта, представляли область на всесоюзных соревнованиях. Сборная команда Томской области с 1998 года регулярно занимала первые места на всероссийских и сибирских соревнованиях.

— Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что многие спортсменки уходят из гимнастики уже в 9–10 классе — в приоритете в это время экзамены, поступление учебные заведения, да и тяжело работать без перерыва с 4-х лет — это признают и спортсменки, и тренеры, — говорит Галина Андреева. — И, конечно, ситуация в Москве и провинции различается: пробиться из небольшого города намного сложнее, особенно если нет финансовой базы. Да и покупка экипировки для занятий нынче обходится родителям в круглую сумму, иногда приходится платить и за аренду зала. Это тяжело, не каждый такое потянет.

Галина Теслык Директор МБУДО СДЮСШОР гимнастики им. Римма Кузнецова, Северск В Северск художественная гимнастика пришла чуть позже, чем Томск. Можно сказать, что история этого спорта в Северске началась с приезда сюда в 1960-м Римма Георгиевича Кузнецова. В 1973 году Городской комитет по физической культуре и спорту открыл группу по художественной гимнастике, а в 1978-м эта группа превратилась в полноценное отделение художественной гимнастики в школе под руководством Римма Кузнецова.В 70-е и 80-е годы школа регулярно выпускала мастеров спорта СССР, а северские гимнастки входили в состав сборной Томской области на всесоюзных соревнованиях. Например, участница сборной команды ФИС Маргарита Богаева Маргарита, которая стала первым мастером спорта СССР по художественной гимнастике в Северске, или Татьяна Сухарева и Ирина Кунтикова, входившие в молодежный состав сборной команды России и выступавшие на всесоюзных и международных соревнованиях. Многие северские гимнастки продолжили работу уже в качестве тренеров, и на протяжении многих лет уже сами готовили спортсменок. Так, в 2008 году тренер Наталья Овсянникова вывела Маргариту Алийчук на олимпийский пьедестал в Пекине. Более 10 лет Наталья Алексеевна отдала спортивной карьере для подготовки именно этой спортсменки. В 2017 году в состав сборной команды России включены новые молодые северские гимнастки — Анастасия Шишмакова и Диана Кащеева, которые в феврале этого года успешно выступили на международных соревнованиях. Сегодня Диана Кощеева включена в состав юниорской сборной России.

Мастера и кандидаты

Интересно, что распад СССР и перестройка на развитии художественной гимнастики особенно не отразились: занятия проходили в том же объеме, но уже в основном за счет родителей. Так продолжается и по сей день.

В Томске до сих пор нет специализированного зала для занятий художественной гимнастикой, хотя с этим сегодня сталкиваются большинство спортивных направлений. Но занятия продолжаются, хватает и соревнований: Чемпионат области, Кубок Губернатора, Всероссийские соревнования памяти Марии Октябрьской и турнир «Весенние ласточки» памяти Моисея Мучника.

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике в Томске, 2011 год

С 1993 года и по сей день продолжает работу и детско-юношеская спортивная школа № 15: здесь занимаются девочки с 6 до 19 лет, которые входят в составы сборных Томской области и Сибирского федерального округа, и регулярно демонстрируют результаты на соревнованиях регионального и всероссийского уровня.

Галина Андреева с воспитанницами

Выпускницы Галины Андреевой уже сами становятся тренерами. Например, Людмила Васина, которая развивает художественную гимнастику в Северске — ее ученицы выступают в том числе на Кубке губернатора и Всероссийских соревнованиях памяти Марии Октябрьской. В ДЮСШ № 15 работают 12 тренеров-преподавателей по художественной гимнастике. Среди работников школы — 10 мастеров спорта России и 5 кандидатов в мастера спорта, а также — заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, отличники физической культуры и спорта и кандидат педагогических наук. За всю историю существования школы было подготовлено более 35 мастеров спорта России.

Галина Андреева Тренер ДЮСШ № 15, заслуженный работник физической культуры Явыпустила 52 мастера спорта — иногда в один год этого звания добивались по три-четыре человека. А кандидаток в мастер спорта, тех, кто закончили на этом этапе свою спортивную карьеру, и не сосчитать. Сейчас по городу в любой области, какую не возьми, везде мои ученицы, и в налоговой службе, и в прокуратуре, в областной администрации, в университетах, в больницах. Представляете, сколько за 50 лет прошло девочек через мои руки? А в ближайшем будущем я хочу выпустить книгу, посвященную художественной гимнастике в Томске. Но для этого, видимо, придется на год-два отойти от тренерской работы.

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев, Мария Аникина, из личного архива Галины Андреевой

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