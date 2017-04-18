Городские детали: сталинский «квадрат с фонтаном» на Кузнецова

18 апреля 2017 / Томский Обзор

Сегодня в Городских деталях — «квадрат» из двухэтажных зданий на Кузнецова.

Улица Кузнецова (бывш. Черепичная) знаменита главным образом сохранившимися до наших дней деревянными домами-памятниками: «пепеляевский дом», или «музыкальный дом», что на углу Карташова-Кузнецова; дом под № 30 — особняк, построенный предположительно Викентием Оржешко.

Но в этот раз нас заинтересовали не они, а комплекс из четырех двухэтажных зданий предположительно, сталинского периода.

На первый взгляд ничего особенно выдающегося в домах нет — в Томске есть и другие здания этого периода. Единственное, что их выделяет из общего потока — это эркеры, да редкие балконы. Но в данном случае интересно другое — четыре одинаковых дома (Кузнецова 12, 12а, 12/3 и 12/4) образуют собой «квадрат», в одной части которого можно увидеть чудом сохранившийся старый фонтан — конечно, не работающий.

Вполне возможно, что это не фонтан, а замысловатая клумба, но позвольте в это не верить. Похожую чашу можно увидеть и во дворе обкомовского дома по ул. Крылова, 6а:

По сведениям известного томского краеведа Эдуарда Майданюка, «Продвигаясь в сторону улицы Карташова, мы на протяжении одного квартала бывшей Черепичной можем

отметить для себя ряд адресов, где в разное время проживали известные в Томске люди: председатель Томского горисполкома Г. М. Калаба, фотограф и коллекционер Л. Лейкин, красавица, умница, профессор кафедры оптики и спектроскопии ТГУ В. М. Кудрявцева, завуч школы № 8 А. И. Титова, народная

артистка России Т. П. Лебедева, директор „Букиниста“ В. И. Суздальский…». Вполне вероятно, что кто-то из вышеперечисленных проживал именно в этих домах.

Если вы обладает более подробной информацией об этих домах, или даже проживаете в них и готовы пригласить редакцию «Томского Обзора» в гости, пожалуйста, свяжитесь с нами: fea@westsib.ru, anna@westsib.ru.

Спасибо за подсказанную локацию нашей читательнице Анне Мищенко.

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