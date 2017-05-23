Базовый спорт: история томской легкой атлетики

23 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Старт эстафеты с пл. Революции (Ново-Соборной)

Первая легкоатлетическая школа появилась в Томске 65 лет назад, и за это время стала значимой в масштабах всей страны.

Сегодня в состав сборной команды России по легкой атлетике входят семь томских спортсменов. О том, как развивался этот вид спорта и что происходит сейчас, нам рассказал председатель федерации легкой атлетики Томской области, директор МБУ ДО СДЮСШ ОР № 1 Андрей Михайловский.

Томск — на старт!

Первенство Томской области по легкой атлетике, стадион «Труд»

Легкая атлетика был одним из ключевых направлений, включенных в первые городские спартакиады. В Томске такие массовые соревнования, куда также входили велоспорт, гонки на мотоциклах и футбол, начали проводиться еще в 1913 году, когда официальную регистрацию получил Томский спортивный клуб. Благодаря этому весь томский спорт сделал серьезный шаг вперед.

С 1927 года, когда в СССР начали составлять таблицу достижений по легкой атлетике, результаты поначалу фиксировались только по Москве и Ленинграду. Но по состоянию на 1 июня 1928 года в этой таблице значились уже 11 городов, которые делили 80 высших достижений, в том числе и Томск. В августе 1932 года наши спортсмены принимали участие в крупной Урало-Кузбасской спартакиаде, которая проходила в Свердловске. Тогда томич Иван Заложных вошел в число лучших прыгунов в высоту (175 см), а в 1938 году он показал одинаковый результат с рекордсменом СССР Дмитрием Руттером — 187 см. В 1937 году в краевых соревнованиях по легкой атлетике сборная команда Томска стала лучшей в 12 видах программы, установив сразу шесть рекордов Западно-Сибирского края.

Забеги, спартакиады, соревнования — томская легкая атлетика в разные годы:

Томичи - победители Международной спартакиады студентов. Москва, 1934 год:

Томичи-победители областного первенства по легкой атлетике. Новосибирск, 1934:

Сборная команда Томской области по легкой атлетике, 1946 год:

Команда легкоатлетов ТГПИ, занявшая 1-е место в первенстве РСФР. Ленинград, 1952 год:

Своя школа

В центре — Валерий Ильин, директор томской легкоатлетичекой школы с 1965 по 2008 год, справа — тренер-преподаватель СДЮСШ № 1 Людмила Пудовкина, 1975 год

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 (СДЮСШОР № 1), которая сегодня готовит в области легкоатлетов, была самой первой спортивной школой, открытой в Томске. Это было в 1952 году.

Сначала школа была комплексная, здесь занимались всем: волейболом, баскетболом, шахматами, плаванием, художественной гимнастикой, легкой атлетикой. Затем направления разделились, и за ДЮСШ № 1 осталась легкая атлетика — сейчас эта школа уже имеет статус школы олимпийского резерва. Тогда она занимала помещение деревянного дома на Красноармейской, 69.

Андрей Михайловский директор ДЮСШ ОР № 1 К сожалению, из-за наших переездов некоторые архивные сведения утрачены. Я стал директором школы в 2008 году, и сейчас, конечно, появились современные возможности хранить архивы. Хранить есть что: достижения томских легкоатлетов, на мой взгляд, достаточно значительные. Только за последние четыре года 11 томских спортсменов получили звание мастеров спорта: Илья Потапцев, Даша Неловко, Лиза Пахомова, Виктория Погребняк, Катя Соколенко (мастер спорта международного класса), Никита Москвин, Дмитрий Разумов, Андрей Черепнин, Полина Столярова, Ксения Турнаева, Слава Сивченко, Валерия Харитонова. «Мастера спорта» выполнить не так просто — это звание, которое дается на всю жизнь, в отличие от разрядов, которые нужно регулярно подтверждать.

Наши легенды

Сборная команда области по легкой атлетика, 1953 год. Крайний справа — Василий Удут

Томская школа легкой атлетики, которая входила в десятку лучших спортивных школ страны и которая сегодня является одной из лучших школ в Сибирском федеральном округе, имеет хорошие традиции.

В числе легенд такие спортсмены как Василий Удут — ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны, многократный чемпион и рекордсмен Томска и области в беге на короткие и длинные дистанции, в прыжках с шестом, в десятиборье, победитель соревнований по стендовой стрельбе, чемпион РСФСР в беге на 400 м с барьерами. Как тренер, Василий Семенович подготовил много мастеров спорта СССР по легкой атлетике, среди них Юрий Булдыгеров, Владимир Усков, Валерий Ильин, Галина Хлупина. Он сам придумывал упражнения, свою методику, заставлял учеников не просто механически выполнять движения, а самостоятельно доходить до их сути. пользы.

Василий Удут стал инициатором и организатором пробега Томск — Басандайка — Томск, который проводился ежегодно с 1960 до 1995 года (в нем участвовали сотни спортсменов из Томской области и городов Кузбасса), затем с 2005 года был возобновлен и проводится по сегодняшний день (сейчас он называется легкоатлетическим пробегом памяти В. С. Удута).

Площадь Ленина. Стартуют участники пробега Томск — Богашево — Томск, посвященного памяти Удута

Нелегкие времена

Воспитанники СДЮСШОР № 1 в спортивно-оздоровительном лагере «Восход», поселок Калтай, 2011 год

Во всем мире легкая атлетика относится к числу наиболее популярнейших видов спорта, поскольку не требует дорогостоящих условий для занятий. Правда, при условиях развитой инфраструктуры. В Томске это, пожалуй, самая болевая точка — стадион.

Исторически основным городским стадионом, на котором тренировались томские легкоатлеты и на котором проходили соревнования, был «Труд». В 2004 году специально к Спартакиаде народов Сибири на «Труде» застелили новую дорожку — тренироваться стало комфортно. Спустя несколько лет в Томске (как, впрочем, и во всей стране) началась популяризация футбола, команда «Томь» вышла в премьер-лигу, легкая атлетика как массовый спорт отошла на второй план, а потом и вовсе весь стадион «закатали» в асфальт. У томской легкой атлетики настали времена, когда тренировки проходили на школьных стадионах, а соревнования и вовсе в районах области. К примеру, Кожевниковский район принимал томичей на своем стадионе за 100 км от областного центра, именно здесь в 2012–2014 годах проводились областные соревнования.

Первенство России среди юношей и девушек 1994—1995 гг.р., Чебоксары, 2010 год. Томская область — 2-е место

Сегодня единственный в Томске стадион, на котором могут тренироваться легкоатлеты, — стадион Томского политехнического университета «Политехник». Здесь также занимаются по академическим часам студенты ТПУ, ТГУ, СибГМУ. Закрытый манеж появился в Томске тоже недавно — в 2010 году был построен спорткомплекс «Гармония», где созданы все условия для тренировок. Этот манеж — один из лучших в России, всего таких шесть, шестой строится в Абакане. Здесь, в манеже, также есть уникальное большое (5×8 м) цветное табло:

Томская легкая атлетика сегодня

— За последние три года у нас хорошие спортивные результаты, — говорит Андрей Михайловский. — Сейчас у нас семь членов сборной команды России по легкой атлетике, победители первенств России, чемпионатов России, победитель универсиады 2015 года — Катя Соколенко. Именно она должна была ехать на олимпиаду в Рио-де-Жанейро, это уникальная для Томска ситуация. Но в связи с блокадой российских легкоатлетов она туда не попала, и это для нас, безусловно, очень неприятно.

Томская легкая атлетика сегодня — это детская спортивная школа, которая постепенно вводит детей в спорт: с 6 лет в группы общей физической подготовки, с 9-ти — в собственно спортивную школу. Это также Федерация Томской области по легкой атлетике. Это и клуб любителей бега, который организовывает разные забеги (забеги на небольшие дистанции, полумарафон, марафон), на которых выступают и ветераны-легкоатлеты.

Два года назад легкая атлетика стала базовым видом спорта для Томской области. Из более чем 40 видов легкой атлетики, в регионе представлено около 20-ти. Как правило, это зависит от того, какие виды традиционно развивались в регионе, какие есть тренеры. Два года назад открылось отделение спортивной ходьбы. Это направление начали развивать в 90-х годах, сейчас уже появились хорошие результаты, открыто отделение. А вот, к примеру, прыжков с шестом в Томске нет, хотя в Иркутске, Омске это направление развито. На некоторое время на второй план отодвигался бег с препятствиями, но сейчас Екатерина Соколенко показывает неплохие результаты, и, возможно, направление будет развиваться.

Екатерина Соколенко, фото: uniorsport.ru

Почти весь тренерский состав СДЮСШОР № 1 — выпускники этой школы. 18 тренеров, из которых 14 штатных, все имеют высшее профессиональное образование. В школе учится в зависимости от года 420–460 детей. В этом году, впервые с 2008-го, выделены средства на выездные мероприятия — дети поедут на соревнования.

— Сейчас многие активно популяризируют бег. Я поддерживаю это движение, хотя это скорее коммерческая популяризация, и она в первую очередь рассчитана на взрослых, — говорит Андрей Михайловский. — Мы же не просто выращиваем легкоатлетов, — ведь далеко не каждый способен стать серьезным спортсменом, — а воспитываем детей в любви к спорту и здоровому образу жизни. Сегодня, когда дети часто оказываются зависимыми от электронных устройств, кто-то попадает в не очень хорошие компании, это особенно важно.

В числе перспективных спортсменов-легкоатлетов в Томске сегодня: — Екатерина Соколенко. Мастер спорта международного класса, неоднократная чемпионка России, участница Чемпионата Европы, победительница Всемирной универсиады, серебряный призер Первенства Европы среди молодежи в Тампере. — Елизавета Пахомова. Мастер спорта, чемпионка России по кроссу, победительница Первенства России в беге на 3 тыс м, на 5 тыс м., участница Первенства Европы среди молодежи в Таллине. — Илья Потапцев. Мастер спорта в тройном прыжке. Бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи в Таллине 2015 года. Серебряный призер Первенства России 2015 года в тройном прыжке. — Дарья Неловко. Мастер спорта в тройном прыжке. Участница Чемпионата мира среди юниоров в Барселоне, победительница Первенства России среди юниоров — Никита Москвин. Мастер спорта в беге на 400 м. — Андрей Черепнин, МС в беге на 400 м с барьерами. — Разумов Дмитрий, кандидат в мастера спорта в беге на 400 м. — Адам Земцов, кандидат в мастера спорта, бег на 100 и 200 м. А также большое подрастающее поколение спортсменов 2000—2002 гг.р.

Текст: Екатерина Криволапова

Фото: Саша Прохорова, архив СДЮСШОР № 1, uniorsport.ru; Летопись томского спорта. Страницы истории в фотографиях конца XIX — начала XXI века: Историко-документальное издание. — Томск: Дельтаплан, 2011. — 420 с.

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