Гид по городу.

10 памятников Томска, которые обязательно нужно увидеть

25 мая 2017 / Томский Обзор

Томск складывается из маленьких традиций: потереть нос Чехову во время прогулки по набережной, привязать ленточку скульптуре беременной женщине, сфотографироваться с младенцем в капусте…

Томский Обзор подготовил гид по томским скульптурам, которые необходимо увидеть в городе в первую очередь.

Деревянный рубль

Знаменитый томский деревянный рубль — это памятник одноименной монете, выполненный в реалистичной манере в масштабе 100:1, весом в 250 килограммов. Одна из главных визитных карточек города, подарившая социальным сетям и семейным альбомам тысячи фотокарточек. Почему рубль деревянный? Все просто: у многих Томск ассоциируется в первую очередь с богатой деревянной архитектурой, отсюда и символика.

С 2008 года деревянный рубль стоял на главной площади города, Ново-Соборной, пока не был помещен на реконструкцию из-за повреждений, нанесенных ему вандалами. На данный момент рубль находится на территории Музея истории Томска (ул. Бакунина, 3) на Воскресенской горе.

Добираться до Воскресенской горы нужно на своих двоих. Ближайшие остановки: «площадь Ленина» и «Театр юного зрителя», до которых можно доехать практически на всех автобусах и троллейбусах.

Чехов

Карикатурный памятник Чехову, установленный на набережной реки Томи — это не только воплощение каждого второго томского сувенира, но и своеобразная «месть» томичей за отзывы писателя о городе. Историю «Про Чехова и Томск» горожане знают наизусть: Антон Павлович по пути на Сахалин провел неделю в Томске, остался недоволен и весьма нелестно отозвался о городе, назвав его «нетрезвым» и «грязным», а горожан «прескучнейшими людьми».

«Народную идею» воплотил в жизнь знаменитый томский скульптор Леонтий Усов, добавив на постаменте следующую надпись: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку». По сей день памятник является предметом споров сторонников города и почитателей Чехова. Но скульптура неизменно пользуются популярностью как среди томичей, так и гостей города — нос Чехова и ручка зонтика всегда натерты до блеска.

Благодаря памятнику родилась еще одна замечательная томская традиция — «Чеховские пятницы». Выросла она из творческих посиделок друзей скульптора, превратившись с годами в фестиваль. Каждую пятницу в течение лета томичи собираются «у Чехова», чтобы попеть песни под гитару, почитать стихи, устроить этакий томский Арбат. В 2017 году сезон «Чеховских пятниц» стартует 2 июня.

Как увидеть Чехова? Добраться до площади Ленина (это центр города, через нее проходит практически весь городской транспорт) и пойти в обратном направлении от памятника Ленину к реке.

Памятник Счастью или «Щас спою…»

Именно наевшийся от пуза волк, по мнению авторов памятника, является идеальным воплощением счастья. И с ними сложно поспорить. На животе у волка есть специальная кнопка, при нажатии на которую он выдаст одну из восьми фраз, прозвучавших в знаменитом мультфильме «Жил-был пес». Кнопку эту, как водится, успели похитить вандалы, однако в кратчайшие сроки она была восстановлена, а к волку приставили камеру видеонаблюдения.

Добраться до памятника из центра проще всего на автобусах № 2, 5, 16 или 52. Остановка — «улица Шевченко», от нее вам сразу налево. Памятник располагается напротив дома на ул. Шевченко 19/1.

Любовник

Одна из самых забавных и запоминающихся скульптур Томска — памятник Любовнику. Представляет из себя полного мужчину в майке и широченных семейных трусах, который из последних сил висит на балконе любимой женщины, после того как его, вероятно, застал врасплох не вовремя вернувшийся муж. На скульптуре, помимо прочего, красуется надпись: «Кто не был — будет, кто был — не забудет». Автор — известный томский скульптор и поэт Олег Кислицкий.

Изначально Любовник висел на стене Облсофпрофа, но всего лишь пару дней, сейчас он красуется на стене Музея истории Томска. Инициативные сотрудники музея одели мужчину в настоящие трусы в горошек; позднее им на смену пришли трусы цвета хаки, а сейчас на нем отличные революционно-красные трусы.

Дойти до скульптуры проще всего пешком с площади Ленина, поднявшись на Воскресенскую гору. Сам памятник «висит» на правой стене здания Музея истории Томска (ул. Бакунина, 3).

Дядя Коля

Пожалуй, самый народный памятник Томска — это памятник томскому постовому Николаю Путинцеву, или просто дяде Коле.

Легенда города, настоящий профессионал своего дела, дядя Коля был тем человеком, которого знал и любил весь город. Он нес долгую службу (23 года), на участке проспекта Ленина от проспекта Фрунзе до площади Ленина, однако чаще всего дядю Колю можно было увидеть на перекрестке Ленина-Нахановича. За порядком на дороге он следил строго, хотя на расправу был и не скор, а с каждым нарушителем проводил «воспитательную» беседу. Существует легенда о том, как однажды дядя Коля «тормознул» машину секретаря ЦК КПСС Лигачева. Чем тогда все закончилось, история умалчивает, но те, кто помнит дядю Колю, отмечают, что ко всем участникам движения он относился одинаково.

В 2011 году томич Андрей Громов выступил с инициативой поставить в городе памятник знаменитому регулировщику. Силами горожан было собрано 2,5 миллиона рублей, помимо сбора средств, горожане принимали участие и в выборе эскиза будущего памятника.

Чтобы увидеть дядю Колю на его рабочем месте, необходимо выйти на остановке «Театр юного зрителя» и дойти до поста полиции. Памятник хорошо видно, не заблудитесь.

Домашние тапочки

Данная скульптурная композиция является очередной оригинальной выдумкой томского скульптора Олега Кислицкого. Представляет из себя пару бронзовых домашних тапочек на 20-ти сантиметровом постаменте. Установлены они были у входа в гостиницу «Томск» в 2006 году.

Тапочки олицетворяют гостеприимство и радушие города Томска, что лишь подтверждает надпись на постаменте: «Будьте как дома». Вид у тапочек специально домашне-стоптанный, а их размер (32 сантиметра) позволяет каждому примерить бронзовую обувь. Все это работает на ощущение уюта и комфорта, которое должно сопровождать каждого гостя города.

Располагается скульптура у гостиницы «Томск» (пр. Кирова, 65). Добираться сюда лучше всего на автобусах № 12, 26, 442 и 4, остановка «Вокзал Томск-1».

Лягушка-путешественница

Однажды в голову Олегу Кислицкому пришла мысль о создании памятника в категории «самый-самый»…. Однако делать самый большой памятник в мире было бы очень дорого, поэтому было решено пойти от противного: сделать самый маленький памятник в мире.

Таким образом, в Томске появилась 44-миллиметровая скульптура лягушки-путешественницы, которая, так же как и тапочки, установлена на входе в гостиницу «Томск». Символизирует она дух авантюризма и романтику путешествия, встречая путников в их временном пристанище.

Лягушка, к слову, по своей «мелкоте» обскакала питерского «Чижика-Пыжика» и стокгольмского «Мальчика, смотрящего на Луну», о чем и гласит надпись на постаменте: «Памятник Лягушке-путешественнице. Самый маленький памятник в мире».

Памятник беременной женщине

«Беременная» — одна из самых знаковых для Томска скульптур. Ее установили в 2005 году напротив акушерских клиник Сибирского государственного медуниверситета. Инициатором установки памятника стал тогдашний ректор Вячеслав Новицкий, автором — томский скульптор Николай Гнедых.

Появление столь необычной скульптуры, выполненной в авангардной манере, в городе восприняли неоднозначно — кто-то хвалил автора за смелость, кто-то ругал за «неприличность». Памятник действительно вышел необычным: тело матери выполнено из бронзовых каркасов, сквозь которые виден ее будущий ребенок. Причем укладывать его скульптору помогали лучшие акушеры-гинекологи Томска.

Так или иначе памятник быстро вписался в городскую жизнь и выполняет одновременно несколько разноплановых функций. Например, в городе сложилась даже примета: если женщина погладит скульптуру по животу или привяжет к ней ленточку, это поможет ей зачать и родить здорового ребенка. А студентам-медикам памятник помогает в учебе — ведь с медицинской точки зрения он исполнен абсолютно точно.

Скульптура невелика по размеру, но найти ее легко, стоит только добраться до главного корпуса СибГМУ (пр. Ленина, 38/Московский тракт, 2), и пройти немного вдоль той части, что выходит на проспект Ленина.

Младенец в капусте

Откуда берутся дети? Конечно, их находят в капусте! Забавный памятник, изображающий пухлого новорожденного мальчика, появляющегося из полураскрытого кочана, поселился напротив роддома № 1 в 2008 году, торжественное открытие состоялось в Международный день семьи. Автор скульптуры — не раз упомянутый выше Олег Кислицкий.

Младенец быстро завоевал общегородскую любовь — по «фотографической» популярности он может смело конкурировать с самим Чеховым. Как и положено новорожденному, он имеет свидетельство о рождении и бирку с результатами измерений. Зовут парня Леха (или Алешка), его масса составляет полторы тонны, а рост — 60 сантиметров.

Самое интересное, что установлен «младенец» совсем неподалеку от памятника беременной женщине — стоит только перейти дорогу. Точный адрес — пр. Ленина, 65 (Роддом № 1).

Древо знаний

Томск — город университетов, студентов и ученых, поэтому без своего символа науки и образования ему никак нельзя. Этой весной около корпусов Томского университета систем управления и радиоэлектроники, отметившего в нынешнем году свое 55-летие, выросло самое настоящее «Древо знаний». Торжественное открытие памятника состоялось в День радио (который ТУСУР традиционно празднует с большим размахом).

Скульптура представляет собой четырехметровое дерево из кованой стали, растущее из яйца, на ветвях которого висят книги. Яйцо, по словам самих тусуровцев, символизирует собой зарождение, а книги (всего 12 — по количеству факультетов университета) — непосредственно само знание. Инициатором установки скульптуры выступил ректор ТУСУРа Александр Шелупанов. Во время церемонии открытия было даже озвучено предложение создать новую университетскую традицию — обнимать дерево, чтобы «зарядиться» знаниями других студентов.

Пообниматься с деревом и стать умнее можно в сквере на улице Вершинина. Ближайший опознавательный признак — корпус факультета электронной техники ТУСУР (Вершинина, 74).

Текст: Вячеслав Серов, Анна Мацковская

Иллюстрация: Николай Исаев

Фото: Мария Аникина, Олег Асратян, Алина Колпакова, Вячеслав Смирнов, Владимир Дударев, org-gorod-tomsk.livejournal.com

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