Еда. Рецензии.

Ужин в стейк-хаусе «Ранчо»

21 апреля 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

Недавно открывшийся в Томске стейк-хаус «Ранчо» вдохновил не только названием, но и демократичными ценами. И мы спешно отправились выяснять, что можно попробовать в новом заведении неравнодушным к мясу.

Где: ул. Усова, 9б стр. 2, прямо на перекрестке Усова-Белинского.

Интерьер: Поначалу «Ранчо» нас удивило. Мы ожидали, что стейк-хаус располагается в более солидном помещении, нежели небольшой павильон в духе мини-кофеен. Но внутри мы быстро освоились. В заведении много окон, благодаря этому очень светло. По причине неопрятной сибирской весны вид за окном был не самый лучший, но в другое время года картинка наверняка более приятная. Внутри можно заметить вполне традиционную для стейк-хаусов схему, помогающую понять, из какой части туши готовят то или иное блюдо. В целом интерьер лаконичен и основателен. Спокойные цвета и простые формы гармонируют с «брутально-мясным» форматом заведения.

Меню: Написано на досках у барной стойки. В нем несколько групп: бургеры от 110 рублей, стейки от 140, гарниры от 70, а также спецпредложения, где объединены и разные блюда, и завтрак (как мы поняли, сытный в духе английского — яичница с сарделькой, фасолью и овощами за 230 рублей), и скидка 10% за фото с хэштегом «Ранчо» в Инстаграме. Из напитков немало вариантов кофе (растворимый за 30, зерновой от 70 рублей, фантазийных видов нет), чай и морс. Заявлено и пиво, но пока его в стейк-хаусе не продают.

Бургеры в меню существуют только в виде названий, подробности о каждом из них можно разглядеть на доске у стойки. Правда, рисунки не так уж наглядны, если выбирать придирчиво, то это займет немало времени. Нам было бы все же удобнее прочитать, что представляет из себя тот или иной бургер, в меню, а не изучать схему.

Еда: Мы решили, что в стейк-хаусе стоит в первую очередь пробовать стейк, и выбрали самый традиционный — толстый край из говядины средней прожарки. Дополнили его рататуем из спецпредложений. Сотрудники «Ранчо» наш выбор одобрили — говорят, это популярное у гостей сочетание. Из напитков предпочли морс, он остался в единственном варианте — брусничный.

Перед тем, как принять у нас заказ, ребята честно предупредили, что придется подождать полчаса, поскольку они меняют уголь. Но потом обещали приготовить все как можно быстрее.

Пока меняли уголь, нам принесли морс. Бутылка 0,5 л за 50 рублей. Напиток был прохладным, особого впечатления не произвел, хотелось бы большей насыщенности и «ягодности».

Через полчаса появился долгожданные стейк (310 рублей) на одной тарелке с рататуем (130 рублей). Рататуй оказался отличным: и цукини, и томаты, и болгарский перец были очень сочными! Легкий, ненавязчивый соус. Вполне себе самодостаточное блюдо.

Толстый край тоже не разочаровал. Большой сочный, достаточно нежный кусок мяса и ничего лишнего, никаких настойчивых, перебивающий его вкус, приправ. Правда, попробовать сочетание мяса с разными соусами мы тоже были бы не против. Но оказалось, что к стейку соусы не полагаются. Хотя в заведении они есть, их нужно заказывать отдельно. Правда, в меню мы их не обнаружили, и при заказе нам их не предложили, что немного обидно (от вкусового разнообразия мы бы не отказались). Так что если любите мясо с соусом, то обязательно спрашивайте, какие варианты последнего можно заказать.

После ужина ребята из «Ранчо» очень подробно расспрашивали нас о впечатлениях и пожеланиях, об интересных нам томских заведениях, рассказывали и о своих планах. Так что без общения в стейк-хаусе не останешься.

Счет: 490 рублей за вкусный мясной ужин.

Итого: В стейк-хаусе «Ранчо» определенно есть что пробовать любителям мяса. Вкусно, сытно, приятные для мясных блюд цены, простая обстановка, непринужденная атмосфера. Здесь работают очень общительные и приветливые ребята. Вероятно, даже если прийти сюда без компании, скучать не придется. Определенно понравится тем, кто любит неформальное общение и заведения без излишеств.

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