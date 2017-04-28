Новинки и бестселлеры: ТОП-5 самых продаваемых в Томске книг за апрель-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: pixabay.com

Пара новинок и тройка мировых бестселлеров всех времен.

Какие книги попали в ТОП-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в апреле 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Книжная новинка весны от Дины Рубиной, крайне ожидаемая поклонниками. История женщины — парашютистки в советском прошлом, косметолога в американском настоящем, женщины с вроде бы самой обычной, но в то же время неповторимой судьбой. Вся книга — это монолог главной героини по имени Галина, которая ведет переписку со своей подругой-писательницей: «…Да не тушуйся ты, радость моя, мне на твои вопросы отвечать не трудно, тем более, письменно… Такой вариант интервью позволяет отвлечься на разные мелкие удовольствия». Отвечая на ее вопросы о своей нынешней жизни и работе, Галина то и дело отвлекается, вспоминая детство, юность, любовь, моменты счастья и боли — то прошлое, которое навсегда закончилось после эмиграции в Штаты. Рубина работала над книгой целых два года, а прежде, чем сесть за текст, долго переписывалась с «настоящей» парашютисткой и косметологами из России и США, потому-то «Бабий ветер» и получился таким насыщенным деталями (порой пикантными). Сразу после выхода книги писательница отправилась по стране — лично представлять свое творение. До Томска Рубина доберется в июне.

Элджернон — лабораторный мышонок, которому выпала нелегкая судьба стать подопытным в невероятном научном эксперименте по улучшению интеллекта. После успешной проведенной хирургической операции над животным, ученые решаются повторить опыт и на человеке. Жребий падает на Чарли — умственно отсталого уборщика, который работает в хлебопекарне… И уже через несколько недель Чарли свободно говорит на иностранных языках и читает «сложную» литературу. А еще через какое-то время его умственные способности начинают значительно превосходить способности самих ученых-экспериментаторов. Чарли предстоит пройти сложный путь — от первой эйфории и осознания бесконечности своих возможностей до гениальности, следующей за ней регрессии и полного «угасания». За этот роман Дэниел Киз получил одну из самых престижных литературных премий в области научной фантастики — премию «Хьюго». По произведению поставлены спектакли, сняты фильмы и даже сериалы. И, конечно, «Цветы» неизменно присутствует во всех книжных топах.

Пожалуй, чтобы перечитать всего Кинга (и пересмотреть все экранизации его книг) не хватит целой жизни. Но «Кладбище домашних животных» определенно стоит прочитать всем. Или не стоит — в общем-то, сам Кинг (как и критики впоследствии) считал именно это свое произведение самым жутким. Смерть, ее внезапность и способность заставить человека, ослепшего от боли утрата близких, пойти на безумство — даже мимолетом касаться этой темы невыносимо. Кинг потратил на книгу три года и откровенно признавался, что этот «бесконечный марафон» буквально вгонял его в депрессию. Близкие и друзья, ознакомившись с содержанием «Кладбища», дружно отговаривали Кинга его публиковать. Тем не менее в 1983 году роман появился на полках магазинов, и за год продажи по всему миру превысили уже два миллиона книг, а еще через пять лет — почти 4,5 миллиона. В нашей стране «Кладбище» появилось только в 90-х, и то была напечатано нелегально, а перевод был неполным, не хватало нескольких фрагментов. «КлаТбище домашних жЫвотных» — вариант от Татьяны Покидаевой, дополненный недостающими «кусками».

Сесилия Ахерн, дочь бывшего премьер-министра Ирландии (этот факт биографии писательницы упоминают все и всегда) окончила факультет журналистки, а первый роман («P. S. Я люблю тебя!») написала в 21 год. Интересно, что книга моментально затесалась в ряды бестселлеров в США и Европе, а Ахерн получила за нее премию «Лучший дебютант» (the British Book Awards, 2004/2005). На сегодняшний день у Ахерн скопилось порядочное количество престижных наград, девушка продолжает продуктивно работать, выпуская не менее одного романа в год. И, самое интересное, уже приобретены права на экранизацию всех ее книг, в том числе и нового роман «Идеал». Это продолжение истории о девушке Селестине — «идеальной» дочери, ученице, подруге, в общем, человеке, полностью соответствующем требованиям своего общества и решившему однажды бросить этому обществу вызов. Один лишь шаг в сторону, один нетипичный поступок, однажды лишь проявленное сострадание — и жизнь переворачивается с ног на голову. Одна и против системы — сюжет, может, и не новый, но по-прежнему крайне популярный, и Ахерн в этом плане одна из «передовиков».

Классика современной литературы. Скандальный и даже отвратительный, но гениальный — такую вот характеристику заслужил роман Энтони Берджеса. А образ главного героя «Апельсина» — подростка Алекса, придуманного английским писателем, и воплощенного в кино Стэнли Кубриком еще в 70-х, по-прежнему вне времени и вне конкуренции. Алекс и его банда неподражаемы: избить случайно встретившегося на улице старого пьяницу, угнать чью-то машину, забраться в чужой дом, изнасиловать женщину… А после вернуться домой и слушать Моцарта и Баха — так, чтобы у всех окружающих лопались перепонки. Долой моральные ценности, да здравствует свобода! Попав за свои проделки, среди которых и убийство женщины, в тюрьму, Алекс снова сталкивается с ударной дозой бесчинств — его заставляют беспрерывно смотреть крайне «жестокие» фильмы, пытаясь таким образом излечить его «недуг». Но жестокость порождает жестокость, насилие порождает насилие — как разорвать этот порочный круг, да и возможно ли? «Заводной апельсин», насквозь пропитанный собственной болью, принес Берджесу мировую популярность, хотя он и отмечал, что публику в романе привлекает совсем не то, что волновало его самого.

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