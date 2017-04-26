Томские юзергайды. Как подготовиться к весеннему субботнику

26 апреля 2017 / Партнерский материал / Фото: Валерий Доронин

В субботу, 29 апреля, в Томске пройдет общегородской субботник.

По традиции в эти дни на уборку парков, скверов, придомовых и школьных территорий выйдут сотрудники предприятий и управляющих компании, активисты ТОСов и ТСЖ , студенты и школьники, представители общественных организаций и национально-культурных объединений и просто неравнодушные томичи.

О том, как присоединится к масштабной городской уборке — в нашем юзергайде.

Шаг 1. Намечаем удобное время

У желающих принять участие в наведении порядка в городе есть возможность выбрать наиболее удобное для себя время. Если же вы все-таки сомневаетесь идти или не идти на уборку, вспомните о пользе работы на свежем воздухе и том, что субботник — это еще и хорошая возможность поговорить (или познакомиться) с соседями, причем не только по дому, но и по району. Ну и, конечно, о том, что чистота в городе зависит от нас самих.

Шаг 2. Выбираем одежду по случаю и погоде

Погода благоволит, а значит не надо одеваться очень тепло — даже если вдруг станет прохладно, упорная работа поможет быстро согреться.

Не стоит также пытаться следовать моде и отдавать предпочтение джинсовой одежде — обычный летний рабочий или спортивный костюм обеспечит максимально удобные условия работы.

Обувь же лучше выбирать на полиуретановой подошве, поскольку она легка и износоустойчивая. Если же не повезет с погодой, можно остановить свой выбор на удобных резиновых сапогах. Впрочем, ничто не мешает надеть и старые добрые кроссовки.

Шаг 3. Собираем инвентарь

Перчатки, лопата, грабли ведра — желательно заранее иметь что-то из этого под рукой. Если ничего нет — не беда, необходимый инвентарь предоставит ваша управляющая компания, ТСЖ или ТОС. Они же обозначат территорию, которую необходимо убрать. Место выдачи инструментов можно уточнить в районных отделах благоустройства или местной УК.

В местах проведения массовой уборки муниципальное «Спецавтохозяйство» выставит дополнительные емкости для сбора мусора.

Шаг 4. Определяемся с территорией

Разобравшись с костюмом и инвентарем стоит определиться с «зоной действия». В каждом районе города будет обозначено порядка 20–30 площадок, которые предстоит убрать, — территории вокруг домов, школ, детских садов, парковые зоны. Горожане могут принять участие в уборке любого участка по желанию.

Так, на территории Кировского района сотрудники городской администрации приберут по ул. Студенческой, Усова, Карташова, Кузнецова, Московскому тракту. Савиных, Красноармейской, Киевской, Нахимова.

На берегах Мавлюкеевского и Студенческого озер соберут случайный мусор специалисты городского управления молодежной политики, Томского госуниверситета и бойцы студенческих отрядов. Жители дома по пр. Кирова, 55 высадят деревья.

В Советском районе сотрудники администрации и муниципальных организаций вместе с членами общественных организаций наведут чистоту в Академгородке и по ул. Герцена, Гагарина, Плеханова, Красноармейской, Никитина, Советской и пр. Фрунзе и пер. Нахановича.

Сотрудники федеральных и областных структур займутся уборкой в Лагерном саду, Аллее экологов, Пушкинском сквере, скверах «Семейные узы» и у Камня Скорби, а также на пл. Батенькова и других площадках.

Таким образом, можно будет навести порядок как у собственного дома/общежития, так и в каком-нибудь живописном парке, лесном массиве — для этого следует опять-таки связаться с сотрудниками районных администраций и уточнить у них время и место сбора убирающихся.

Шаг 5. Наводим в городе порядок

Непосредственно с фронтом работ вы сможете ознакомиться на месте. Участников томского городского субботника, ждет большая развлекательная программа: томичи смогут посетить семейно-развлекательные программы, концерты и выступления томских поэтов. Так, с 12:00 до 16:00 в губернаторском квартале пройдет выставочно-игровая программа «Этот город самый лучший». Жители города смогут познакомиться с новыми продуктами и экскурсионными маршрутами местных туроператоров, выставкой Музея истории, а также принять участие в тематических игровых программах и конкурсах.

На площади Ново-Соборной пройдет семейный «Весенний бум». Здесь томичей будут ждать томские художники с мастер-классами и выставками декоративно-прикладного искусства, читальный зал под открытым небом, организованный муниципальными библиотеками, разнообразные игровые площадки, конкурсы и ростовые куклы. Кроме того, на площадке перед СФТИ состоится конкурс детских рисунков на асфальте «Томск — чистый город», а для детей и взрослых будет организована спортивно-игровая программа. Еще один концерт пройдет на площади перед Большим концертным залом. А в завершении дня на центральной сцене Горсада выступят муниципальные творческих коллективы: «Fire Brass» (Дом культуры «Светлый»), а также известные томские авторы и исполнители бардовской песни Дома культуры «Томский перекрёсток». Подробнее о концертной программе можно узнать здесь.

После работы с чувством выполненного долга возвращаемся домой. Здесь главное не торопиться — переодеться, принять душ, дать организму отдохнуть после большой уборки. Ну, а уже в понедельник можно искать в отчетах томских СМИ фотографии своих героических подвигов в деле наведения порядка в своем городе.

Фото: Валерий Доронин

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