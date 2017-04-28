Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия мая-2017

28 апреля 2017 / Томский Обзор

Что ожидает нас в культурной жизни Томска в мае, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

В жизни за все приходится платить — деньгами, здоровьем или чем-то иным. Недолго радовался герой пьесы внезапно свалившемуся на него наследству. Оказалось, что вместе с собственностью отца он унаследовал и его проблемы. Неразрешенные давние истории заставляют героев распутывать цепь событий прошлых лет.

Лихо закрученный сюжет, стремительное развитие событий — все это с самого начала увлекает зрителя и держит до конца спектакля.

Когда и где: 5 мая в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 2200 рублей.

Аудитория: 12+.

Премьера спектакля «Пикник»

Спектакль поставлен по пьесе Фернандо Аррабаля. Герои «Пикника» беспомощны, ограничены в собственном мирке, в котором есть место семейному пикничку, но нет пониманию того, что чай они пьют под перекрестным огнём. Трагедия у Аррабаля граничит с комедией, ужас — со смехом, а праздник жизни — с печальным концом…

Когда и где: 12, 13 и 17 мая в театре «Скоморох».

Стоимость билетов: 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Зрителей ждет короткое путешествие по сновидениям героев: мужчины и женщины, чья жизнь наполнена самыми различными чувствами друг к другу!

Любовь испепеляющая, любовь невзаимная, любовь жертвенная, любовь-смех… В скоростном трипе «Сон Шекспира в Летнюю ночь»!

Когда и где: 18 мая в Театре юного зрителя.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 18+.

Гастроли театральной компании «Гамма» со спектаклем «Мёртвые души»

Спектакль поставлен по пьесе Михаила Булгакова, созданной по великой поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».

Роли исполняют ведущие артисты новосибирских театров. Роль Чичикова исполнит Егор Овечкин, а Олег Майборода («Красный Факел»), Андрей Яковлев (НГДТ под руководством С. Афанасьева) и Петр Владимиров (НГДТ под руководством С. Афанасьева) сыграют всех остальных персонажей! Классика может быть веселой!

Когда и где: 23 мая в Театре юного зрителя.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 400 рублей.

Аудитория: 16+.

Перед зрителями развернется незабываемое и яркое детское представление, в котором примут участие главные герои любимого детьми телевизионного мультсериала «Щенячий патруль». Герои представят новый спектакль «Новые приключения щенков». Представление не оставит никого равнодушным!

Когда и где: 28 мая в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 11:00, 700 — 1600 рублей.

Аудитория: 0+.

Концерты

Зрители услышат произведения Queen, Deep Purple, Rolling Stones, Nightwish, «Арии», а также фрагменты рок-опер «Иисус Христос-суперзвезда «, «Юнона и Авось», «The Phantom of the Opera», «Сats».

Когда и где: 3 мая в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 6+.

Музыка, которая стала рингтоном. В программе: И. С. Бах, Ж. Бизе, А. П. Бородин, В. А. Моцарт, Дж. Россини, П. И. Чайковский. Исполняют: Томский академический симфонический оркестр, дирижер — Вячеслав Прасолов, солист Евгений Некрасов (флейта).

Когда и где: 11 мая в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 250 — 350 рублей.

Аудитория: 6+.

Давно хотели потрясти костями под взрывную музыку? Соскучились по заводящей толкучке и завораживающим гитарным риффам? Тогда вы просто обязаны посетить Spring punch fest! Настроение вам будут поднимать 5 команд из разных уголков нашей необъятной Сибири.

Когда и где: 12 мая в БК «Варяг».

Время и стоимость билетов: 18.00, 250 — 400 рублей.

Аудитория: 16+.

Иеромонах Фо́тий (в миру Виталий Владимирович Мочалов), насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос».

Концерт Иеромонаха Фотия станет весьма долгожданным и приятным событием для большого числа российских меломанов. Здесь им предстоит услышать подлинные шедевры вокального искусства в исполнении лучшего современного вокалиста Русской Православной церкви.

Когда и где: 22 мая в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 2500 рублей.

Аудитория: 6+.

Яркий, узнаваемый, ставший уже брендом — Тувинский национальный оркестр. Этот уникальный коллектив был создан в 2003 году. Секрет уникального, эксклюзивного саунда оркестра состоит в том, что исполнители играют полностью на аутентичных инструментах, сделанных из кожи, и определенных пород дерева. Солисты оркестра владеют всеми видами горлового пения, также они являются виртуозными исполнителями на музыкальных инструментах. И это удивительное сочетание тувинского горлового пения и национальных инструментов дает то самое, неповторимое звучание оркестра.

Когда и где: 23 мая в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 800 рублей.

Аудитория: 12+.

Томский академический симфонический оркестр и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев представят гостям вечера произведения Шостаковича, Шоу, Молинелли, песни из репертуара Фрэнка Синатры и группы «Моральный кодекс».

Когда и где: 25 мая в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 500 — 1500 рублей.

Аудитория: 12+.

Кино

Фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 2»

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

В главных ролях: Крис Салливан, Крис Пратт, Сильвестр Сталлоне, Зои Салдана, Пом Клементьефф, Вин Дизель, Карен Гиллан, Элизабет Дебики, Брэдли Купер, Курт Рассел.

Когда и где: с 4 мая «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Фэнтези «Меч короля Артура»

Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

В главных ролях: Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Джуд Лоу, Гермиона Корфилд, Кэти МакГрат, Эрик Бана, Милли Брэйди, Эйдан Гиллен, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу.

Когда и где: с 11 мая в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Фантастический триллер «Чужой: Завет»

Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Калли Эрнандес, Гай Пирс, Билли Крудап, Кармен Эджого, Дэнни МакБрайд, Горан Д’Клюе.

Когда и где: с 18 мая в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Ретроспектива Дэвида Линча

В преддверии нового сезона «Твин Пикс» кинотеатр покажет три знаковых фильма Дэвида Линча, которые никогда полноценно не выходили в прокат в России: «Голова-ластик», «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Шоссе в никуда».

Когда и где: в «Киномаксе» с 18 по 20 мая.

Аудитория: 18+.

Фэнтезийный боевик «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

В главных ролях: Джонни Депп, Орландо Блум, Кая Скоделарио, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Стивен Грэм, Дэвид Уэнэм, Пол МакКартни, Голшифте Фарахани, Брентон Туэйтс, Кевин МакНэлли.

Когда и где: с 25 мая в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Выставки

Гости смогут посмотреть на альбомы с именами героев, медали, каски, ордена и письма с фронта.

Когда и где: до 14 мая в Музее истории Томска.

Стоимость билетов: 20 рублей.

Аудитория: 0+.

Выставка проходит в рамках проекта «Окна Независимых». В этот раз посетители увидят работы Дианы Мартыновой (живопись, графика) и Дарьи Белкиной (живопись, графика).

Когда и где: до 7 мая в пространстве «Высоко».

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 12+.

В одной галерее представлены более 90 произведений лучших художников г. Томска: скульптура и живопись Леонтия Усова и его дочери Анастасии, скульптура и живопись Олега Кислицкого, художника нон-грата Константина Фомина, экспрессивного авангардиста Павла Чекчеева, а также работы Вадима Долинского и Татьяны Зверевой, Татьяны и Николая Коробейниковых, Алексея Редчица, Алексея Сондора, Бориса Перцева, Леонида Гузарова, Бориса Фомина. Всего более 20 лучших томских художников.

Когда и где: на постоянной основе в выставочном зале «Творческого союза художников».

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 6+.

Посетители увидят более 80 работ в разных техниках исполнения: живопись, графика, скульптура, художественная фотография, декоративно-прикладное искусство.

Участники выставки студенты и преподаватели художественных заведений России, Австрии, Эстонии, Белоруссии, Италии, Германии, а так же профессиональные художники и учащиеся детских художественных школ.

Когда и где: до 21 мая в Томском художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Родные и друзья художника предоставили собственные работы для экспозиции. Работ оказалось на редкость много, ведь художник, чье детство и юность прошли в Армении, считал Томск, в котором поселился с 1998 года, своим родным городом.

Когда и где: до 21 мая в Томском художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Экспозиция состоит из 37 оригинальных гравюр, иллюстрирующих произведения Жана де Лафонтена (1621–1695), современника Мольера и Расина, создателя нового жанра поэзии — басни. При жизни Лафонтена «Избранные басни» были необычайно любимы французами и издавались пять раз. Со временем популярность их только возрастала, что вызвало большое количество переизданий. Сюжеты «французского Гомера» известны в России благодаря мастерским переводам И. А. Крылова.

Когда и где: до 28 мая в Томском художественном музее.

Стоимость билетов: 70 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Общество

Дресс-кроссинг — это обмен одеждой. Вы приносите качественные, стильные, пару раз надетые вещи и меняетесь ими друг с другом. Это не секонд-хенд, не сток ненужных вещей и не барахолка.

Когда и где: 1 мая в пространстве «Высоко».

Время и стоимость билетов: 12:00, 250 рублей.

Аудитория: 16+.

В рамках курса «Русский язык на грани нервного срыва…или нет?» в ТГУ пройдут пять занятий, которые проведет кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Нина Агапова. Она расскажет, зачем нам нужны языковые правила и кто их выдумывает, о​ русском языке «за рамками» нормы, стилистической окраске слова.

Когда и где: 5, 12, 19, 26 мая во втором корпусе ТГУ.

Время и стоимость билетов: 18.25, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Вы сможете поиграть в тематические настолки и видеоигры, поскорбеть по Хану, закупиться атрибутикой, насладиться поединками Saber fighter’ов, а также получить приз за лучший косплей какого-либо персонажа из «Star Wars».

Когда и где: 6 мая в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 400 рублей.

Аудитория: 13+.

В рамках мероприятия гости поиграют и разберут каждую игру из цикла. Участники смогут получить новый игровой опыт и познакомиться с возможностями такого инструмента, как сенсорная депривация.

Мероприятие будет интересно как мастерам ролевых игр, так и игрокам, желающим попробовать что-то новое и необычное.

Когда и где: 7 мая на игровой площадке BlackBox.

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 рублей.

Аудитория: 18+.

В программе: «Радио — ярмарка», открытие памятника «Дерево знаний», шествие, сброс техники сразу после шествия, выступление музыкальной группы «Марсель».

Когда и где: 7 мая.

Время: 12:00.

Аудитория: 10+.

Празднование начнется в 10 часов утра с возложения цветов в Лагерном саду. В нем примут участие ветераны и официальные лица. После этого ветеранов централизованно доставят на площадь Новособорную, где в 11 часов начнется митинг и парад. Участники парада пронесут 70-метровую георгиевскую ленту, 20-метровое знамя Победы, портреты героев-томичей и маршалов Советского Союза.

В этом году томичи увидят 20–25 единиц военной техники и ретро-автомобилей. После прохождения техники движение к Лагерному саду начнет Бессмертный полк. С 13 часов до 18 часов на площади Ново-Cоборной и в Городском саду пройдет праздничная и концертная программа. Как и в прошлом году, для всех желающих будет работать выставка под открытым небом «Война».

С 18 часов в Лагерном саду начнется концертная программа «Победный май» с участием творческих коллективов города и кавер-групп из соседних регионов.

Завершится празднование Дня Победы традиционным фейерверком. Он будет запущен с левого берега Томи. Все желающие смогут посмотреть яркое 15-минутное зрелище с террас Лагерного сада.

Когда и где: 9 мая с Лагерного сада.

Время: 10:00.

Аудитория: 0+.

Вас ожидает познавательный семинар, на котором рассмотрим актуальные вопросы здоровья, содержания, ухода и воспитания питомца, веселый квест-приключение с собаками и благотворительная лотерея.

Когда и где: 13 мая.

Время и стоимость билетов: 11:00, 300 — 350 рублей.

Аудитория: 13+.

В программе: проход колонны от ТЦ «МираМикс» до нижней террасы Лагерного сада, живая музыка, конкурсы и призы.

Когда и где: 13 мая от ТЦ «МираМикс.

Стоимость билетов: 13:00.

Томские лаборатории открывают завесу тайны! Томичам и гостям города расскажут, как научные идеи воплощаются в жизнь в Томске. Каждый сможет встать в один ряд с учеными: посмотреть на опыты, поучаствовать в них, увидеть новейшие научные разработки и узнать, наконец, что скрывается за непонятными названиями. О сложном здесь будут говорить просто и понятно.

Когда: 19 мая на 26 площадках города.

Время и стоимость билетов: 18:00 — 22.00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

В этом году проект охватывает 14 городов — от Благовещенска до Лондона и соберет около 5 тысяч участников. В Томске благотворительный забег на дистанцию 2 и 10 километров стартует вдоль нижней террасы Лагерного сада. Собранные участниками средства будут направлены на закупку специального белкового питания для подопечных фонда имени Алены Петровой, которые длительное время находятся в медицинских учреждениях.

Когда и где: 20 мая в Лагерном саду.

Время: 09:00.

Аудитория: 18+.

Фото: Мария Аникина, Виктория Евстафьева, Вероника Белецкая, kinopoisk.ru

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