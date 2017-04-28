Куда пойти в выходные в Томске: 29 апреля — 1 мая

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: artmuseumtomsk.ru

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти длинные выходные — в нашем обзоре.

Супергеройский субботник

Все желающие могут прийти в костюме любимого супергероя. В программе мероприятия непосредственно сам субботник с раздельным сбором отходов, а также лотерея с розыгрышем призов. Пять самых ярких образов супергероев получат сертификаты от спонсоров.

Когда и где: 29 апреля в Лагерном саду.

Время: 11:00 — 13:00.

Аудитория: 6+.

Всемирный день Тайцзи и Цигун

Гостей ждут показательные выступления и мастер-классы, а также конкурсы, чай и угощение.

Когда и где: 29 апреля в спорткомплексе ТПУ (ул. Карпова, 4).

Время и стоимость билетов: 13.00 — 16.00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Ролевая игра «Пророчество кровавой луны»

Пророчество о конце времен начало сбываться, и если у мира есть хоть малейшая надежда пережить эту ужасную войну — сначала ему предстоит пережить эту ночь. Ночь Кровавой Луны, первый шаг незримых часов мироздания, начавших свой обратный ход — к закату мира…

Когда и где: 29 апреля на игровой площадке BlackBox (Московский тракт 2г, подземный этаж).

Время и стоимость билетов: 18:00 — 22:00, 200 рублей.

Аудитория: 18+.

Встреча «Тут читают стихи…»

Первая встреча из цикла поэтических вечеров с живой музыкой, на которых прочесть любимые стихотворения может кто угодно и какие угодно. В этот раз на вечере будет звучать виолончель, а после поэзии и музыки смотрим старый фильм про поэтов.

Приносите всё поэтическое, что нравится!

Когда и где: 29 апреля в библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а).

Время и стоимость билетов: 19:00, 250 рублей.

Аудитория: 15+.

Экскурсионный марафон

Жителей и гостей города ждет новый формат экскурсий «от первого лица». Теперь экскурсоводами в центре города станут исторические личности, купцы, томская интеллигенция и другие. Они расскажут о своей жизни в Томске, свою историческую эпоху.

29 апреля будет проведена экскурсия на тему «Прогулка по ул. Монастырской или тайны старца Феодора Козьмича».

30 апреля все желающие смогут посетить экскурсию «От первого лица» — «Как Иннокентий Кухтерин в 21 век попал или история со вкусом».

Когда и где: 29 и 30 апреля от Туристского информационного центра (ул. Набережная р. Ушайки 18а).

Время и стоимость билетов: 17:00, 200 рублей.

Аудитория: 12+.

Премьера спектакля «Сон Шекспира в летнюю ночь»

Зрителей ждет короткое путешествие по сновидениям героев: мужчины и женщины, чья жизнь наполнена самыми различными чувствами друг к другу!

Любовь испепеляющая, любовь невзаимная, любовь жертвенная, любовь-смех… В скоростном трипе «Сон Шекспира в Летнюю ночь»!

Когда и где: 29 и 30 апреля в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4).

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 18+.

Ярмарка-раздача бездомных котов

Вы можете прийти и взять себе четвероногого друга или помочь приюту всякими полезными штуковинами.

Когда и где: 30 апреля в ТЦ «Весна» (пр. Ленина, 174).

Время и стоимость билетов: 12:00 — 17:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Не-лекция «Art & Science: стратегии гибридного искусства»

На мероприятии обсудят стратегии производства и интерпретации гибридного искусства в контексте art&sciencе, а также постараются оценить его критический и инновационный потенциал.

Когда и где: 30 апреля в СФ ГЦСИ (пер. Нахановича, 3а).

Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Дресс-кроссинг

Дресс-кроссинг — это обмен одеждой. Вы приносите качественные, стильные, пару раз надетые вещи и меняетесь ими друг с другом.

Когда и где: 1 мая в пространстве «Высоко» (ул. А. Беленца, 9/1).

Время и стоимость билетов: 12:00, 250 рублей.

Аудитория: 13+.

Открытие выставочного зала «Творческого союза художников»

В одной галерее представлены более 90 произведений лучших художников г. Томска: скульптура и живопись Леонтия Усова и его дочери Анастасии, скульптура и живопись Олега Кислицкого, художника нон-грата Константина Фомина, экспрессивного авангардиста Павла Чекчеева, а также работы Вадима Долинского и Татьяны Зверевой, Татьяны и Николая Коробейниковых, Алексея Редчица, Алексея Сондора, Бориса Перцева, Леонида Гузарова, Бориса Фомина. Всего более 20 лучших томских художников.

Презентация пройдет под руководством Заслуженного художника РФ, скульптора Леонтия Усова.

Когда и где: 29 апреля, выставочный зал «Творческого союза художников» (ул. Герцена, 13).

Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Выставка «Самый долгожданный май»

Гости смогут посмотреть на альбомы с именами героев, медали, каски, ордена и письма с фронта.

Когда и где: до 14 мая в Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3).

Стоимость билетов: 20 рублей

Аудитория: 0+.

Выставка, посвященная памяти томского художника Рафаэля Асланяна

Родные и друзья художника предоставили собственные работы для экспозиции. Работ оказалось на редкость много, ведь художник, чье детство и юность прошли в Армении, считал Томск, в котором поселился с 1998 года, своим родным городом.

Когда и где: до 21 мая в Томском художественном музее (пер. Нахановича, 3).

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Группа Lumen c презентацией альбома «Хроника бешеных дней»

«Самое подходящее к альбому слово — мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом», — говорит Тэм. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana — много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень рифовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе — это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям также сильно, как нам самим».

Когда и где: 29 апреля в Teatro (пр. Фрунзе, 103).

Время и стоимость билетов: 19:00, от 1000/1300 рублей.

Аудитория: 12+.

Фантастический фильм «Сфера»

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

В главных ролях: Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри.

Когда и где: все выходные в «Киномире», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Фантастический триллер «Моя девушка — монстр»

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл, Агам Дарши, Рукия Бернард, Сара Сурх, Михо Судзуки, Ханна Черами.

Когда и где: все выходные в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 18+.

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