Куда пойти в выходные в Томске: 29 апреля — 1 мая
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти длинные выходные — в нашем обзоре.
Супергеройский субботник
Все желающие могут прийти в костюме любимого супергероя. В программе мероприятия непосредственно сам субботник с раздельным сбором отходов, а также лотерея с розыгрышем призов. Пять самых ярких образов супергероев получат сертификаты от спонсоров.
Когда и где: 29 апреля в Лагерном саду.
Время: 11:00 — 13:00.
Аудитория: 6+.
Всемирный день Тайцзи и Цигун
Гостей ждут показательные выступления и мастер-классы, а также конкурсы, чай и угощение.
Когда и где: 29 апреля в спорткомплексе ТПУ (ул. Карпова, 4).
Время и стоимость билетов: 13.00 — 16.00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Ролевая игра «Пророчество кровавой луны»
Пророчество о конце времен начало сбываться, и если у мира есть хоть малейшая надежда пережить эту ужасную войну — сначала ему предстоит пережить эту ночь. Ночь Кровавой Луны, первый шаг незримых часов мироздания, начавших свой обратный ход — к закату мира…
Когда и где: 29 апреля на игровой площадке BlackBox (Московский тракт 2г, подземный этаж).
Время и стоимость билетов: 18:00 — 22:00, 200 рублей.
Аудитория: 18+.
Встреча «Тут читают стихи…»
Первая встреча из цикла поэтических вечеров с живой музыкой, на которых прочесть любимые стихотворения может кто угодно и какие угодно. В этот раз на вечере будет звучать виолончель, а после поэзии и музыки смотрим старый фильм про поэтов.
Приносите всё поэтическое, что нравится!
Когда и где: 29 апреля в библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а).
Время и стоимость билетов: 19:00, 250 рублей.
Аудитория: 15+.
Экскурсионный марафон
Жителей и гостей города ждет новый формат экскурсий «от первого лица». Теперь экскурсоводами в центре города станут исторические личности, купцы, томская интеллигенция и другие. Они расскажут о своей жизни в Томске, свою историческую эпоху.
29 апреля будет проведена экскурсия на тему «Прогулка по ул. Монастырской или тайны старца Феодора Козьмича».
30 апреля все желающие смогут посетить экскурсию «От первого лица» — «Как Иннокентий Кухтерин в 21 век попал или история со вкусом».
Когда и где: 29 и 30 апреля от Туристского информационного центра (ул. Набережная р. Ушайки 18а).
Время и стоимость билетов: 17:00, 200 рублей.
Аудитория: 12+.
Премьера спектакля «Сон Шекспира в летнюю ночь»
Зрителей ждет короткое путешествие по сновидениям героев: мужчины и женщины, чья жизнь наполнена самыми различными чувствами друг к другу!
Любовь испепеляющая, любовь невзаимная, любовь жертвенная, любовь-смех… В скоростном трипе «Сон Шекспира в Летнюю ночь»!
Когда и где: 29 и 30 апреля в Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4).
Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 500 рублей.
Аудитория: 18+.
Ярмарка-раздача бездомных котов
Вы можете прийти и взять себе четвероногого друга или помочь приюту всякими полезными штуковинами.
Когда и где: 30 апреля в ТЦ «Весна» (пр. Ленина, 174).
Время и стоимость билетов: 12:00 — 17:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Не-лекция «Art & Science: стратегии гибридного искусства»
На мероприятии обсудят стратегии производства и интерпретации гибридного искусства в контексте art&sciencе, а также постараются оценить его критический и инновационный потенциал.
Когда и где: 30 апреля в СФ ГЦСИ (пер. Нахановича, 3а).
Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.
Аудитория: 18+.
Дресс-кроссинг
Дресс-кроссинг — это обмен одеждой. Вы приносите качественные, стильные, пару раз надетые вещи и меняетесь ими друг с другом.
Когда и где: 1 мая в пространстве «Высоко» (ул. А. Беленца, 9/1).
Время и стоимость билетов: 12:00, 250 рублей.
Аудитория: 13+.
Открытие выставочного зала «Творческого союза художников»
В одной галерее представлены более 90 произведений лучших художников г. Томска: скульптура и живопись Леонтия Усова и его дочери Анастасии, скульптура и живопись Олега Кислицкого, художника нон-грата Константина Фомина, экспрессивного авангардиста Павла Чекчеева, а также работы Вадима Долинского и Татьяны Зверевой, Татьяны и Николая Коробейниковых, Алексея Редчица, Алексея Сондора, Бориса Перцева, Леонида Гузарова, Бориса Фомина. Всего более 20 лучших томских художников.
Презентация пройдет под руководством Заслуженного художника РФ, скульптора Леонтия Усова.
Когда и где: 29 апреля, выставочный зал «Творческого союза художников» (ул. Герцена, 13).
Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Выставка «Самый долгожданный май»
Гости смогут посмотреть на альбомы с именами героев, медали, каски, ордена и письма с фронта.
Когда и где: до 14 мая в Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3).
Стоимость билетов: 20 рублей
Аудитория: 0+.
Выставка, посвященная памяти томского художника Рафаэля Асланяна
Родные и друзья художника предоставили собственные работы для экспозиции. Работ оказалось на редкость много, ведь художник, чье детство и юность прошли в Армении, считал Томск, в котором поселился с 1998 года, своим родным городом.
Когда и где: до 21 мая в Томском художественном музее (пер. Нахановича, 3).
Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.
Аудитория: 6+.
Группа Lumen c презентацией альбома «Хроника бешеных дней»
«Самое подходящее к альбому слово — мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом», — говорит Тэм. По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana — много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. «Хроника бешеных дней» очень рифовый альбом, в нем много «тяжёлых» песен. Всё вместе — это гремучая смесь. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям также сильно, как нам самим».
Когда и где: 29 апреля в Teatro (пр. Фрунзе, 103).
Время и стоимость билетов: 19:00, от 1000/1300 рублей.
Аудитория: 12+.
Фантастический фильм «Сфера»
Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.
В главных ролях: Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри.
Когда и где: все выходные в «Киномире», Goodwin Сinema и Kinopolis.
Аудитория: 13+.
Фантастический триллер «Моя девушка — монстр»
Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл, Агам Дарши, Рукия Бернард, Сара Сурх, Михо Судзуки, Ханна Черами.
Когда и где: все выходные в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.
Аудитория: 18+.