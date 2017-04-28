Еда. Рецензии.

Ужин в баре Barday

28 апреля 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

Этот бар в центре Томска давно интересовал нас — и названием, и расположением, и афишами, где обещались то концерты, то поэтические вечера. Наконец однажды вечером мы отправились на разведку.

Где: Пр. Ленина, 62. Добраться сюда сейчас непросто из-за ремонтных работ. Со стороны Беленца не подняться, а со стороны остановки приходится пробираться через строительные ограждения.

Интерьер: Особо не изменился с тех времен, когда в этом помещении обитал City Beer House. Все просто и несколько старомодно, в подобном баре можно было оказаться и лет 10 назад: в зале сумрачно, мебель темная — кожаные диваны и столы простых форм, отделанные под камень стены, телевизор (когда-то тут проходили спортивные трансляции). Разве что в первом зале позади барной стойки появились надписи-шутки о выпивке, а в проходном — полки с бутылками от крафтового пива.

Залов несколько, в первом только бар, второй проходной, в дальнем проводятся мероприятиях. Мы обнаружили, что в проходном зале пахнет кальяном, в дальнем его аромат слабее, зато начинается «свободный микрофон». Значит, все желающие будут читать стихи, в том числе и свои. К поэзии мы относимся требовательно и решили не рисковать — вдруг будет невыносимо?!

Меню: Довольно толстое. Долго листали и выбирали, чего желаем. Заметили, что демократичная цена на кофе (капучино 120 рублей), чайник чая за 140 рублей (вариантов много). Крепкий алкоголь от 70 рублей за стопку домашней настойки, коктейли от 210, крафтовое пиво от 160 рублей. Маленькая бутылка «Чехова» обходится в 270 рублей (кстати, в столице нашей родины этот же напиток стоит ровно на треть дешевле, 180 рублей).

Еды в меню много. Закуски от 55 (столько стоят сухарики), салаты от 131 рубля, есть любопытные варианты, например, с креветками и фунчозой. Супы от 162 рублей, разнообразные варианты-пюре. Пасты по вполне приятным ценам от 168 рублей за овощной вариант, Болоньезе обойдется за 197. Среди горячего — сэндвичи от 145 рублей, гриль от 231 рубля (за колбаски гриль). Среди гарниров дешевле всего картофельные дольки (64 рубля). Десертов немного, можно отведать чизкейк за 246 рублей или круассан за 90, а три шарика мороженого обойдутся в 128 рублей.

В конце меню — прейскурант на услуги вроде «сделать предложение руки и сердца» за 2 тысячи рублей. Правда, кто именно его делает — посетитель возлюбленной или кто-то из бара, причем всем желающим, не очень понятно. Полежать на барной стойке можно бесплатно.

Еда: Мы собирались попробовать сливочный суп с морепродуктами и беконом «Кэттл Энни» и свиную корейку, приготовленную на гриле. Но зря изучали огромное меню — в наличие из супов оказался крем-пюре из шампиньонов и сырный. Из гриля можно было попробовать только разнообразные колбаски. Так что в итоге был заказан грибной суп, и вариант с колбасками из трех видов мяса, отмеченный в меню как хит продаж. Из напитков предпочли стаут с легким привкусом лаврового листа.

Ужин начался с крем-супа из шампиньонов (165 рублей). Он подается с ростбифом и бальзамическим кремом. Грибов в супе достаточно, уже хорошо. Приборы для ростбифа не предполагаются, выдают только ложку, и это уже не очень хорошо. Но в целом вкусно, и сочетание ростбифа с бальзамическим кремом интересное.

После нашего напоминания принесли стаут (270 рублей за бутыль 0,365 л). Открыли, спросили, надо ли наливать в бокал. Сочетание темного солода и пряности любопытно, лавровый лист добавлен в небольшом количестве, ненавязчив на вкус.

Колбаски из трех видов мяса (249 рублей) должны были подаваться с картофельными дольками. Нас спросили, согласны ли мы на замену долек на картофель фри. Мы были не против. Порция внушительная. Две колбаски разной степени прожарки, много картошки и два соуса. Колбаски не привели в восторг, но и ничего ужасного в них не было. В меру острые, хорошо сочетались с двумя разными соусами. Картофель фри был суховат и заметно приправлен пряностями, особенно чувствовался тимьян. Блюдо, безусловно, сытное.

Из соседнего зала периодически доносились строки стихов. Иногда «Я не унижусь пред тобой» Михаила Лермонтова, но чаще какие-то современные строки, вероятно, собственного сочинения, про переписку ВКонтакте и различные любовные страдания. Поняли, что с залом не ошиблись.

Счет: 684 рубля.

Итого: Прежний интерьер на месте, а, значит, можно вспоминать веселые деньки, проведенные в City Beer House лет пять назад. Персонал приветлив, меню с виду толстое, но на практике выбора почти нет. Цены на крафтовое пиво солидные. Еда — хорошо, но можно найти и лучше. Когда мы уходили, то увидели возле бара грузовичок — вывозили мебель. Возможно, в этом разгадка отсутствия в меню многих блюд, и дела у бара идут не так уж хорошо.

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