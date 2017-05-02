Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в мае

АВТОР Мария Симонова

Театральный сезон скоро закончится, так что пора запасаться впечатлениями на летние каникулы.

Правда, в июне нас еще ждут премьеры, но не будем забегать вперед, сначала присмотримся к маю. Интересные события в томских театрах ожидаются, хотя в целом по насыщенности нынешний сезон уступает предыдущему.

Но зато в мае нас ждет редкое в последнее время в Томске событие — премьера спектакля для взрослых (в этом месяце в «Скоморохе»). А также первые в этом году гастроли театральной компании «Гамма».

«Лети, лети, лепесток»

6, 7, 13, 14 мая, 16:00, 9 мая, 14:00. Театр живых кукол «2+Ку».

Обычно в этом театре все ждут встречи с куклами и Владимиром Захаровым, но недавно в репертуаре появилось несколько спектаклей, где другой рассказчик. Точнее, рассказчица — Наталья Пленцова. Именно она оживляет куклу и представляет волшебную историю для детей и взрослых в спектакле «Лети, лети, лепесток». Общая стилистика сохранена: минимум декораций, притягивающая к себе внимание кукла и актриса, вступающая с ней в диалог. Конечно, не обходится без волшебства: невзрачная черная площадка для героини внезапно превращается в сказочный красочный цветок, имеющий воплощать в жизнь желания.

Сюжет истории похож на знаменитую сказку «Цветик-семицветик». Первые лепестки девочка Наташа тратит совершенно нерационально. Зато перед последним желанием ей приходится серьезно задуматься. И выберет девочка не что-то вкусненькое, быстро надоедающий трехколесный велосипед или новое платье, а помощь той Наташе, с которой случилось трагедия пострашнее, чем объесться мороженого: она стала взрослой, детство закончилось.

Финал «Лети, лети, лепесток» у спектакля не такой, как у известной истории, он весьма непредсказуем и театрален. Раскрывать его, мы, конечно, не будем. Лучше посмотреть самим, тем более что спектакль представлен в афише далеко не раз. Кстати, в отличие от большинства томских театров, в «2+Ку» играют и в праздничные дни, в том числе 9 мая.

«Пикник»

12, 17 мая в 19:00, 13 мая в 18:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

В «Скоморохе» готовятся к масштабной премьере. В мае здесь представят вечерний спектакль «Пикник», в котором задействована вся труппа театра! Правда, лица артистов на сцене зрители увидят только на поклоне — все роли доверены куклам, ими управляют актеры в «черном кабинете».

Название «Пикник» поначалу звучит празднично, но речь идет о непростой истории. Автор пьесы — Фернандо Аррабаль, испанский и французский сценарист, драматург, кинорежиссёр, актёр, прозаик и поэт. Жанр обозначен как «антивоенная комедия абсурда с печальным концом». У драматурга личные счеты с историей: его отец Фернандо Аррабаль Старший был известным художником и стал жертвой политического режима. Его приговорили к смертной казни, заменили ее на 30-летнее тюремное заключение, а позже — на пожизненную ссылку в психиатрическую лечебницу. Откуда он вскоре сбежал, но к семье и нормальной жизни не вернулся.

В своей пьесе «Пикник» автор говорит с нами о войне, о самом страшном, простым языком. Куклы, «заменяющие» в этой истории людей, усиливают ощущение того, что человека нет, есть имитация жизни. Постановщик и художник спектакля главный режиссер театра Сергей Иванников. Музыкальное оформление продумывает Александр Хромов.

Гастроли Театральной компании «Гамма» (Новосибирск): «Мертвые души»

23 мая, 19:00. Театр юного зрителя

В Томске снова представит свой проект компания «Гамма». Удивительные «Песни о Родине» - их работа, также они привозили в Томск на гастроли и другие интересные постановки, например, спектакль новосибирского «Первого театра» «Доходное место». На сей раз «Гамма» приглашает на «Мертвые души», их прежде в нашем городе не играли. Спектакль поставлен по пьесе Михаила Булгакова, созданной по поэме Николая Гоголя «Мертвые души». В постановке заняты ведущие артисты новосибирских театров. Роль Чичикова исполнит Егор Овечкин, а Олег Майборода («Красный Факел»), Андрей Яковлев (НГДТ под руководством С. Афанасьева) и Петр Владимиров (НГДТ под руководством С. Афанасьева) сыграют всех остальных персонажей.

Андрей Яковлев — человек для нашего города совсем не чужой, он томич, учился в Томском колледже культуры на режиссуре на курсе Олега Пермякова. Работал в томской Драме, но недолго, с этим театром у артиста не сложилось. Зато в Новосибирске Андрей Яковлев стал одним из самых ярких актеров своего поколения, а в прошлом году получил приз за лучшую мужскую роль на известном фестивале «Ново-Сибирский транзит». В «Мертвых душах» есть редкая возможность увидеть Андрея на томской сцене.

Чего, кроме великолепных актерских работ, ждать от «Мертвых душ»? Создатели спектакля обещают: классика может быть веселой! А новосибирские зрители с ними соглашаются, признаваясь в своих отзывах, что на спектакле часто не могли сдержать слез. От смеха.

«Как я стал…»

31 мая, 19:00. Театр юного зрителя

Спектакль «Как я стал…» был первой работой в Томске режиссера Ильи Ротенберга, несколько лет возглавлявшего ТЮЗ. И одной из самых удачных, как минимум в плане успеха на фестивалях. «Как я стал…» принес Ротенбергу премию «Лучшая работа режиссера» на международном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays» (Екатеринбург), а артисты, занятые в спектакле, были награждены специальными призами фестиваля «Живые лица» (Тюмень).

Пьеса молодого, но уже известного драматурга Ярославы Пулинович оказалась близка и понятна многим зрителям. Собирающийся стать писателем и ведущий дневник, обаятельный и инфантильный юноша Саша, девушка-журналистка Маша со сложными отношениями со своей матерью-актрисой, скучающей по работе, привлекательная подруга Саши Майя, умеющая манипулировать мужчинами… История рассказывается в камерном пространстве малой сцены, от чего трогает еще сильнее.

Сейчас спектакль заметно изменился. Из премьерного состава осталась только Ольга Никитина, игравшая актрису. Михаил Перевалов вместо Владимира Бутакова стал главным героем Сашей. Ольга Райх, на премьере бывшая Майей, превратилась в Машу (ее изначально играла Дарья Ротенберг). В феврале спектакль думали снимать из репертуара после ухода актрисы, игравшей Майю, но «Как я стал…» очень любят и артисты, и зрители. Постановку решили сохранить, пригласив на роль Майи Анастасию Берендееву из школы-театра-студии «Индиго». Конечно, с другими артистами спектакль изменился, тем интереснее посмотреть, каким он стал!

Фото: Роман Сусленко, vk.com/skomoroh_tomsk, vk.com/gamma_theatre, vk.com/tomtuz

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