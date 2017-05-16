Городские детали: тропа за Ботаническим садом

16 мая 2017

Сегодня в «Городских деталях» — тропа за Ботаническим садом.

Сам Ботсад неизменно пользуется бешеной популярностью во время «музейных» и «научных» ночей. Но любителям открывать давно знакомый город заново или тем, кто жить не может без того, чтобы не забраться в какие-нибудь дебри, советуем отправиться на прогулку вокруг — Университетская роща куда больше, чем кажется на первый взгляд.

Конкретно речь идет вот об этой территории (пр-т Ленина, 36 к13 — оранжерея Ботанического сада):

Долгое время и в оранжерею-то попасть было крайне сложно. Но в последние годы, к счастью, ситуация меняется, и сегодня территория вокруг Ботанического сада выглядит все более привлекательно: дорожки выстланы досками, вдоль них установлены информационные стенды — нам такое оформление пришлось по душе:)

Любителям ботаники здесь определенно понравится: лес в самом в центре города — это же просто замечательно.

Знаете что это? Это пеньки пальм:)

Впрочем, тут можно встретить и привычные российские коряги:

Или загадочные останки неизвестно чего (вообще Университетская роща полна всяческих загадок):

Прогуливаясь в этой части рощи, можно выйти к астрономическому дому — самой первой постройке комплекса зданий Томского императорского университета. Дому уже 135 лет, он является объектом культурного наследия регионального значения и — что просто удивительно — весьма неплохо выполняет функции обыкновенного жилища. В прошлом году мы наконец наведались в гости к одной из жительниц дома, подробности читайте в материале «Удивительные жилища Томска. Как живется в астрономическом доме со 130-летними полами».

По «ботанической» тропе можно выйти прямо к заднему двору главного корпуса ТПУ — несмотря на близость шумного проспекта, здесь очень тихо.

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