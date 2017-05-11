#ВзрывМозга.

Три вопроса о… метеозависимости

АВТОР Катерина Кайгородова

По разным данным, от 50 до 90% населения Земли страдает метеочувствительностью.

Конечно, такое распространенное явление не может оставаться вне зоны внимания врачей и ученых. Изучают его и в Томске. В НИИ Кардиологии Томского НИМЦ с 1984 года ведется уникальный регистр случаев острого инфаркта миокарда. Уже накопилась информация о 50 тыс. случаях — богатейший материал для исследований.

Ученые кардиоцентра совместно с Томским государственным университетом и НИИ Оптики атмосферы много лет ведут поиск закономерностей воздействия погоды на организм человека.

Выяснилось, что наиболее негативно на сердце и сосуды влияет контрастная смена погоды (а таких дней у нас более половины в году), сильное ультрафиолетовое излучение, аномальная жара и мороз, а также магнитные бури. В эти дни частота возникновения инфарктов со смертельным исходом значительно возрастает.

Изучением этой темы в кардиоцентре занимается группа исследователей под руководством профессора Аллы Гарганеевой, в которую также входят д.м.н. Сергей Округин и к.м.н. Елена Кужелева.

— Почему одни люди реагируют на погоду с точностью барометра, а на других она почти не действует?

— Как правило, от капризов погоды страдают те люди, у которых сердечно-сосудистая система уже скомпрометирована. То есть имеются какие-то заболевания: гипертония, ишемическая болезнь сердца и так далее. Например, атеросклеротическая бляшка на стенке сосуда в обычные дни может никак не беспокоить человека. Но из-за колебаний атмосферного давления происходит спазм сосудов, бляшка закрывает просвет, и человеку становится плохо. Или из-за нарушения реологии (текучести) крови возникает тромб, который может привести к инсульту или инфаркту.

Впрочем, вполне здоровые люди тоже могут быть метеочувствительными. У подростков нередко встречается вегетососудистая дистония — зависимость от различных внешних факторов, которая проявляется повышением или падением давления.

Выяснить, является ли метеочувствительность симптомом заболевания или просто особенностью организма, поможет консультация кардиолога.

— Говорят, что фазы Луны тоже влияют на самочувствие. Например, в полнолуние многие плохо спят. Что на эту тему думают ученые?

— Насколько нам известно, научных исследований на эту тему не велось. Но наблюдения показывают, что такая зависимость есть. Так как мы будем продолжать изучение факторов, влияющих на частоту возникновения инфарктов, при помощи компьютерных методов, кто нам мешает добавить дополнительный параметр — фазы Луны?

— На сердце влияет и холод, и жара, и перемены погоды… Как снизить риск инфаркта, не запутавшись в факторах риска и ничего не упустив?

— На самом деле человеку, у которого сердце не совсем здорово, достаточно соблюдать несколько простых правил. Не планировать физические нагрузки в дни, когда синоптики обещают перемену погоды или магнитную бурю (а тем более, если эти события накладываются друг на друга). Сильную жару пережидать в тени и хорошо проветривать помещение. Зная, что в период аномальной жары инфаркт часто протекает атипично, следить за состоянием своего здоровья и в случае недомогания обращаться к врачу.

Хорошим советчиком может стать мобильное приложение, которое оценивало бы риск сердечно-сосудистых катастроф в тот или иной день в зависимости от внешних и внутренних (возраст, история болезни, лекарственная терапия и тому подобное) факторов. Его разработкой можно будет заняться, когда мы закончим исследование и поймем, какие факторы и их совокупность наиболее негативно влияют на человека.

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