Еда. Рецензии.

Ужин в баре «Persona»

5 мая 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить её здесь, пишите сюда: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

В Городском саду открылся новый бар, и мы решили проверить, что сменило прежние «Гвозди». Отправились мы в заведение в среду, когда была обещана «Hard student party» и разнообразные скидки.

Где: Советская, 44а, сразу у входа в Городской сад, напротив Дома ученых.

Интерьер: На второй этаж к бару «Persona» ведет крутая лестница. Поднявшись по ней, мы поняли, что «гулять» тут надо осторожно, чтобы не потерять контроль за движениями, а то лестница начинается сразу же за дверью заведения. Выходить нужно аккуратно.

Верхнюю одежду нам предложили оставить в гардеробе. Потом мы прошли в залы. Выглядят они свежо, чувствуется, что недавно здесь делали ремонт. Основной зал представляет собой просторный танцпол, есть небольшая сцена и барная стойка. Когда мы пришли, никто не танцевал, но музыка играла громко. Свет тоже был дискотечный, со спецэффектами.

Небольшое помещение было отделено от зала плотной шторой, там располагалась какая-то компания. Другой зал, побольше, был отделен тонкими светлыми занавесками. Нам не понравилось, что совсем темно, и мы попросили зажечь лампу над нашим столом (выбрали самый дальний, чтобы было уютно). В целом обстановка в зале достаточно простая — светлые тона, никаких притягивающих взгляд мелких деталей. Телевизоры на стенах, люстры неожиданно пафосные, в классическом стиле. Но над дальними столиками очень простые абажуры.

Меню: Целых три, одно посвящено еде, другое зовется коктейльной картой, третье рассказывает о суши. Каждое довольно объемное. Фотографировать их строго запрещается, о чем нам сообщила официантка. Хотя подробное меню есть в группе заведения ВКонтакте, почему это тайна, непонятно.

Среди суши — нигири от 50 рублей, роллы от 150 рублей, сашими от 140. Из роллов большинство вариантов с лососем. Мы хотели с угрем, таких было два: простой с острым угрем и «Эмилия», более сложный по составу. На суши действовала скидка 30%, о чем нас не предупредили, но мы случайно увидели надпись возле бара.

В коктейльной карте — и алкогольные коктейли от 150 рублей, и безалкогольные от 120. Пиво от 150 рублей. Бутылка игристого обойдется от 490 рублей. Крепкие напитки от 90 рублей за 50 мл. Что касается безалкогольных вариантов, то чай здесь начинается от 50 рублей, кофе от 100, сок от 60. Молочные коктейли стоят от 150 рублей.

В основном меню много закусок. Наборы холодных начинаются от 170 рублей — столько стоит лимон и оливки. Варианты к пиву в основном традиционные — гренки, наггетсы, сырные палочки и шарики. Цены от 130 рублей (столько стоят гренки с соусом). Есть специальное предложение «Пивной размотай», куда в основном входит сыр в разных видах.

Салатов приличный выбор, цены от 120 рублей. Несколько рыбных вариантов, от простого крабового мяса, до красной рыбы.

Супы от 130 рублей, традиционные солянка/борщ/уха/суп с лапшой, есть даже грибной крем-суп. Блюд на гриле много, но экзотических вариантов нет. Цены от 150 рублей, большинство продаются на вес. Мясо сопровождает только маринованный лук. Гарниры идут отдельно (от 100 рублей), соусы (50 рублей) тоже.

Также в этом огромном меню есть раздел с пиццей (от 280 рублей за пиццу, классические варианты), бургерами и сэндвичами.

Завершает увесистый том меню кавказская кухня. Тут хинкали, сациви, хачапури, чахохбили, неизвестное нам прежде пхали (блюдо из овощей), ламаджо (фарш в тесте). Цены на кавказские блюда от 160 рублей. Уф, кажется все.

Еда: Мы начали с напитков. Выяснили, что «Голубой лагуны» нам в этот вечер не попробовать — что-то из ее ингредиентов в баре отсутствовало. Глянули в шот-сеты, спросили, что такое «Радуга» — оказалось, что ее тоже нет. «У нас вчера была такая вечеринка, что все закончилось!» — поделилась радостью официантка. Было уже 21 час, но пополнить запасы никто не спешил. Мы не стали дальше выяснять, чего именно нет в баре, и заказали коктейль «Виски с колой», который по средам идет по акции. Вероятно, благодаря этому он был для заказа доступен.

Из двух вариантов роллов с угрем выбрали более любопытный — «Эмилия». В его составе: копченый угорь, сливочный сыр, авокадо, соус унаги, нори, рис, кунжут белый. Долго думали, какое выбрать основное блюдо. Посоветовались с официанткой насчет кавказской кухни и узнали, что в чахохбили курицы будет немного, а в хачапури по-аджарски обычный сыр (не сулугуни и не адыгейский). В итоге остановились на старом добром шашлыке из свинины. Из соусов, после долгих раздумий, заказали грибной. Нас заверили, что его не покупают в магазине, а готовят в кафе. Забегая вперед — ха-ха.

Коктейль (150 рублей по акции) подали сразу же. Правда, уверенности, что с колой смешали именно виски, у нас не было. Да, что-то спиртовое явно ощущалось, но по запаху и вкусу виски никак не идентифицировался.

Роллы и шашлык принесли одновременно и быстро.

В сочетании с соевым соусом «Эмилия» (275 рублей, со скидкой 194) оказалась очень соленой. Без него пошла лучше. Хотя все равно основную роль играл сыр, а не угорь.

Шашлык (280 рублей) был дополнен капустой и луком. Все в меру острое, шашлык нежный, не слишком зажаренный, чуть суховатый. А вот грибной соус (50 рублей) удивил. В нем почти не ощущалось грибного вкуса и аромата, не было заметно никаких следов грибов. Он все-таки казался магазинным соусом из пакета с привкусом ненатуральных добавок.

Стоит заметить, что наша трапеза проходила под караоке — компания за соседним столиком решила воспользоваться тем, что оно по средам в баре бесплатное. А после того, как песня закончилась, в «Persona» включили музыку — настолько громко, что разговаривать даже с тем, кто сидит совсем рядом, было нереально.

Перед тем, как подать счет, нам сообщили, что лампу над нашим столиком погасят, поскольку в это время принято делать освещение более приглушенным. Хотя посетителей в баре почти не было. Счет нам подали уже в полумраке, пришлось включить фонарик, чтобы его рассмотреть.

Счет: 670 рублей.

Итого: Не все блюда и напитки есть в наличии, не очень вкусно, коктейль и соус вызвали вопросы. Очень громко — разговаривать невозможно. Темно — почти ничего не видно. В общем, бар «Persona» — весьма странное место. Хотя здесь есть спецпредложения, действуют скидки и караоке по средам бесплатно, но… Пожалуй, можем посоветовать это заведение только тем, что кто очень любит попеть в микрофон на публику.

Фото автора

Тэги/темы: