IT-Томск: показ документального фильма о томской ИТ-отрасли завершился дискуссией (ФОТО)

5 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В четверг в «Пространстве Высоко» прошел показ документального короткометражного фильма «IT-Томск», снятого «Томским Обзором» в рамках одноименного проекта о томских ИТ-компаниях.

На презентации присутствовали заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, руководитель Департамента труда и занятости населения ТО Светлана Грузных, представители администрации Томской области, Исполнительный директор Ассоциации участников Инновационного территориального кластера «Информационные технологии и электроника Томской области» Игорь Соколовский, руководители и сотрудники томских ИТ-компаний, представители бизнеса и прессы.

По окончанию фильма все желающие могли высказаться по поводу поднятых в проекте вопросов и тем.

Так, заместитель губернатора ТО по экономике Андрей Антонов отметил: «Долгое время думал, что IT-компании, в силу специфики бизнеса, несколько замкнуты в себе. Работают по большей части за пределы региона и страны, мыслят в глобальном контексте. Сегодня совершил погружение в IT-атмосферу Томска… По фильму и последовавшей дискуссии четко видно: у IT-сообщества есть запрос на взаимодействие с властью и поиск совместных проектов внутри и для региона. А это продвинутые на мировом уровне компании, колоссальный ресурс! Другое дело, что пока ни с одной стороны не сформировалась отчетливая повестка. Но есть контакт! В ближайшее время будем встречаться, обсуждать, предлагать, думать вместе…».

Редакция издания благодарит «Пространство Высоко» и ее руководителя Александру Шутову за предоставленную для показа площадку и помощь в организации мероприятия.

Материал выпущен в рамках специального проекта IT-Томск.

Интеллектуальный партнер проекта:

Фото: Сергей Стёпин

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